Ministeriö: Suomen maakuva ulkomailla muuttui poikkeuksellisella tavalla

Ulkoministeriön julkaiseman Maakuvan vuosikatsauksen mukaan Suomi on näkynyt ulkomaisessa mediassa historiallisella tavalla. Syitä on monia, joista osa löytyy politiikasta.

Ulkoministeriön julkaiseman Maakuvan vuosikatsauksen mukaan Suomi-kuva on vahvistunut vuoden 2022 aikana. Suomi on näkynyt ulkomaisessa mediassa historiallisella tavalla ja uutiset Suomesta ovat saaneet poikkeuksellisen myönteisen vastaanoton.

Erityisesti arviot suomalaisesta hallinnosta sekä suomalaisista ihmisistä ovat ulkoministeriön mukaan muuttuneet entistäkin positiivisemmiksi.

Ministeriö sanoo, että kasvanut tunnettuus on tärkeää, kun Suomi pyrkii vaikuttamaan maailmalla.

Ulkoministeriön mukaan esimerkiksi Brand Finance Global Soft Power Index 2023 osoittaa Suomen tehneen harppauksen vaikutusvallan saralla. Edellisvuoteen verrattuna Suomi on noussut vaikuttavuudessa 121 maan joukossa sijalta 41 sijalle 35. Hyvä maine on kuitenkin edelleen Suomen vahvin osa-alue, sillä Suomi on tänä vuonna sijalla 13 noustuaan kolme sijaa.

Maakuvatutkimukset kertovat johdonmukaisesti hyvän hallinnon, toimivuuden sekä elämänlaadun olevan Suomi-kuvan vahvuuksia. Suomen toinen keskeinen vahvuusalue on luonto ja kestävyys.

– Suomeen kohdistui vuonna 2022 kaikkien aikojen kansainvälinen kiinnostus. Tämä on vahvistanut Suomen maakuvavahvuuksia ja monipuolistanut Suomi-kuvaa. Suomen ääni kuuluu nyt kovempaa, sanoo ulkoministeriön viestintäjohtaja ja Finland Promotion Boardin puheenjohtaja Mikko Koivumaa.

Maakuvan vuosikatsaus 2023 nosti erityisteemoina esille Suomen osaajahoukuttelun sekä pääministeri Sanna Marinin (sd) maakuvanäkyvyyden.

Ulkoministeriön maakuvayksikkö on tilannut tutkimuksen Marinin tuottamasta kansainvälisestä Suomi-näkyvyydestä.

Marin on mainittu viimeisen kolmen vuoden aikana Suomen tai suomalaisuuden yhteydessä ulkomaisessa mediassa noin 195 000 kertaa. Toiseksi eniten Suomi-näkyvyyttä tuottanut tasavallan presidentti Sauli Niinistö mainittiin samana ajanjaksona noin 156 400 kertaa.

Suomi-kuvan heikkouksina voidaan ulkoministeriön mukaan pitää yhtäältä suhteellisen alhaista tunnettuuta ja toisaalta ”jokseenkin olemattomia kulttuurimielikuvia”.

Suomi-kuvaa tarkasteleva Maakuvan vuosikatsaus on ulkoministeriön maakuvayksikön vuosittainen julkaisu. Maakuvayksikkö toimii Finland Promotion Boardin sihteeristönä. Raportin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta maakuvan merkityksestä ja siitä, miten Suomi nähdään maailmalla. Tuore raportti nostaa esiin myös maakuvan roolia muuttuvassa toimintaympäristössä.