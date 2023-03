Marin grillasi kokoomusta miljardileikkauksista MTV:n puheenjohtajatentissä – Orpo: ”Voitte siinä itseänne soimata”

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mielestä hoitajamitoitus toimii ”väärään suuntaan”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti MTV:n puheenjohtajatentissä seisovansa täysin hallituksen säätämän hoitajamitoituksen takana. Tentissä kysyttiin, kuinka onnistunut hoitajamitoitus oli.

Marin sanoi Sdp:n olevan valmis laittamaan ”mittavasti” lisää rahaa hyvinvointialueille.

– Olemme puhuneet 700 miljoonasta. 500 (miljoonasta) on neuvoteltu, mutta tulevaisuudessakin me tarvitsemme rahoitusta hyvinvointialueille, että ihmisten peruspalveluista voidaan pitää huolta, Marin sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kriisiytymässä hoitajamitoituksen vuoksi. Orpon mukaan hoitajamitoituksen vuoksi on suljettu yli 3 000 yksityisen hoivan paikkaa, koska hoitajia ei ole.

– Vanhukset eivät pääse hoitoon. Meillä on kotipalveluissa koko ajan enemmän ja enemmän todella huonokuntoisia vanhuksia. He hakeutuvat päivystykseen ja päivystykset ruuhkautuvat, Orpo sanoi.

Orpon mielestä hoitajamitoitus ”toimii aivan väärään suuntaan”.

– Tämä on tyypillistä vasemmistohallituksen ajattelua, että kun säädetään laki – parin tunnin homma –, niin asia on hoidossa, mutta kun ei ole, Orpo sanoi.

– Me kaikki puolueet taisimme lopulta hoitajamitoitusta kannattaa, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) muistutti.

Orpo heitti lisää vettä myllyyn. Hänen mielestään hallituksen työskentelyssä on tehty ”valtavankokoisia virheitä”, kun hoitajamitoituksesta säädettiin ilman, että ryhdyttiin tekemään toimenpiteitä, joilla hoitajia tulisi lisää.

– Tyypillistä on, että syy on kaikissa muissa kuin hallituksessa. Minusta teillä on vastuu tässä asiassa, Orpo tylytti.

Orpo ihmetteli vielä, että kun hallitus antoi 350 miljoonaa lisää rahaa hyvinvointialueille, miksi erikseen tehtiin päätös, että sitä ei saa käyttää palveluihin.

– On kyllä pakko ihmetellä kokoomuksen linjaa, Marin puuskahti.

Marin huomautti Orpon kertovan, kuinka tärkeää on laittaa palvelut kuntoon ja samaan aikaan kokoomus aikoo tehdä miljardien leikkauksia hyvinvointialueille.

– Se ei tarkoita mitään muuta kuin nykyisten hoitajien irtisanomisia, palveluiden heikentämistä ja että meidän täytyy alkaa karsimaan palveluita, Marin luetteli.

– Ei pidä paikkaansa, Orpo kiisti.

Marinin mukaan miljardeilla, jotka kokoomus haluaa leikata, ei paranneta palveluita.

– Voisitko nyt kertoa koko kansalle, millä tavalla nämä miljardileikkaukset eivät palveluihin osu, Marin kysyi.

Orpon mukaan kokoomus ei ole esittänyt palveluihin tai rahoihin leikkausta. Hänen mukaansa on olemassa ero sillä, että leikataan ja sillä, että lisätään tuottavuutta.

– Me haluamme, että miljardit käytetään paremmin, Orpo selitti.

Orpon mukaan kokoomus esittää samanlaista leikkuria, josta hallitus on rahoitusmallissaan päättänyt vuodesta 2025 alkaen. Lisäkuluista leikataan 20 prosenttia kyseisestä vuodesta alkaen.

– Voitte siinä itseänne soimata, Orpo tokaisi.

Saarikko moitti Marinia siitä, ettei tämä kerro mistä lisärahat tulevat. Myöskään Orpon kritiikkiä Saarikko ei niellyt. Hän huomautti, että sote-uudistus on ollut voimassa yhdeksän viikkoa, eikä uudistuksen onnistumisesta voi vielä tietää.

Tentin juontaja Jan Andersson havaitsi Orpon olevan puristuksissa Saarikon ja Marinin välissä.

– Ei käy kateeksi, mutta ihan hyvin pärjäät, hän lohkaisi.