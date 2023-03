Miksi kokoomus piilottelee konkreettisia säästökohteitaan? Kai Mykkänen vastaa HAAPALA-TV:n suorassa lähetyksessä kello 12

Kokoomus on lähtenyt vaaleihin kovilla säästöpuheilla, mutta puolueen säästökohteista on vaikea saada selvää. Mistä kokoomus leikkaisi? Ryhmäjohtaja Kai Mykkänen vastaa HAAPALA-TV:n suorassa lähetyksessä kello 12.

Kokoomus on linjannut kynnyskysymykseksi, ettei se lähde hallitukseen, joka ei sitoudu uskottavasti valtiovarainministeriön esittelemään talouden tasapainotusohjelmaan.

Ministeriö esitteli viime viikolla listansa keinoista, joilla julkista taloutta voitaisiin tasapainottaa yhdeksällä miljardilla kahden vaalikauden aikana.

– Kokoomus on puhunut säästöistä yleisellä tasolla, mutta kun konkreettisia säästökohteita on kysytty, kieli on mennyt solmuun ja vastauksia on jääty kaipaamaan, HAAPALA-TV:n vetäjä, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala sanoo.

– Ehkäpä ryhmäjohtaja Kai Mykkänen antaa kirkkaampia vastauksia, kun vaaleihin ei ole enää kuin reilut pari viikkoa.

Mykkänen on torstaina kello 12 suorassa HAAPALA-TV:n vaalisarjahaastattelussa, jossa vaalien alla haastatellaan eduskuntapuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Blokkivaaleiksi muuttuneissa eduskuntavaaleissa kokoomus on käytännössä mukana kaikissa hallitusvaihtoehdoissa ja myös todennäköinen pääministeripuolue.

– Mykkäseltä täytyy kysyä, joko Sdp:n ja kokoomuksen sinipunapuheille on heitetty hyvästit, sillä puolueiden talousohjelmat eroavat toisistaan kuin yö päivästä, Haapala sanoo.

– Mutta miten onnistuisi yhteistyö perussuomalaisten kanssa? Perussuomalaisethan syyttävät kokoomusta, että nyt se on ominut persujen ajatukset jengiväkivallastakin.

– Ja onko kokoomus valmis Riikka Purran (ps) johtamaan hallitukseen, jos perusuomalaisista tuleekin vaalien suurin puolue.

