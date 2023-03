Mauno Koiviston Venäjä-kirja julkaistaan englanniksi – näin perhe reagoi

Presidentti Mauno Koiviston kirja Venäjän idea julkaistiin 20 vuotta sitten. Nyt se tulee kansainvälisen yleisön saataville.

Presidentti Mauno Koiviston tietokirja Venäjän idea julkaistaan ensimmäistä kertaa englanniksi yli 20 vuotta alkuteoksen julkaisun jälkeen. Koiviston esittämät tulkinnat ja niiden ajankohtaisuus on noussut esiin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä.

Rouva Tellervo Koivisto ja tytär Assi Koivisto ovat otettuja teoksen saamasta kansainvälisestä huomiosta.

– Meille on merkityksellistä, että kirja on osoittautunut näin aikaa kestäväksi ja jopa entistäkin ajankohtaisemmaksi nykyisessä maailmantilanteessa. On hienoa, että se nyt saatetaan englanninkielisenä myös kansainvälisen yleisön saataville, he sanovat.

Englanninkielinen teos julkaistaan lokakuussa 2023. Venäjän idea on käännetty aiemmin ruotsiksi, viroksi ja venäjäksi.

Venäjän tuntemus oli Koivistolle monikymmenvuotinen harrastus ja työ. Koivisto toimi presidenttinä kaksi perättäistä kautta 1982–1994. Aiemmin hän toimi muun muassa pääministerinä.

Käännöshankkeesta aloitteen teki Suomen pankin ex-pääjohtaja Erkki Liikanen, joka työskenteli Koiviston kanssa tämän uralla varrella useasti.

Venäjän idea kertaa Venäjän poliittisen historian, mutta se on myös johdatus venäläiseen aatehistoriaan. Koiviston pyrkimyksenä oli ymmärtää venäläistä ajattelua, joka ilmenee historian tapahtumissa ja vaikuttaa maan tulevaisuuden valintoihin. Kirjan kustantaa Tammi.