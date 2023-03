Kun kokoomuksen Kai Mykkänen puntaroi persujen ja Sdp:n välillä, niin yksi ehto nousee pintaan: ”Sanna Marinin täytyy nöyrtyä…”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin täytyy nöyrtyä ennen kuin yhteistyö kokoomuksen ja demareiden välillä olisi mahdollista.

Hallituspohjakeskustelu käy kuumana, kun vaaleihin on enää reilut pari viikkoa aikaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen puntaroi hallituspohjavaihtoehtoja HAAPALA-TV:n vaalihaastattelussa.

MYKKÄSEN HAASTATTELUN VOIT KATSOA KOKONAISUUDEN PÄÄKUVAN LINKISTÄ.

Preferoitko perussuomalaisten varaan tehtävää porvaripohjaa versus sinipunaa Sdp:n kanssa?

– Minä preferoin sitä pohjaa, jonka kanssa me saadaan toteutettua meidän vaihtoehtobudjetti ja talousohjelman käänne.

– Se, kenen kanssa se tehdään, on minulle toisarvoista. Mutta meillä on periaatteita, joista ei luovuta, kuten velkakäänteen tekeminen.

Gallupien ykkönen kokoomus ajaa yhdeksän miljardin sopeutusta julkiseen talouteen kahden vaalikauden aikana. Sdp ei sopeutustarvetta juuri näe, vaan kiristäisi mieluummin verotusta.

Miten ne (kokoomuksen ja Sdp:n kannat) voidaan sovittaa, ilman että jompikumpi menettää kasvonsa hallitusneuvotteluissa?

– Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin täytyy nöyrtyä.

– Ja Sdp:n täytyy nöyrtyä siihen, että nyt on käänteen paikka.

Sanna Marinin täytyy nöyrtyä…?

– Näissä asioissa. Tyyli saa olla kullakin mitä haluaa.

– On totta, että heidän talouslinjansa on höttöinen ja he eivät talousohjelmansa perusteella ole tosissaan, että tässä maassa lopetettaisiin velkaantuminen.

Mykkäsen mukaan mikään ei takaa, että kokoomus lähtisi mukaan Marinin vetämään sinipunahallitukseen, jos tai vaikka Sdp:stä tulisi vaalien suurin puolue.

– Me emme kyllä lähde keskustan neljän vuoden takaista virhettä toistamaan, että lähtisimme velkahallitusta takaamaan.

Yhteistyö perussuomalaisten kanssa vaikuttaa todennäköisemmältä kuin yhteistyö Sdp:n kanssa?

– Talouslinjan osalta demareiden täytyy muuttua rajusti, jotta Suomen velkaantuminen loppuisi.

Mykkäsen puheista käy selville, että yhteistyö Riikka Purran johtamien perussuomalaisten kanssa vaikuttaa todennäköisemmältä ja ehkä toivottavammaltakin.

– Me pidetään mahdollisena muodostaa heidän kanssaan, jos kokoomus johtaa, talousoikeistolainen hallitus, joka laittaa tämän velkakurin kuntoon.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on puolestaan radikaali ero suhtautumisessa työperäiseen maahanmuuttoon.

– Tässä kohtaa perussuomalaisten täytyy nöyrtyä ja ottaa se faktalaatikko käteen, että meiltä loppuu täällä työntekijät. Pelkästään sote-sektorilla puhutaan kymmenistätuhansista ihmisistä.

Haastattelussa Mykkänen kiertelee, mihin kokoomus suurimmat leikkaukset kohdistaisi, jos se pääsee valtaan.

Esimerkiksi Sdp on epäillyt, että edessä olisi lujat leikkaukset sosiaaliturvaan, koska kokoomus rajannut koulutuksen, puolustuksen, oikeuslaitoksen ja turvallisuuden leikkausten ulkopuolelle.

Mykkänen sanoo käsityksen olevan väärä – asiaa kysyttäessä hänen vastauksensa ovat monitulkintaisia, mutta katsottavissa haastattelun tallenteesta.