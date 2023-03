Jätti­selvitys: IS ennustaa uudet edus­kuntaan nousijat koko Suomesta

Ilta-Sanomat selvitti, keitä ovat kärkihaastajat kaikissa vaalipiireissä ja ketkä ovat menossa läpi eduskuntavaaleissa.

Ilta-Sanomat on selvittänyt kaikista kolmestatoista vaalipiiristä, keiden ehdokkaiden arvioidaan menevän läpi eduskuntavaaleissa ja ketkä istuvista kansanedustajista ovat vaarassa tippua.

Helsingissä vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo joutuu kampanjoimaan tosissaan säilyttääkseen paikkansa. Myös Vaasassa jompikumpi keskustaministereistä Mika Lintilä ja Antti Kurvinen voi tippua. Edellisissä vaaleissa Uudeltamaalta eduskuntaan valittu ministeri Timo Harakka (sd) on ehdolla Helsingissä ja joutuu tekemään töitä päästäkseen läpi. Paikalliset gallupit povaavat perussuomalaisille jytkyä ainakin Uudellamaalla ja Satakunnassa. Myös Oulussa perussuomalaiset voi syrjäyttää vaalipiirin mahtipuolue keskustan. Hämeessä kristillisdemokraatit saattaa menettää ainoan, Päivi Räsäsen paikan.

Selvityksessä on hyödynnetty taustahaastatteluita ja vaalipiirikohtaisia paikkaennusteita.

Helsinki

Kokoomus on nousemassa takaisin Helsingin suurimmaksi puolueeksi, mutta seitsemättä paikkaa ei Helsingin Uutisten gallupin mukaan välttämättä tule. Uudeltamaalta Helsinkiin viime kuntavaaleissa siirtynyt Elina Valtonen on listan ilmiselvä ääniharava. Pitkään ehdokkuuttaan pohtinut Ben Zyskowicz on ehdolla ja saa olla rauhallisin mielin. Vuonna 1979 alkanut kansanedustajaura saa jatkoa.

Edellisissä vaaleissa komeat äänipotit keränneet Jaana Pelkonen ja Juhana Vartiainen eivät ole ehdolla. Sen sijaan Sari Sarkomaa ja Terhi Koulumies ovat. Myös Atte Kaleva, joka nousi eduskuntaan Helsingin pormestariksi siirtyneen Vartiaisen tilalle, on ehdolla.

Valtosen, Zyskowiczin ja Kalevan uskotaan uusivan paikkansa, Koulumiehen ja Sarkomaan pitäisi onnistua kampanjoinnissa. Selvää nousijaa listalla ei ole, mutta Puolustus­voimain entisen komentajan Jarmo Lindbergin, akuutti­lääketieteen professorin, kaupunginvaltuutettu Maaret Castrénin ja Meta-yhtiön EU-asioista vastaavan johtajan, eurovaaleissa 2019 hyvän tuloksen tehneen Aura Salla arvioidaan kisaavan vahvimmin vapautuvasta paikasta. Apulaispormestari Daniel Sazonov ja oikeustieteen tohtori, kaupunginvaltuutettu Otto Meri kampanjoivat isosti ja myös heillä on mahdollisuudet nousta eduskuntaan. Tunnettu ekonomisti Heikki Pursiainen saattaa yllättää ja kerätä Vartiaiselta vapautuvia ääniä.

Kokoomuksen riveistä eduskuntaan edellisvaaleissa valittu Wille Rydman loikkasi vuoden alussa perussuomalaisiin ja on ehdolla heidän listaltaan.

Vihreät on menettämässä viime eduskuntavaaleissa saavuttamansa Helsingin suurimman puolueen aseman ja mahdollisesti jopa kaksi kansanedustajan paikkaa. Nykyisistä kansanedustajista ehdolla eivät ole Emma Kari ja Outi Alanko-Kahiluoto.

Kun puolueen kannatus on alavireinen, pettymyksiä on luvassa. Täysin varma jatkokaudestaan voi olla vain ulkoministeri Pekka Haavisto. Edellisissä vaaleissa listan kakkosena sisään päässyt puolueen puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo joutuu tekemään kunnon kampanjan varmistaakseen jatkokauden. Edellisissä eduskuntavaaleissa viimeisenä läpi mennyt Atte Harjanne on saanut paljon näkyvyyttä noustuaan puolueensa varapuheenjohtajaksi ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Kansanedustaja Mari Holopainen oli viime vaaleissa listan kolmas, mutta ei voi olla varma jatkokaudestaan.

Helsingin haastajat Jarmo Lindberg, Heikki Pursiainen, Otto Meri, Fatim Diarra, Alviina Alametsä, Shawn Huff, Nasima Razmyar, Minja Koskela, Riku Nieminen. Jarmo Lindberg (kok)

Maaret Castrén (kok)

Aura Salla (kok)

Daniel Sazonov (kok)

Otto Meri (kok)

Heikki Pursiainen (kok)

Fatim Diarra (vihr)

Alviina Alametsä (vihr)

Tuuli Kousa (vihr)

Shawn Huff (vihr)

Nasima Razmyar (sd)

Minja Koskela (vas)

Riku Nieminen (vas)

Mia Haglund (vas)

Marcus Rantala (r)

Mika Ebeling (kd)

Eduskunnan ulkopuolisista ehdokkaista kovinta tulosta povataan kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle, edellisissä vaaleissa varasijalle yltäneelle Fatim Diarralle. Ehdolla on myös euro­parlamentaarikko Alviina Alametsä, joka menestyi vuoden 2021 kuntavaaleissa paremmin kuin esimerkiksi Ohisalo, Holopainen ja Harjanne.

Vihreistä arvioidaan, että aiemmin merkittävissä asemissa, kuten kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, toiminut Tuuli Kousa on nousemassa vahvasti kisaan kansanedustajuudesta. Kousa työskentele parhaillaan IT-yhtiön johtajana. Vihreissä odotetaan entiseltä maajoukkue­koripalloilijalta Shawn Huffilta hyvää tulosta, mutta läpimeno vaatisi pienen ihmeen.

Sdp:lle tuoreimmat kannatuskyselyt lupaavat neljää paikka nykyisen kolmen sijaan. Ehdokaslistan suurinta äänipottia povataan apulaispormestari Nasima Razmyarille. Jatkoon ovat menossa myös kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja työministeri Tuula Haatainen. Lisäksi ehdolla on liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, joka valittiin viimeksi eduskuntaan Uudeltamaalta.

Razmyarin, Heinäluoman ja Haataisen läpimeno vaikuttaa todennäköiseltä, mutta Harakka saa jännittää tosissaan. Kuntavaaleissa Harakka jäi Helsingissä Sdp:n listalla sijalle kymmenen.

Sdp:n konkaripoliitikko Erkki Tuomioja ei ole ehdolla. Sdp:n ehdokaslistan kärki Helsingissä on kapea. Potentiaalisia istuvien kansanedustajien haastajia ei juuri ole. Ehdolla ovat muun muassa pitkän linjan kuntapoliitikko ja tutkija Ville Jalovaara, entinen kansanedustaja Ilkka Kantola, Hellapoliisi-yrityksestään tunnettu Kati Jaakonen ja edellisissä kuntavaaleissa kohtuullisen hyvän tuloksen tehnyt entinen AKT:n viestintäpäällikkö Hilkka Ahde.

Vasemmistoliitossa haaveillaan neljästä paikasta nykyisen kolmen sijaan. Paikallisen gallupin mukaan se voisi toteutuakin. Nykyisistä kansanedustajista kaikki kolme hakevat jatkokautta. Mai Kivelä oli edellisissä vaaleissa listan ykkönen ja Veronika Honkasalo kolmas. Apulaispormestariksi siirtyneen Paavo Arhinmäen tilalle toiselta varasijalta noussut Suldaan Said Ahmed on niin ikään ehdolla.

