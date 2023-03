IS:n tiedot: Unkari ei ehkä ehdi ratifioida Suomen Nato-jäsenyyttä ennen Turkkia

Unkarin aikomuksena ei ole ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä viimeisenä. IS:n tietojen mukaan on kuitenkin mahdollista, että Turkki ratifioi Suomen jäsenyyden ennen Unkaria.

Unkarin pääministeri Viktor Orban (oik) on pitänyt tärkeänä, ettei Unkari ole viimeinen maa, joka ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet.

IS:n tietojen mukaan on mahdollista, että Turkki ehtii ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen Unkaria.

IS kertoi eilen tiistaina tietoihinsa viitaten, että Euroopan komissio on pyytänyt Unkarin parlamentilta muutoksia liittyen lakeihin, jotka muun muassa koskevat korruption vastaisia toimia ja tulo- ja omaisuusilmoituksia. Laeista on tarkoitus äänestää ensi viikolla.

Lue lisää: Lähde IS:lle: Tästä syystä Unkari lykkää jälleen Suomen Nato-ratifiointia – varapääministeri lähetti asiasta kirjeen

Unkari ei siis ehdi aloittaa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksista äänestämistä ensi viikolla, vaan ne lykkääntyvät jälleen Unkarin parlamentissa.

Suunnitelmat Unkarissa eivät ole IS:n tietojen mukaan näiltä osin ainakaan vielä muuttuneet, eikä Unkari ole ainakaan vielä nopeuttamassa Nato-ratifiointien aikataulua.

On siis hyvin mahdollista, että Turkki ehtii ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen Unkaria.

HS ja IL kertoivat aiemmin tänään, että Unkari ei ole viimeinen maa, joka ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet.

Lue lisää: HS ja IL: Unkari ei aio olla viimeinen maa, joka ratifioi Suomen ja Ruotsin Natoon

Unkari aikoo ratifioida Suomen ja Ruotsin jäsenyydet samaan aikaan, mutta Turkki erottaa hakemukset toisistaan.