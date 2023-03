Ministeriö haluaisi puuttua eläkkeisiin ja karsia etuuksia – näin puolueet vastasivat

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander esitti IS:n haastattelussa puuttumista maksussa oleviin eläkkeisiin ja eläke-etuuksien karsimista, kun eläkejärjestelmää aletaan uudistaa.

Eläkeuudistus on edessä enemmin tai myöhemmin. Ehkä jo ensi vaalikaudella aletaan viilata eläkejärjestelmää, jotta myös 20-30 vuoden päästä eläkkeet maksetaan sovitusti ja pienenevät ikäluokat eivät joudu maksamaan kohtuuttomia eläkemaksuja.

Yksi asia on selvä, puolueet eivät halua leikata maksussa olevia eläkkeitä.

– Sdp:ltä tulee maksussa olevien eläkkeiden leikkaamiseen täystyrmäys, ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) linjasi.

– Siihen täysin kielteinen kanta itsellä, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) kertoi.

– Jo maksussa olevien eläkkeiden leikkaaminen tuntuu kyllä aika kohtuuttomalta, ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok) sanoi.

– Maksussa olevien eläkkeiden leikkaaminen on erittäin ongelmallista. Täytyy löytää muita keinoja, ryhmäjohtaja Eeva Kalli (kesk) totesi.

– Eläkkeillä on tulkittu olevan perustuslain suoja, ryhmäjohtaja Atte Harjanne (vihr) huomautti.

– Ehdoton ei maksussa olevien eläkkeiden leikkaamiselle, ryhmäjohtaja Jussi Saramo (vas) säesti.

Valtiovarainministeriön (VM) ylijohtaja Mikko Spolander esitti IS:ssä, että myös maksussa oleviin eläkkeisiin pitäisi voida puuttua seuraavassa eläkeuudistuksessa.

– Kyse on sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja taakanjaosta.

– Järjestelmää voitaisiin muuttaa siten, että se hillitsisi myös maksussa olevien eläkkeiden kasvua, Spolander sanoi.

Maksussa oleviin eläkkeisiin ei ole kajottu. Spolander ei ottanut kantaa, miten maksussa oleviin eläkkeisiin voisi puuttua. Ruotsissa on käytössä eläkejärjestelmä, jossa työssä käyvien työeläkemaksu on kiinteä, mutta eläke voi joustaa.

Spolander esitti sen sijaan muutamiin eläke-etuuksiin puuttumista, esimerkiksi etuuksista kertyvien eläke-etujen nipistämistä sekä lesken- ja lapseneläkkeen rajoittamista. Lisäksi Spolander pohti sitä, että eläkeyhtiöt voisivat saada parempaa tuottoa sijoituksilleen.

Eläkejärjestelmää on uudistettu muun muassa nostamalla eläkeikää, eläkekertymää lisätty muun muassa korottamalla palkasta perittäviä eläkemaksuja ja elinaikakerroin pienentää tulevien sukupolvien eläkkeitä.

Eläkeuudistuksista on tavattu sopia työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman ei näe akuuttia tarvetta rukata eläkejärjestelmän peruspilareita.

– Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat viime syksynä osoittivat, että eläkejärjestelmä oli edelliseen katsaukseen verrattuna vahvistunut. Erityisesti hyvän työllisyyskehityksen ja osin sijoitustuottojen kasvun ansiosta, Lindtman sanoi.

Lindtman korostaa, että eläkejärjestelmän uudistaminen tehdään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

– Eläkejärjestelmän kestävyyteen vaikuttaa eniten palkkasumma ja sen kehitys. Siihen vaikuttaa kolme tekijää: työllisyys, tuottavuus ja väestökehitys. Tärkeintä eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta on kasvu ja korkea työllisyys.

– On selvää, että väestökehitykseen pitää pyrkiä vaikuttamaan. Siinä tärkeintä on perhemyönteinen perhepolitiikka, työperäisen maahanmuuton vauhdittaminen ja myös syrjäytymisen ehkäisy, joka vaikuttaa suoraan eläkemaksuihin, ja myös väestökehitykseen, Lindtman listasi.

Ryhmäjohtaja Ville Tavio kertoi omia, ei perussuomalaisten virallisempia eläkenäkemyksiä.

– Itse olen miettinyt kaikkein isoimpia eläkkeitä. Onko prosentuaalinen kasvu reilua, olisiko euromääräinen kasvu parempi? Prosentuaalisessa kasvussa isoimmat eläkkeet nousevat reilummin.

– Kaikkein suurimpien eläkkeiden nousu ei ole eläkeläisten pärjäämisen ja köyhyyden kannalta millään lailla relevanttia. En tiedä, mikä kokoluokka eläkerahastoille olisi, Tavio pohti suurimpien eläkkeiden rajoittamista.

Tavio ei kannata VM:n Spolanderin esittämiä keinoja työeläkkeiden uudistamiseksi.

– Leskeneläkkeen leikkaamista en kannata ollenkaan. Perussuomalaisten linja on selkeä. Lähdetään leikkaamaan vähiten suomalaisten arkeen liittyvistä kustannuksista.