Arhinmäki ja europarlamentaarikkona nykyisin toimiva, eduskuntavaaleissa ensimmäiselle varasijalle jäänyt Silvia Modig eivät ole ehdolla, mutta silti etenkin Said Ahmedin jatko eduskunnassa on vaakalaudalla.

Ehdokaslistan ennakkoon kovin nimi ei ole kansanedustaja, vaan edellisissä kuntavaaleissa puolueensa ääniharavaksi noussut Minja Koskela. Koskela on musiikin tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri ja tietokirjailija.

Vahvaa kampanjaan tekee tunnettu näyttelijä Riku Nieminen. Yksi mahdollinen haastajana on myös kaupunginvaltuutettu, Pohjoismaiden vasemmiston pääsihteeri Mia Haglund.

Perussuomalaisten listalla on puolueen entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho, joka oli viime eduskuntavaaleissa koko maan ääniharava yli 30 000 äänellä. Kaksi muuta istuvaa kansanedustajaa ovat Mari Rantanen ja Tom Packalén. Heistä Packalénin jatkokausi näyttää epätodennäköiseltä, mikäli paikkamäärä jää kolmeen, sillä ehdolla on kokoomuksesta näyttävästi perussuomalaisiin loikannut Wille Rydman. Perussuomalaisissa laskeskellaan, että Rydman voisi nousta suoraan listan kakkoseksi ohi Rantasen ja Packalénin.

Rkp saa Helsingistä jälleen yhden paikan. Tyrkyllä jatkokaudelle on Eva Biaudet, mutta hänet haastaa konsulttiyhtiön osakas ja kaupunginvaltuutettu Marcus Rantala.

Keskustan, kristillisdemokraattien ja korjausliikkeen vaaliliitto on saamassa yhden paikan Helsingistä. Paikasta kisaavat vahvimmin keskustan Lapista valittu kansanedustaja Mikko Kärnä ja kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu, pastori Mika Ebeling. Ebeling on äänestetty kristillisdemokraattien kärkiehdokkaaksi, jolle keskitetään ääniä. Vaaliliiton kolmannen puolueen korjausliikkeen ykkösehdokas on puheenjohtaja, toimitusjohtaja Petri Roininen.

Helsinkiin on tulossa väestömäärän perusteella yksi lisäpaikka.

Uusimaa

Kokoomus on koonnut vaalipiiriin vahvan listan siitä huolimatta, että edellisten eduskuntavaalien ääniharava Elina Valtonen on tällä kertaa ehdolla Helsingissä. Kokoomuksella on yhdeksän kansanedustajan paikkaa ja puolue taistelee lisäpaikasta.

Istuvista kansanedustajista ehdolla ovat Kai Mykkänen, Pia Kauma, Sari Multala, Heikki Vestman, Mia Laiho ja Pihla Keto-Huovinen. Ehdolla eivät ole Kari Tolvanen ja Ruut Sjöblom. Keto-Huovinen meni viimeksi viimeisenä läpi ja hän saa tehdä tosissaan töitä uusiakseen paikkansa.

Todennäköisenä läpimenijänä pidetään työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnélliä, joka keräsi huimat äänimäärät kunta- ja aluevaaleissa. Mahdollisina läpimenijöitä pidetään sosiaalisessa mediassa aktiivista espoolaista kaupunginvaltuutettua, ajatuspaja Liberan entistä sisältöjohtajaa Tere Sammallahtea, kovaa kampanjaa tekevää toimittajaa Susanne Päivärintaa ja Ukrainan sodan kommentaattorina toiminutta Pääesikunnan entistä tiedustelupäällikköä Pekka Toveria. Myös korona-aikana esillä olleen Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen, Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan Henrik Vuornoksen, espoolaispoliitikko, väitöskirjatutkija Mervi Kataisen sekä Diili-ohjelmassa parhaillaan esiintyvän Jungle Juice Barin perustajan Noora Fagerströmin arvioidaan voivan mennä läpi. Rahapodi-sijoituspodcastia vetävää Suomen Ekonomien puheenjohtajaa Martin Paasia pidetään listan jokerina, joka voi yllättää. Myös espoolaispoliitikko, ekonomi ja valtiotieteen maisteri Emma-Stiina Vehmanen voi kerätä hyvän äänimäärän.

Sdp:n Uudenmaan ehdokaslista ei ole yhtä nimekäs kuin kokoomuksella. Paikkamäärä saattaa jäädä viime vaalien tapaan seitsemään, jos Etelä-Suomen Median gallup pitää kutinsa.

Uudenmaan haastajat Jarno Limnéll, Pekka Toveri, Lasse Lehtonen, Miapetra Kumpula-Natri, Joona Räsänen, Jorma Piisinen, Teemu Keskisarja, Henrik Dettmann, Mika Poutala. Jarno Limnéll (kok)

Pekka Toveri (kok)

Tere Sammallahti (kok)

Lasse Lehtonen (kok)

Susanne Päivärinta (kok)

Henrik Vuornos (kok)

Mervi Katainen (kok)

Noora Fagerström (kok)

Martin Paasi (kok)

Emma-Stiina Vehmanen (kok)

Miapetra Kumpula-Natri (sd)

Joona Räsänen (sd)

Eemeli Peltonen (sd)

Pinja Perholehto (sd)

Juha Beurling-Pomoell (sd)

Jorma Piisinen (ps)

Teemu Keskisarja (ps)

Onni Rostila (ps)

Simo Grönroos (ps)

Tuire Kaimio (vihr)

Olga Gilbert (vihr)

Markus Myllyniemi (vihr)

Henrik Wickström (r)

Henrik Dettmann (r)

Mikaela Nylander (r)

Funda Demiri (vas)

Riikka Pakarinen (kesk)

Eerikki Viljanen (kesk)

Mika Poutala (kd)

Ehdokaslistan ehdoton ykkösnimi on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Nykyisistä kansanedustajista myös Antti Rinne, Maria Guzenina, Kimmo Kiljunen, Hussein al-Taee ja Johan Kvarnström ovat ehdolla. Edellisissä vaaleissa Uudeltamaalta läpi mennyt Timo Harakka on vaihtanut Helsingin vaalipiiriin. Kiljusen ja mahdollisesti myös al-Taeen arvioidaan olevan vaarassa pudota.

Entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri on ehdolla ja todennäköisin uusi läpimenijä Sdp:n riveistä Uudellamaalla.

Nykyisiä kansanedustajia haastavat myös Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eemeli Peltonen, entinen kansanedustaja ja vaikuttajaviestintäyhtiö Miltton Networksin johtaja Joona Räsänen Lohjalta ja Demarinuorten puheenjohtaja ja Hyvinkään valtuuston puheenjohtaja Pinja Perholehto. Julkisuudesta tuttu ehdokas on Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Paikallisen gallupin mukaan perussuomalaiset olisivat saamassa edellisvaaleissa keräämänsä kuuden paikan lisäksi peräti kolme lisäpaikkaa. Listan kärkinimi on puolueen puheenjohtaja Riikka Purra. Istuvista kansanedustajista ehdolla ovat myös Leena Meri, Ari Koponen, Arja Juvonen ja Mika Niikko. Sen sijaan Riikka Slunga-Poutsalo ei hae jatkokautta.

”Remontti-Reiskana” tunnetun Jorma Piisisen uskotaan nousevan eduskuntaan. Hän oli kuntavaaleissa Järvenpäässä selvä ääniharava ja Keski-Uudenmaan aluevaaleissa oman puolueensa ääniharava.

