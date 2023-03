Pääministeri Sanna Marin sanoi maanantaina, ettei hän ole luvannut lähettää Ukrainaan Hornet-hävittäjiä. Ukrainalaislehti ihmettelee lausuntoa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) Ukrainan-vierailun aikana antamien Hornet-lausuntojen aikaansaama myrsky ei ota laantuakseen.

Ukrainalaisjulkaisu Kyiv Independent uutisoi Marinin sanoneen eilen maanantaina, että ”kukaan ei ole luvannut Ukrainaan suomalaisia Hornet-hävittäjiä”. Lehden mukaan Marin kuitenkin lisäsi, että Ukraina tarvitsee raskaampia aseita, jotta se voi puolustautua Venäjää vastaan.

Kyiv Independent kirjoittaa, että ”Marin näyttää tehneen täyskäännöksen sen jälkeen, kun hän sanoi Kiovan-vierailunsa aikana 10. maaliskuuta, että Suomi voisi harkita käytöstä poistettujen Hornet-hävittäjien lähettämistä Ukrainaan”.

Suomen ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on tarttunut Kyiv Independentin uutiseen.

Aaltolan mukaan ”sanat ovat tekoja”.

– Sanat on tekoja. Yksi piirre on se, että ne herättävät toiveita ja sitten pettymyksiä. Tulkintoja on vaikea kontrolloida. Kaikki eivät ole vihkiytyneitä Suomen politiikkaan saatika sitten meidän ulkopoliittiseen päätöksentekoon, keskustelukulttuuriin, Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

Viime viikolla vierailullaan Kiovassa Marin aiheutti kohun, kun hän vastasi STT:n toimittajan kysymykseen, että Suomen vanhenevien Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan voisi keskustella.

– Me tiedämme, että olemme tehneet päätöksiä uusista hävittäjistä jo aiemmin. Me tiedämme meidän tulevien hävittäjien aikataulun, millä saamme niitä Suomeen. Kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, olisiko niitä mahdollista Ukrainaan luovuttaa, hän lausui perjantaina Kiovassa.

Marin kuitenkin täsmensi, ettei mitään päätöksiä asiasta ole tehty.

Maanantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi, että hän keskusteli Marinin kanssa puhelimitse lauantaina.

– Keskustelimme pääministerin kanssa lauantaina Yhdysvaltain-matkani aikana. Suomi on keskittynyt Ukrainan välittömiin tarpeisiin ja pyyntöihin, joihin 13. puolustustarvikeapupaketilla on vastattu. Erityisesti Hornetien osalta ratkaisevaa on oman puolustuksemme vaatimukset. Mitä Horneteille niiden käytöstä poiston jälkeen tapahtuu, on eri keskustelu, Niinistö kirjoitti Twitterissä.

Marin puolestaan sanoi eilen, ettei hän ole saanut Niinistöltä moitteita Hornet-lausunnoista.

– Ei keskustelun sävy sellainen ollut, että olisin moitteita saanut. Mielelläni en kyllä presidentin kanssa luottamuksella käytyä keskustelua referoi, Marin sanoi.

– Pyysin tasavallan presidentiltä aika aikaisin puhelinyhteyttä. Presidenttihän oli silloin Yhdysvalloissa, joten saimme yhteisen keskustelun järjestymään vasta noin kuuden aikaan illalla. Pyysimme siis häneltä puhelua silloin illemmalle ja se sitten järjestyi.

Pääasiassa keskustelu koski Marinin mukaan sunnuntain tp-utvaa.

Marin väitti, että hänen Hornet-puheitaan on ylitulkittu Suomessa.

– Itse en ole mitään linjausta tehnyt tai päätöstä esittänyt vaan sanonut, että Suomessakin voidaan keskustella siitä, millä tavalla Suomi voi osallistua Ukrainan tukemiseen vahvemmin myös ilmapuolustuksen osalta, Marin sanoi eilen.

Hän sanoi myös, ettei ole huomannut Hornet-lausunnoistaan ”myrskyisää keskustelua Suomen rajojen ulkopuolella”.

– Ei tuosta vierailusta (Ukrainassa) myrskyä vesilasissa ole muodostunut muualla kuin suomalaisessa Twitter-ympäristössä.