Kokoomuksen yksi lääke eläkejärjestelmän kestävyydelle on työperäisen maahanmuuton lisääminen.

– Tarvitsemme tänne runsaasti enemmän työtä tekeviä ihmisiä, myös kansainvälisen rekrytoinnin tuplaamisen kautta. Tässä pallo menee erityisesti perussuomalaisille. Spolanderin julmat säkeet tulevat lähemmäksi, jos ei sallita työvoiman kasvua myös maahanmuuton kautta, ryhmäjohtaja Kai Mykkänen totesi.

Kokoomus on vaihtoehtobudjeteissaan myös esittänyt sitä, että työeläkettä karttuisi työnteosta, ei työttömyysturvasta.

– Työttömyysturvasta eläkkeen karttuminen voitaisiin lopettaa, koska se on merkittävä taloudellinen kysymys myös valtiolle. Valtio siirtää eläkerahastoille satoja miljoonia työttömien eläkekertymän kehittämiseen. Se ei ole oikeassa käytössä, koska varoja pitäisi vapauttaa esimerkiksi koulutukseen.

– Työeläke kertyy työnteosta, ja meidän pitää saada ihmisille lisää työpaikkoja. Työstä kertyviä työeläkkeitä emme lähtisi leikkaamaan. Työmarkkinajärjestöt ovat toteuttaneet hyvin omistajuuttaan, kun heidän sopimillaan maksuilla eläkettä kerätään.

– Yritämme auttaa parhaamme mukaan, että pidetään työikäinen väestö kasvussa, nythän se on laskemassa – ja parannetaan tuottavuutta parantamalla suomalaisten osaamista, Mykkänen tiivisti kokoomuksen reseptin.

Keskustan ryhmäjohtaja Eeva Kalli tunnistaa tarpeen alkaa uudistaa eläkejärjestelmää. Edelliset uudistukset on tehty 2005 ja 2017.

– Syntyvyys on romahtanut enemmän kuin arvattiin, toivottavasti ei pysyvästi. Sen takia paine uudistaa eläkejärjestelmää on kasvanut, Kalli sanoi.

Keskustan keinot uudistaa eläkejärjestelmää ovat pääosin pehmeitä.

– Meillä on valmius hakea korkeampia sijoitustuottoja, eli eläkeyhtiöille sallittaisiin nykyistä vahvempi osakepainotus sijoituksissa.

– Kaiken a ja o on, että työllisyys kehittyy suotuisasti ja työurat pitenevät. Keskusta on esittänyt veroporkkanaa heille, jotka haluavat jatkaa työelämässä alimman eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Tarvitsemme myös maahanmuuttoa, lisää työtunteja ja lisää työntekijöitä, koska väestökehitys on mitä on. Ja myös hyvää perhepolitiikkaa tarvitaan, Kalli kertoi.

Vihreät suhtautuu periaatteessa kaikkein avoimimmin eläkejärjestelmän rukkaamiseen.

– Meillä ajatus on ollut, että pidetään eläkejärjestelmän kestävyydestä ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta huolta, ryhmäjohtaja Atte Harjanne kertoi.

– Meidän tavoiteohjelmassa todetaan niin, että korotetaan eläkemaksuja maltillisesti. Ja tasapainotetaan tämän kustannukset korottamalla työeläkkeiden verotusta tai pienentämällä niihin kohdistuvia verovähennyksiä, Harjanne jatkoi.

Harjanteen mukaan esimerkiksi suurimpiin eläkkeisiin voisi puuttua veronkorotuksilla.

– Meillä on erisuuruisia eläkkeitä ja ketään ei tuomita eläkeläisköyhyyteen. Jotta tulevien sukupolvien taakka ei käy kohtuuttomaksi, Spolanderin ajatukset ovat perusteltuja.

– Jos eläkemaksut alkavat kasvaa hurjiksi, mahdollisuus kerätä muita veroja pienenee ja se syö liikkumatilaa julkiselta taloudelta, Harjanne sanoi.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Jussi Saramo ei suuria muutoksia eläkejärjestelmään haikaile. Koska isoille eläkkeille eläkekattoa ei oikein voi tehdä, Saramo olisi valmis pienentämään indekseillä isompia eläkkeitä.

– Olen ymmärtänyt, että julkisen puolen järjestelmä on nykylaskelmilla tasapainossa, mutta yksityispuolella on pieni vaje, joka pitää hallitusneuvotteluissa käydä läpi.

– Olen näissä vaaleissa puhunut, että eläkkeiden pääomiin ei kosketa. Mutta olen ehdottanut, että tarkasteltaisiin mallia, jossa isoista eläkkeistä – yli neljän tonnin eläkkeistä – indeksi voisi progressiivisesti pienentyä. Pienemmät eläkkeet tarvitsivat isommat indeksit, Saramo esitti.

Vasemmistoliitto parantaisi kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovittamista.

– Kun tällä kaudella vihdoin kansaneläkettä vähän nostettiin, niin nostettaisiin kansaneläkettä ja sen sovittamista pieniin työeläkkeisiin parannettaisiin, jotta pienillä työeläkkeillä oleville jäisi enemmän käteen, Saramo sanoi.