Eduskuntaan tyrkyllä ovat myös tunnettu historioitsija Teemu Keskisarja, joka ei ole aiemmin ollut ehdolla yksissäkään vaaleissa, sosiaalisessa mediassa näkyvä lakimies Onni Rostila Hyvinkäältä ja perus­suomalaisten entinen puoluesihteeri Simo Grönroos Espoosta.

Vihreät on menettämässä viidestä viime vaaleissa saamastaan paikasta yhden tai jopa kaksi. Edellisvaalien ääniharava Pirkka-Pekka Petelius ei ole ehdolla. Muut nykyiset kansanedustajat Inka Hopsu, Noora Koponen, Saara Hyrkkö ja Tiina Elo ovat ehdolla ja joku heistä voi pudota.

Vihreiden piirissä arvioidaan, että potentiaalisin nykyisen nelikon haastaja on Tuire Kaimio Vantaalta. Hän on paikallispoliitikko, eläintenkouluttaja ja tietokirjailija. Myös aluevaaleissa hyvin pärjänneen Olga Gilbertin onnistumiseen uskotaan. Gilbert on vantaalainen lääkäri. Nuorista ehdokkaista mainitaan kirkkonummelainen Markus Myllyniemi. Hän on alue- ja kunnanvaltuutettu sekä viestintäalan yrittäjä. Länsi-Uudenmaan aluevaaleissa hän sai listansa toiseksi suurimman äänipotin kansanedustaja Hyrkön jälkeen.

Rkp:n nykyisistä kansanedustajista kaikki kolme ovat ehdolla eli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz, ministeri Thomas Blomqvist sekä Veronica Rehn-Kivi. Rkp:llä on kasassa kilpailukykyinen ehdokasjoukko. Ehdolla ovat muun muassa jättipotin Inkoon kuntavaaleissa ja Länsi-Uusimaan aluevaaleissa kerännyt puolueen varapuheenjohtaja Henrik Wickström, koripallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Henrik Dettmann Kauniaisista sekä varasijalle viime eduskuntavaaleissa yltänyt ex-kansanedustaja Mikaela Nylander Porvoosta.

Vasemmistoliitolle on luvassa kaksi paikkaa edellisvaalien tapaan. Puolueen kärkiehdokas on opetusministeriä vanhempainvapaan ajan tuurannut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo Vantaalta. Keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski joutuu kampanjoimaan tosissaan saadakseen jatkokauden. Hänen vahvimpana haastajana pidetään vantaalaista lähihoitajaa Funda Demiriä, joka menestyi sekä kuntavaaleissa että aluevaaleissa hyvin. Kirkkonummelainen valtuutettu, valmennus- ja markkinointijohtaja Katja Ylisiurua voi olla listan yllättäjä.

Keskusta voi paikallisen gallupin mukaan yltää kahteen paikkaan Uudellamaalla, vaikka puolueen kannatus on alamaissa eikä puhemies Matti Vanhanen ole ehdolla. Jos huippusuosittu puolustusministeri Antti Kaikkonen kotiuttaa vaaleista jättipotin, on toinen paikka mahdollinen. Sitä tavoittelevat ainakin puolueen espoolainen varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen ja entinen kansanedustaja Eerikki Viljanen Vihdistä.

Sekä kristillisdemokraatit että Liike Nyt kamppailevat yhdestä paikasta. Liike Nytin ilmiselvä ykkösehdokas on puolueen puheenjohtaja Harry Harkimo. Kristillis­demokraattien pitkäaikainen kansanedustaja Antero Laukkanen ei ole enää ehdolla. Puolueen ykkösnimeksi Uudellamaalla on povattu entistä pikaluistelijaa ja Espoon kaupunginvaltuutettua Mika Poutalaa.

Uudellemaalle on tulossa yksi lisäpaikka.

Pirkanmaa

Sdp on matkalla vaalipiirin suurimmaksi puolueeksi, eikä vähiten pääministeri Sanna Marinin ehdokkuuden vuoksi. Marinin vanavedessä eduskuntaan ovat tyrkyllä Tampereen entinen pormestari Lauri Lyly, kansanedustaja ja Tampereen valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen sekä kansanedustaja Piia Viitanen. Istuvista kansanedustajista Jukka Gustafsson ei ole enää ehdolla ja Marko Asellilla tekee tiukkaa päästä jatkokaudelle.

Demareille on luvassa nykygallupeilla edellisvaalien tapaan viisi paikkaa. Pirkanmaan demareilla on ehdolla sosiaalisessa mediassa tunnetuksi tullut psykoterapeutti Ville Merinen. ”Terapeuttivillellä” on TikTokissa yli 100 000 seuraajaa ja Instagramissakin noin 60 000. Hänen onnistumistaan vaaleissa voisi äkkiseltään pitää hyvin epävarmana, mutta Sdp:n sisällä luottoa Merisen yltämiseen jopa kansanedustajaksi riittää.

Paikallispoliitikoista Sdp:n listan vahvimpia ovat ennakolta Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja Kangasalan valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine.

Kokoomuksen paikkamäärä voi jäädä edellisvaalien tavoin neljään Aamulehden gallupin mukaan. Listan ehdoton ykkösnimi on Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Istuvista kansanedustajista jatkokautta hamuavat kaikki: Sofia Vikman, Pauli Kiuru ja Arto Satonen sekä kesken kauden pormestariksi siirtyneen Ikosen tilalle noussut Jari Kinnunen. Kinnunen on vaarassa pudota.

Pirkanmaan haastajat Lauri Lyly, Ville Merinen, Anna-Kaisa Ikonen, Ida Leino, Miro Bergbom, Oras Tynkkynen. Lauri Lyly (sd)

Ville Merinen (sd)

Johanna Loukaskorpi (sd)

Hanna Laine (sd)

Anna-Kaisa Ikonen (kok)

Ida Leino (kok)

Jori-Pekka ”Jocka” Träskbäck (kok)

Tommi Evilä

Miko Bergbom (ps)

Joakim Vigelius (ps)

Lassi Kaleva (ps)

Oras Tynkkynen (vihr)

Jaakko Mustakallio (vihr)

Anne Nyman (vas)

Minna Minkkinen (vas)

Haastajista voi mainita ainakin kokoomusnuorten tamperelaisen puheenjohtajan Ida Leinon, joka pärjäsi hyvin aluevaaleissa, sekä Lempäälän valtuuston puheenjohtajan Jori-Pekka ”Jocka” Träskbäckin. Myös entinen pituushyppääjä, paikallispoliitikko Tommi Evilä voi yllättää.

Perussuomalaisten istuvista kansanedustajista Sakari Puisto, Sami Savio ja Veijo Niemi ovat ehdolla, Veikko Vallin ei. Tyrkyllä eduskuntaan ovat perussuomalaisen nuorison edellinen ja nykyinen puheenjohtaja Miko Bergbom ja Joakim Vigelius. Bergbom ja Vigelius olivat aluevaaleissa Pirkanmaan ykkönen ja kakkonen perussuomalaisten listalla. Taakse jäivät ehdolla olleet kansanedustajat Vallin ja Niemi. Myös varakansanedustaja Lassi Kaleva voi yllättää. Paikallinen gallup povaa perussuomalaisille lisäpaikkaa.

Vihreät sai edellisissä eduskuntavaaleissa kaksi paikkaa, jotka puolue todennäköisesti säilyttää. Konkaripoliitikko Satu Hassi ei ole enää ehdolla, mutta puolueen varapuheenjohtaja Iiris Suomela on. Suomelan lisäksi eduskuntaan on vahvimmin tyrkyllä edellisissä vaaleissa varalle jäänyt Oras Tynkkynen. Heidät haastaa aluevaaleissa vihreistä eniten ääniä kerännyt Tampereen valtuuston varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

Keskusta on menettämässä toisen kahdesta nykyisestä paikastaan Pirkanmaalla. Edellisvaaleissa liki yhtä paljon ääniä keränneet Arto Pirttilahti ja Jouni Ovaska kamppailevat siitä, kumpi jatkaa ja kumpi putoaa.

Vasemmistoliitto taistelee tiukasti toisesta paikasta. Istuva kansanedustaja Anna Kontula saa kaiken järjen mukaan jatkokauden, mutta mahdollisesta toisesta paikasta tulee kova kisa. Potentiaalisia nimiä ovat varasijalle viimeksi yltänyt myyjä, luottamusmies ja paikallispoliitikko Anne Nyman Nokialta sekä puolueen varapuheenjohtaja, paikallispoliitikko ja lastensuojelutyöntekijä Minna Minkkinen Tampereelta.

Kristillisdemokraatit on saamassa yhden paikan edellisvaalien tapaan. Listan ylivoimaiseksi ääniharavaksi on helppo ennakoida tamperelaista kansanedustajaa Sari Tanusta, jolla ei ole varteenotettavia haastajia.

Pirkanmaalle on tulossa yksi lisäpaikka.

Varsinais-Suomi

Kokoomus on gallupien perusteella jäämässä ilman viidettä paikkaansa Varsinais-Suomessa, vaikka lisäpaikkakaan ei ole kaukana Turun Sanomien gallupin mukaan. Kokoomuksen kärkinimi on puheenjohtaja Petteri Orpo ja myös muiden istuvien kansanedustajien Anne-Mari Virolaisen, edesmenneen Ilkka Kanervan tilalle nousseen Ville Valkosen ja Saara-Sofia Sirénin odotetaan uusivan paikkansa.

Viidettä paikkaa tavoittelevat Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, yrittäjä Toni Forsblom ja pitkän uran media-alan johtotehtävissä tehnyt työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä. Kummatkin ovat Naantalista ja voivat syödä toistensa ääniä. Europarlamentaarikko Henna Virkkusen avustajaa Janika Takataloa pidetään nousevana nimenä, jolla on kannatuspohjaa Salossa ja Turussa.

Perussuomalaisten kaikki neljä istuvaa kansanedustajaa Ville Tavio, Vilhelm Junnila, Mikko Lundén ja Ritva ”Kike” Elomaa ovat vahvoilla jatkokaudelle. Viidettä paikkaa ei pidetä realistisena.

Sdp:n kansanedustajista varma läpimenijä on Aki Lindén, joka toimi perhe- ja peruspalveluministerinä Krista Kiurun vanhempainvapaan ajan. Myös Eeva-Johanna Eloranta uusinee paikkansa. Salolainen kansanedustaja Katja Taimela ei ole enää ehdolla. Vahvimmin hänen paikalleen on tyrkyllä liikunnanohjaaja, Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen.

Sdp:n neljännestä paikasta kisaavat entinen Raision kaupunginjohtaja ja Sdp:n puoluesihteeri Ari Korhonen, hoitajataustainen Varsinais-Suomen Sdp:n puheenjohtaja Niina Alho sekä Turun asukaskoordinaattori Mika Maaskola. Korhosen äänimäärää voi nakertaa varakansanedustaja Janne Laulumaa, joka on Raision kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Varsinais-Suomen haastajat Pauli Aalto-Setälä, Saku Nikkanen, Ari Korhonen, Timo Furuholm, Emma Lindqvist, Niklas Guseff. Toni Forsblom (kok)

Pauli Aalto-Setälä (kok)

Janika Takatalo (kok)

Saku Nikkanen (sd)

Ari Korhonen (sd)

Niina Alho (sd)

Mika Maaskola (sd)

Timo Furuholm (vas)

Emma Lindqvist (vas)

Riina Lumme (vihr)

Elisa Aaltola (vihr)

Niklas Guseff (r)

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson oli viime eduskuntavaalien äänikuningatar ja varma läpimenijä. Vasemmistoliiton toisen kansanedustajan Johannes Yrttiahon haastaa tosissaan entinen jalkapalloilija Timo Furuholm. Hyvän tuloksen voi tehdä myös korkeakoulutetuksi duunariksi itseään mainostava varakansanedustaja Emma Lindqvist Raisiosta. Muut kärkiehdokkaat ovat Turusta.

Keskustan paikkamäärä on tippumassa yhteen. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko uusii paikkansa. Toinen kansanedustaja Esko Kiviranta luopui ehdokkuudesta.

Vihreät jää yhteen paikkaan. Istuva kansanedustaja Sofia Virta uusinee paikkansa. Hyvän tuloksen voi tehdä myös Turun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Riina Lumme. Näkyvää kampanjaa tekee eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola, joka on Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan pikkusisko.

Rkp:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist Nauvosta yrittää uusia paikkansa. Hänet haastaa aluevaaleissa kovan tuloksen tehnyt meripelastusjohtajana työskennellyt Niklas Guseff Turusta.

Satakunta

Sdp:n ääniharavan Kristiina Salosen poisjäänti näyttää maksavan Satakunnan Kansan gallupin mukaan Sdp:lle kansanedustajan paikan. Raumalainen Salonen valittiin Satakunnan maakuntajohtajaksi. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun uskotaan nousevat Sdp:n listan ykköseksi. Sdp:n toisesta paikasta käyvät kisaa kansanedustaja Heidi Viljanen Kankaanpäästä ja UPM:n työsuojeluvaltuutettu Juha Viitala, joka tavoittelee Saloselta jääviä ääniä Raumalla. Myös euralainen opettaja Ari Reunanen tekee kovasti vaalityötä.

Perussuomalaisille paikallinen gallup povaa jytkyä. Satakunnan viime eduskuntavaalien äänikuningatar, europarlamenttiin kesken kauden lähtenyt Laura Huhtasaari tekee paluuta. Jos perussuomalaiset yltää kolmeen paikkaan, uudelleen valituksi tulevat todennäköisesti sekä Huhtasaaren tilalle eduskuntaan noussut palomiestaustainen Petri Huru Porista että kansanedustaja, pastori Jari Koskela Kankaanpäästä.

Satakunnan haastajat Laura Huhtasaari, Raisa Ranta, Juha Viitala. Juha Viitala (sd)

Ari Reunanen (sd)

Laura Huhtasaari (ps)

Raisa Ranta (vas)

Eero Rantala (vas)

Kokoomus näyttää jäävän yhteen paikkaan. Raumalaisen kansanedustajan Matias Marttisen arvioidaan kasvattavan äänimääräänsä reippaasti.

Keskustan ainut kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli uusii niin ikään paikkansa.

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski ei ole enää ehdolla. Jos vasemmistoliitto onnistuu säilyttämään paikkansa, eduskuntaan on todennäköisimmin nousemassa varakansanedustaja, vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja Raisa Ranta Porista. Myllykoski on antanut tukensa nakkilalaiselle prosessinhoitajalle, pääluottamusmies Eero Rantalalle, mutta hänen ei uskota nousevan vielä eduskuntaan.

Häme

Sdp:n kansanedustajat lahtelaisministeri Ville Skinnari, hämeenlinnalaiset Tarja Filatov ja Johannes Koskinen sekä lahtelainen Mika Kari ovat todennäköisesti turvassa. Viidenteen paikkaan on pitkä matka ja kolmeen paikkaan putoaminen olisi romahdus. Jonkinlaisia yllätysmahdollisuuksia on Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtajalla Sirkku Hildénillä ja Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtajalla Kirsi Lehtimäellä.

Kokoomukselta vapautuu jakoon varmuudella yksi paikka, kun Kalle Jokinen ei ole enää ehdolla. Osa Lahden kokoomuksesta ja Päijät-Hämeen elinkeinoelämän syvätaskuista pyrkii puskemaan Milla Bruneaun eduskuntaan vaikka väkisin. Massiivisen kampanjan jo vuonna 2019 tehnyt Bruneau on entinen tv-tuottaja ja nyt käytännössä täysipäiväinen paikallispoliitikko. Jos kokoomus saa lisäpaikan, Sanni Grahn-Laasosen ja Timo Heinosen lisäksi läpi menee suurella todennäköisyydellä Bruneaun ohella joku kolmikosta Teemu Kinnari, Mika Walkamo ja Ilkka Viljanen. Kalle Jokisen tukema Kinnari on maanviljelijä, Viljanen entinen kansanedustaja ja Walkamo matkailualan yrittäjä.

Hämeen Median gallup lupailee perussuomalaisille neljää paikkaa Hämeestä kokoomuksen sijaan. Nykyiset kansanedustajat Lulu Ranne Hämeenlinnasta, Rami Lehto Lahdesta ja Jari Ronkainen Hollolasta ovat luonnollisesti ennakkosuosikkeja listan sisällä. Ranteelle ennakoidaan äänivyöryä, mutta kaksi muuta istuvaa kansanedustajaa joutuvat kampanjoimaan tosissaan.

Mahdollisesta neljännestä paikasta käydään Hämeen perussuomalaisissa hurja kisa. Tyrkyllä eduskuntaan ovat poliisi ja Lahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, viimeksi varasijalle jäänyt Mira Nieminen, lahtelainen konseptipäällikkö ja kilpailijapuolueistakin kehuja saava paikallispoliitikko Tuomas Sorsa sekä erittäin suurta kampanjaa tekevä, koronatoimia kiivaasti vastustanut lahtelaislääkäri ja paikallispoliitikko Ville-Veikko Elomaa. Ainakin Nieminen voi haastaa istuvista kansanedustajista Lehtoa ja Ronkaista myös siinä tapauksessa, että puolue ei kasvata paikkamääräänsä.

Hämeen haastajat Milla Bruneau, Juha Rehula, Teemu Laine. Sirkku Hildén (sd)

Kirsi Lehtimäki (sd)

Milla Bruneau (kok)

Teemu Kinnari (kok)

Ilkka Viljanen (kok)

Mika Walkamo (kok)

Mira Nieminen (ps)

Tuomas Sorsa (ps)

Ville-Veikko Elomaa (ps)

Juha Rehula (kesk)

Johanna Häggman (kesk)

Sari Jokinen (vihr)

Maija Kranni (vihr)

Teemu Laine (vihr)

Minerva Kastehelmi (vihr)

Keskustan todennäköisesti ainoasta paikasta hirmuisen kisan käyvät istuva kansanedustaja Hilkka Kemppi ja edellisissä vaaleissa juuri Kempin syrjäyttämäksi tullut keskustan konkari, hollolalaisvaltuutettu Juha Rehula. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Kemppi on ollut näkymätön edustaja, ja Rehula hakee revanssia tosissaan. Kanta-Hämeen puolelta Forssasta eduskuntaan pyrkii tositarkoituksella sairaanhoitaja ja paikallispoliitikko Johanna Häggman. Kempin ja Rehulan haastaminen on mahdollisuuksien rajoissa.

Vihreät saa Hämeestä todennäköisesti yhden paikan edellisvaalien tapaan. Vahvimmin tyrkyllä on nykyinen kansanedustaja, lääkäri Mirka Soinikoski Hämeenlinnasta. Näkymättömän kansanedustajan haastajia on useita: erityisasiantuntija ja erityisluokanopettaja, varakansanedustaja Sari Jokinen Riihimäeltä, opiskelija, forssalainen paikallispoliitikko ja Soinikosken aiempi eduskunta-avustaja Maija Kranni, ex-ammattilaiskoripalloilija, nuorisotyöntekijä ja paikallispoliitikko Teemu Laine Hollolasta sekä lahtelainen paikallispoliitikko, insinööri ja opiskelija Minerva Kastehelmi.

Vasemmistoliitolla ja kristillisdemokraateilla on samankaltainen tilanne: Aino-Kaisa Pekonen (vas) tai ei kukaan, ja Päivi Räsänen (kd) tai ei kukaan. Vasemmistoliiton yksi paikka on todennäköinen, mutta viimeisimpien kannatuskyselyiden perusteella näyttää siltä, että kristilliset menettää ainoan paikkansa Hämeessä ja Räsänen putoaa eduskunnasta.

Kaakkois-Suomi

Sdp sai edellisissä vaaleissa läpi Kaakkois-Suomesta viisi kansanedustajaa, joista Anneli Kiljunen ei ole enää ehdolla. Kuntaministeri Sirpa Paatero sekä kansanedustajat Suna Kymäläinen ja Paula Werning hakevat kaikki jatkokaudelle. Puolueen imatralainen varapuheenjohtaja Niina Malm hakee niin ikään jatkokautta. Malmin kampanja on näkyvä ja iso, vaikka hän ei ole itse pystynyt täysipainoisesti kampanjoimaan syöpään sairastumisensa vuoksi.

Edellisvaaleissa kuudenneksi ja varalle jäänyt Satu Taavitsainen voi sekoittaa pakkaa. Hän loikkasi talvella Liike Nytiin ja on ehdolla eduskuntaan. Läpipääsyn mahdollisuuksia Taavitsaisella ei uuden puolueensa riveissä ole, mutta hän voi viedä merkittävän määrän ääniä demareiden kokonaispotista.

Kaakon Viestinnän gallupin mukaan Sdp menettäisi yhden paikan, mikä jättää vain vähän tilaa nykyisten kansanedustajien haastajille. Haastaja voisivat olla esimerkiksi toiminnanjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinnasta ja sairaanhoitaja Inka Häkkinen Kouvolasta.

Perussuomalaiset olisi paikallisen gallupin mukaan pitämässä neljä paikkaa. Nykyisistä kansanedustajista ehdolla ovat kotkalainen Juho Eerola, kouvolalainen Sheikki Laakso ja lappeenrantalainen Jani Mäkelä. Edellisvaaleissa perussuomalaisten listalta valittu Ano Turtiainen perusti valta kuuluu kansalle -puolueen ja on ehdolla. Läpimenomahdollisuuksia hänellä ei kuitenkaan ole. Tyrkyllä eduskuntaan neljäntenä perussuomalaisena ovat ainakin imatralainen poliisi Timo Härkönen sekä yrittäjä ja kapteeni evp Joni Mörk Kouvolasta.

Kaakkois-Suomen haastajat Anna-Kristiina Mikkonen, Christa Carpelan, Veli Liikanen. Anna-Kristiina Mikkonen (sd)

Timo Härkönen (ps)

Joni Mörk (ps)

Linda Brandt-Ahde (kok)

Christa Carpelan (kok)

Oskari Valtola (kok)

Sami Ristiniemi (kok)

Jenny Hasu (kesk)

Markku Pakkanen (kesk)

Tapio Honkamaa (kesk)

Vesa Kallio (kesk)

Veli Liikanen (vihr)

Kokoomuksen ja koko vaalipiirin suurin äänimagneetti on mäntyharjulainen puolueen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen. Jatkokautta tavoittelevat myös lappeenrantalainen Jukka Kopra sekä kouvolalainen Ville Kaunisto. Mahdollisesta neljännestä paikasta kisaavat lappeenrantalainen sosiaalityöntekijä Linda Brandt-Ahde ja kouvolalainen toiminnanjohtaja Christa Carpelan, lääkäri ja Mikkelin valtuuston puheenjohtaja Oskari Valtola sekä kotkalainen kauppias, paikallispoliitikko Sami Ristiniemi. Kokoomukselle päänvaivaa voi aiheuttaa savonlinnalainen lääkäri Panu Peitsaro, joka on kokoomuksen varakansanedustaja, mutta ehdolla Liike Nytin riveistä eduskuntaan. Liike Nytille ei ole luvassa paikkaa Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

Keskustan paikkamäärä on vaarassa pudota kolmesta kahteen. Jatkokauden saa varmuudella savonlinnalainen ex-ministeri Hanna Kosonen. Pertunmaalainen ex-ministeri Jari Leppä ei ole ehdolla. Sen sijaan Ari Torniainen Lappeenrannasta hakee jatkokautta. Torniaisen asemaa voivat horjuttaa konsulttitoimisto Milttonin johtava neuvonantaja ja useiden ministereiden erityisavustajana toiminut Jenny Hasu Kouvolasta sekä ex-kansanedustaja, taksiyrittäjä Markku Pakkanen Kouvolasta. Mikkeliläinen eläköitynyt toimittaja Tapio Honkamaa tekee totista kampanjaa etenkin Etelä-Savossa. Jari Leppä on antanut tukensa MTK-taustaiselle Vesa Kalliolle.

Vihreiden paikkamäärä on laskemassa kahdesta yhteen. Istuvista kansanedustajista Heli Järvinen ei ole ehdolla, ja se tasoittaakin puolueen varapuheenjohtajan Hanna Holopaisen tietä jatkokaudelle. Holopaisen kärkihaastaja on vihreiden mikkeliläinen puoluesihteeri Veli Liikanen.

Kaakkois-Suomesta valitaan kaksi kansanedustajaa vähemmän kuin viime vaaleissa.

Savo-Karjala

Keskustalla käy Savo-Karjalan vaalipiirissä kova puhuri. Puolue on menettämässä yhden neljästä paikastaan. Lisäksi edellisissä vaaleissa noin 14 500 ääntä yhteensä keränneet Hannakaisa Heikkinen ja Anu Vehviläinen eivät ole enää ehdolla. Istuvien kansanedustajien Hannu Hoskosen ja Hanna Huttusen vanavedessä eduskuntaan ovat tyrkyllä puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja eduskuntaan paluuta tosissaan yrittävä Markku Rossi. Lieksalainen yrittäjä Timo Väänänen tekee näyttävää kampanjaa ja tavoittelee kansanedustajuutta tosissaan. Kunta- ja aluevaaleissa Pohjois-Karjalassa puolueen ääniharava oli lääkäri Juha Mustonen, jolta voi odottaa hyvää tulosta myös eduskuntavaaleista.

Perussuomalaisten istuvista kansaedustajista turvassa ovat sairaanhoitaja Sanna Antikainen Outokummusta ja farmaseutti Minna Reijonen Kuopiosta. Sen sijaan yrittäjä, hyvin näkymättömäksi kansanedustajaksi jäänyt Jussi Wihonen joutuu kamppailemaan paikastaan tosissaan, mikäli Savon Sanomien ja Karjalaisen gallupin lupaamaa neljättä paikkaa ei perussuomalaisille tule. Wihonen ei tullut valituksi edes aluevaltuustoon viime vuoden vaaleissa.

Tyrkyllä eduskuntaan uusina niminä ovat ainakin joensuulainen poliisi ja paikallispoliitikko Timo Vornanen, nurmeslainen yrittäjä Henry Määttä sekä joensuulainen toimintaterapeutti Outi Mara.

Savo-Karjalan haastajat Riikka Pirkkalainen, Markku Rossi, Karoliina Partanen. Riikka Pirkkalainen (kesk)

Markku Rossi (kesk)

Timo Väänänen (kesk)

Juha Mustonen (kesk)

Timo Vornanen (ps)

Outi Mara (ps)

Timo Suhonen (sd)

Sanna Rissanen (sd)

Timo Elo (kok)

Karita Kaita (kok)

Karoliina Partanen (kok)

Kari Kulmala (kok)

Laura Meriluoto (vas)

Sdp:n istuvista kansanedustajista joensuulainen Seppo Eskelinen hakee jatkokautta ja kaiken järjen mukaan myös saa sen. Joensuulainen Merja Mäkisalo-Ropponen sen sijaan ei ole enää ehdolla. Uusjakoon menee yli 8 200 ääntä. Kuopiolainen Tuula Väätäinen ylsi edellisissä vaaleissa eduskuntaan vasta tarkastuslaskennan jälkeen. Mäkisalo-Ropposen poisjäänti helpottaa Väätäisen asetelmia.

Uutena nimenä eduskuntaan on vahvoilla varakansanedustaja Timo Suhonen Varkaudesta. Hän hävisi neljä vuotta sitten edustajan paikan Väätäiselle tarkastus­laskennassa. Teollisuusliiton järjestämis­toimitsijana työskentelevä Suhonen on asetelmassa, jossa hänen on päästävä läpi tai veto alkaa loppua. Liperiläinen paikallispoliitikko ja koulunjohtaja Sanna Rissanen on todennäköisesti kisaamassa demarilistan kärkipäässä.

Kokoomuksen kaksi istuvaa kansanedustajaa, kuopiolainen poliisi ja kirjailija Marko Kilpi sekä iisalmelainen eläinlääkäri Markku Eestilä ovat tyrkyllä jatkokaudelle. Jos puolue saa perussuomalaisten sijaan kolmannen paikan, vahvimmilla pitäisi olla kokoomuksen hallintopäällikön, joensuulaisen paikallispoliitikon Timo Elon, joka on varakansanedustaja. Elon lisäksi Pohjois-Karjalan puolelta eduskuntaan tosimielellä hakevat paikallispoliitikko ja startup-yrittäjä Karita Kaita sekä entinen perussuomalaisten ja sinisten kansanedustaja, poliisi Kari Kulmala. Kuopiolainen asianajaja Karoliina Partanen teki aluevaaleissa hyvän, Eestilää paremman, tuloksen Pohjois-Savossa ja on yllätysvalmis myös eduskuntavaaleissa.

Vihreiden ainoa paikka menee liki varmasti sisäministeri Krista Mikkoselle. Kristillisdemokraattien ainoan paikan nappaa vielä suuremmalla varmuudella puolueen puheenjohtaja Sari Essayah. Hänelle ei varteenotettavia haastajia omalla listallaan ole.

Vasemmistoliiton ainoasta paikasta kisaavat istuva kansanedustaja Matti Semi Varkaudesta ja Pohjois-Savon Sosiaaliturva ry:n järjestöasiantuntija, kuopiolainen paikallispoliitikko Laura Meriluoto.

Keski-Suomi

Keskusta on vaarassa menettää Keski-Suomessa puolueen sydänmailla ainakin yhden kolmesta paikastaan, Keskisuomalaisen gallupin mukaan jopa kaksi. Nykyisistä kansanedustajista Anne Kalmari on hyvin suosittu, Petri Honkonen tiede- ja kulttuuriministeri ja Joonas Könttä ehdolla vaalipiirin suurkaupungista eli Jyväskylästä. Haastajista ei taida olla ohittamaan yhtäkään edellä luetelluista, vaikka esimerkiksi ex-kansanedustaja Aila Paloniemi tekeekin kampanjaa tositarkoituksella. Vähintään yksi nykyisistä kansanedustajista joutuu väistymään.

Perussuomalaiset lähtee Keski-Suomessa vaalitaistoon paikallisen gallupin piikkipaikalta ja saa sen mukaan kolmannen paikan, mutta ehdokaslista on melko nimetön. Istuvista kansanedustajista Jouni Kotiaho hakee jatkokautta, mutta konkaripoliitikko Toimi Kankaanniemi ei. Kolmissa edellisissä vaaleissa isoja äänimääriä kerännyt Teuvo Hakkarainenkaan ei ole ehdolla. Kotiahon jatkokausi on liki selvä. Tyrkyllä eduskuntaan ovat ainakin lähihoitaja Kaisa Garedew ja palomies Janne Luoma-aho, molemmat Jyväskylästä. Everstiluutnantti evp Toni Immosta on povattu listan kärkipäähän. Hän asuu Laukaassa.

Keski-Suomen haastajat Aila Paloniemi, Jani Kokko, Ville Väyrynen. Aila Paloniemi (kesk)

Kaisa Garedew (ps)

Janne Luoma-aho (ps)

Toni Immonen (ps)

Tuula Peltonen (sd)

Jani Kokko (sd)

Jukka Hämäläinen (sd)

Ville Väyrynen (kok)

Matleena Käppi (vas)

Sdp:n kansanedustajista jyväskyläläinen Riitta Mäkinen on vahvasti matkalla jatkokaudelle, mutta jämsäläinen Piritta Rantanen joutuu sen sijaan jännittämään. Jämsän demareiden pottia on jakamassa entinen kansanedustaja Tuula Peltonen. Haastajista mainitsemisen arvoisia ovat ainakin väitöskirjatutkija ja Yhdysvallat-asiantuntija, muuramelainen paikallispoliitikko Jani Kokko sekä Jyväskylän valtuuston puheenjohtaja, Jyväskylän Liikenteen pääluottamusmies Jukka Hämäläinen.

Kokoomus on yltämässä kahteen paikkaan. Jo kolme kautta eduskunnassa istunut Sinuhe Wallinheimo saanee jatkokauden. Muuramelaisesta lääkäristä ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajasta, varakansanedustaja Ville Väyrysestä on tulossa Wallinheimon kollega. Väyrynen oli ylivoimainen ääniharava Keski-Suomen aluevaaleissa viime vuonna.

Vihreiden ainoa paikka on ollut kuluvalla kaudella Bella Forsgrénin. Vaikuttaa siltä, ettei kukaan tosissaan uhkaa Forsgrénin jatkokautta. Edellisissä vaaleissa Forsgrén syrjäytti vihreiden entisen puheenjohtajan Touko Aallon. Nyt Aalto ei ole edes ehdolla.

Vasemmistoliiton ainoa keskisuomalaisen kansanedustaja Juho Kautto ei ole ehdolla. Puolue voi olla vaarassa menettää ainoan kansanedustajansa. Jos puolue säilyttää paikkansa, vahvimmin tyrkyllä eduskuntaan on jyväskyläläinen paikallispoliitikko, opiskelija Matleena Käppi.

Vaasa

Vaasan vaalipiirin kutkuttavin kisa käydään keskustan sisäisesti. Puolue on vaarassa menettää ainakin yhden neljästä paikastaan, mikä tarkoittaisi vähintään yhden edustajan putoamista. Edellisissä vaaleissa keskustan ääniharava oli Pasi Kivisaari, joka on keskustan kansanedustajista ainoa, jolla ei ole tältä kaudelta ministerikokemusta. Kohujen keskellä vaalien alla ollut elinkeinoministeri Mika Lintilä ja puolustusministerinä käväissyt Mikko Savola saivat viime vaaleissa enemmän ääniä kuin viimeisenä läpimennyt maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Keskustan lista on vaalipiirissä laadukas, vaikka valtakunnallisesti puolueen tulos on sakkaamassa pahasti. Keskustasta arvioidaan, että paluuta eduskuntaan tosissaan yrittävä Lasse Hautala voisi taistella kansanedustajan paikasta.

Vaalipiirin valtapuolue Rkp saa todennäköisesti läpi jälleen neljä kansanedustajaa. Jatkokautta hakevat kaikki nykyiset istuvat kansanedustajat eli puolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, Vaasan suosituin poliitikko Joakim Strand, Vöyrin kunnanjohtajan tehtävästä edellisvaaleissa eduskuntaan noussut Mikko Ollikainen ja närpiöläinen toisen polven kansanedustaja Anders Norrback. Henriksson ja Strand ovat turvassa. Ollikaisen ja Norrbackin ykköshaastajaksi on povattu Rkp:n nuorisojärjestön entistä puheenjohtajaa Christoffer Ingoa.

Vaasan haastajat Lasse Hautala, Anne Rintamäki, Susanna Koski. Lasse Hautala (kesk)

Christoffer Ingo (r)

Anne Rintamäki (ps)

Tiina Isotalus (sd)

Susanna Koski (kok)

Tommi Mäki (kok)

Sam Leijonamieli (kok)

Jyrki Mäkynen (kok)

Perussuomalaisten ja koko vaalipiirin ääniharavaksi on jälleen tarjolla puolueensa varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas. Nykyisistä kansanedustajista myös Juha Mäenpää lienee matkalla helposti jatkokaudelle. Sen sijaan Jukka Mäkynen joutuu kamppailemaan tosissaan pestistään. Haastajia ovat muun muassa entinen keskustalainen, aluevaaleissa komeasti pärjännyt vaasalaispoliisi Anne Rintamäki.

Sdp:n ehdokaslistalta puuttuu edellisten eduskuntavaalien ääniharava, nykyinen EU-komissaari Jutta Urpilainen. Edellisvaaleissa komean tulokset tehnyt röntgenhoitaja Kim Berg ja varasijalta eduskuntaan kivunnut ja puolueen yhdeksi näkyvimmistä kansanedustajista noussut Matias Mäkynen saavat suurella todennäköisyydellä jatkokauden. Listan kolmanneksi voi päästä hallintotieteiden maisteri, Kokkolan valtuuston puheenjohtaja ja Urpilaisen entinen vaalipäällikkö Tiina Isotalus.

Kokoomuksen konkaripoliitikko Paula Risikko saa suurella todennäköisyydellä jatkokauden. Viimeisimpien gallupien perusteella kokoomus olisi jäämässä kahteen paikkaan, ja Janne Sankelo saa taistella paikastaan. Eduskuntaan ovat tyrkyllä muun mussa yrittäjä ja paikallispoliitikko Tommi Mäki, joka oli kuntavaaleissa kokoomuksen ääniharava Vaasassa, sekä ex-kansanedustaja, maatilaa pitävä yksityisyrittäjä Susanna Koski. Hyvään tulokseen voivat yltää myös Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonamieli ja Suomen Yrittäjien entinen puheenjohtaja, yrittäjä Jyrki Mäkynen Seinäjoelta.

Kristillisdemokraateilta läpi menee istuva kansanedustaja Peter Östman ilman potentiaalisia haastajia.

Oulu

Oulun vaalipiirin perinteistä mahtipuoluetta keskustaa uhkaa jopa kahden paikan menettäminen, jolloin läpi menisi vain neljä kansanedustajaa. Toisaalta nimekkäiden kansanedustajien Juha Sipilän ja Juha Pylvään poisjäänti ja Antti Rantakankaan menehtyminen vaalikauden alussa tarkoittaa sitä, että jaossa on lähes 30 000 ääntä, mikä on tuonut sykettä muiden kampanjointiin. Istuvat kansanedustajat Mikko Kinnunen, Pekka Aittakumpu ja Hanna-Leena Mattila sekä Tuomas Kettunen Kainuun puolelta ovat vahvoilla jatkamaan.

Keskustan viides paikkakin on mahdollinen. Rantakankaan ääniä tavoittelee haapavetinen maanviljelijä, suurperheen isä Timo Mehtälä. Nettipoliisi Lauri Nikula ylsi viimeksi varakansan­edustajaksi ja myös sairaanhoitaja Susanna Kisner tekee näyttävää kampanjaa.

Perussuomalaiset voi nousta Oulun vaalipiirin suurimmaksi puolueeksi. Tällä hetkellä gallupit povaavat perussuomalaisille viittä paikkaa. Istuvien kansanedustajien Sebastian Tynkkysen, Jenna Simulan, Olli Immosen ja Ville Vähämäen arvioidaan uusivan paikkansa, vaikka Vähämäki onkin kiikun kaakun. Viidettä paikkaa tavoittelee viimeksi varakansanedustajaksi jäänyt metsätilayrittäjä Eila Aavakare Kainuun puolelta ja koulupoliisi Merja Rasinkangas, joka loikkasi vastikään keskustasta perussuomalaisiin. Työterveyshuollon erikoislääkäri Saija Hyvönen sai kuntavaaleissa enemmän ääniä kuin Vähämäki.

Oulun haastajat Timo Mehtälä, Lauri Nikula, Eila Aavakare, Juha Hänninen, Jouni Jussinniemi, Tiina Kyllönen. Timo Mehtälä (kesk)

Susanna Kisner (kesk)

Lauri Nikula (kesk)

Eila Aavakare (ps)

Merja Rasinkangas (ps)

Saija Hyvönen (ps)

Juha Hänninen (kok)

Mikko Korkeakoski (kok)

Paavo Koho (kok)

Jouni Jussinniemi (vas)

Jessi Jokelainen (vas)

Olli Kohonen (vas)

Tiina Kyllönen (sd)

Joni Meriläinen (sd)

Mika Flöjt (vihr)

Kokoomus on saamassa yhden paikan lisää eli yhteensä kolme paikkaa. Istuvat kansanedustajat Mari-Leena Talvitie ja Janne Heikkinen ovat vahvoilla. Kolmatta paikkaa tavoittelee Oulun kaupungin­valtuuston puheenjohtaja, varakansan­edustaja Juha Hänninen, joka on tehnyt vahvaa tulosta kunta- ja aluevaaleissa. Kokoomuksesta esille nostetaan myös poliisi Mikko Korkeakoski Ylivieskasta ja lääkäri Paavo Koho uutena nimenä Oulusta.

Vasemmistoliitto saattaa onnistua pitämään kolmesta paikastaan kiinni. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen Oulusta on varma läpimenijä ja myös Merja Kyllönen menee läpi Kainuusta. Katja Hänninen Raahesta oli viimeksi vaalipiirin viimeinen läpimenijä. Hännisen haastaa vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, pääluottamus­mies Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä. Hyvän tuloksen voi tehdä kuntavaaleissa yllättänyt äidinkielenopettaja Jessi Jokelainen ja myös sairaanhoitaja Olli Kohosella on mahdollisuuksia. He ovat kummatkin Oulusta.

Sdp on saamassa kaksi paikkaa. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on varma läpimenijä. Kansanedustaja Raimo Piirainen ei ole enää ehdolla. Eduskuntaan yrittää ponnistaa varakansanedustaja, nuorisotyöntekijä Tiina Kyllönen (ent. Heikkinen), joka on Kajaanista, kuten Piirainenkin. Myös järjestökoordinaattori Joni Meriläinen Oulusta nostetaan esille mahdollisena läpimenijänä.

Vihreät on saamassa yhden paikan ja nykyinen kansanedustaja Jenni Pitko on vahvin ehdokas jatkokaudelle. Näkyvää kampanjaa tekee varakansanedustaja Mika Flöjt Kuusamosta.

Lappi

Lapin vaalipiiristä valitaan yksi kansanedustaja vähemmän kuin viime vaaleissa. Paikan menettää keskusta, jolla on tällä hetkellä kolme kansanedustajaa Lapista.

Gallupien valossa näyttää siltä, että yhden paikan vaalipiiristä saavat keskusta, perussuomalaiset, Sdp, vasemmistoliitto ja kokoomus. Toisesta ja vaalipiirin viimeisestä paikasta taistelevat keskusta ja perussuomalaiset.

Keskustan riveistä varmimpana läpimenijänä pidetään puolueen puheenjohtajan paikalta syrjäytettyä Katri Kulmunia, joka on ollut Lapin ääniharava vaalista toiseen. Puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohi joutuu taistelemaan paikastaan. Hänen haastajanaan pidetään Lapin maakuntajohtajaa Mika Riipiä ja myös lakimies Janne Kaisanlahtea. Valtiotieteen tohtori Paavo Väyrysen ei uskota menevän läpi, vaikka hän saattaa kerätä Nato-vastaiselta Markus Mustajärveltä vapautuvia ääniä. Toisaalta Väyrynenkin voi yllättää. Keskustan kolmas nykyinen kansanedustaja Mikko Kärnä pyrkii eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä.

Lapin haastajat Mika Riipi, Sara Seppänen, Piia Kilpeläinen-Tuomaa. Mika Riipi (kesk)

Janne Kaisanlahti (kesk)

Paavo Väyrynen (kesk)

Sara Seppänen (ps)

Mikkel Näkkäläjärvi (sd)

Piia Kilpeläinen-Tuoma (vas)

Perussuomalaisten torniolainen kansanedustaja Kaisa Juuso uusinee paikkansa, vaikka hänet haastaa vahvasti kokoomuksesta perussuomalaisiin loikannut varakansanedustaja, luokanopettaja Sara Seppänen (ent. Tuisku) Rovaniemeltä. Seppänen sai aluevaaleissa lähes yhtä paljon ääniä kuin Juuso. Jos perussuomalaiset saa kaksi paikka, Seppänen ja Juuso menevät todennäköisesti molemmat läpi.

Sdp:n ainut kansanedustaja Johanna Niemelä-Ojala uusinee paikkansa. Häntä kirittää Palvelualojen ammattiliitto PAMin Pohjois-Suomen aluepäällikkönä työskentelevä Mikkel Näkkäläjärvi.

Kokoomuksen listan läpimenijä on puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto.

Vasemmistoliiton pitkäaikainen kansanedustaja Markus Mustajärvi ei ole enää ehdolla eduskuntaan. Todennäköisimpänä läpimenijänä pidetään rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomaa Pellosta, mikäli vasemmistoliitto saa pidettyä kiinni kansanedustajan paikastaan.

Ahvenanmaa

Ahvenanmaalta valitaan eduskuntaan yksi kansanedustaja. Nykyisellä, vuodesta 2015 eduskunnassa olleella kansanedustajalla Mats Löfströmillä ei ole varsinaisia haastajia. Ahvenanmaan edustaja on perinteisesti liittynyt Rkp:n eduskuntaryhmään.

Ilta-Sanomat on laskenut kuvioiden vaalipiirikohtaiset paikkamääräennusteet Ylen ja Helsingin Sanomien viimeisimpien puoluekannatusmittausten perusteella. Laskentakaava ei tavoita paikallisia ilmiöitä, minkä vuoksi tekstissä on huomioitu myös paikallisten lehtien teettämät kannatusmittaukset. Mahdolliset läpimenijät on selvitetty taustahaastatteluilla ja analysoimalla aiempia vaalituloksia.