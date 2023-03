Petteri Orpo ja Antti Häkkänen peräävät kovien keinojen ohella myös kotien kasvatusvastuuta. Ei-työperäistä maahanmuuttoa puolue haluaa kiristää osana kotouttamispolitiikan kuntoon laittamista.

Kokoomus esittää nuoriso- ja jengirikollisuuden kitkemiseksi muun muassa rikoksista annettavien rangaistusten koventamista ja turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksien kasvattamista. Puolue haluaa laittaa kuntoon myös Suomen kotouttamispolitiikan.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo perää ryhtiliikettä koko yhteiskunnalta. Orpon mukaan kokoomus on varoittanut jengirikollisuuden noususta jo pitkää.

– Hallitus ei ole letkauttanut huolille kuulevaa korvaansa, vaan on antanut tilanteen eskaloitua. Syrjäytymisen ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyn lisäksi tarvitsemme kovia toimia. Emme hyväksy kasvavaa jengirikollisuutta Suomeen, Orpo sanoo.

Orpon mukaan poliisien määrä on nostettava tulevien vuosien aikana 8 000 poliisiin.

– Rikoshyödyn poisottamista on tehostettava ja ampuma-aserikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava. Jengirikollisuuteen liittyvistä rikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava. Nyt tarvitaan koko yhteiskunnan vastuunkantoa, eikä vapaamatkustajia voi olla. Suomessa kunnioitetaan lakeja, piste, Orpo sanoo.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen alleviivaa tiedotteessa, että kyse on arvomaailman muutoksesta. Häkkäsen mukaan Suomen kotouttamispolitiikan punaiseksi langaksi on otettava työnteko, kielen oppiminen ja koulutus.

– Työnteolla pärjäämisen ja menestymisen sijaan rikollista elämäntapaa ihaillaan ja väkivallan käyttö nähdään hyvänä keinona edetä elämässä. Ryhtiliikkeeseen tarvitaan mukaan koko yhteiskunta, lähtien kotien ja vanhempien kasvatusvastuusta. Kaiken perustana on myös tiukka maahanmuuttopolitiikka ja velvollisuudet työntekoon, kielikoulutukseen ja lakien noudattamiseen, Häkkänen sanoo.

Kokoomuksen mukaan on selvää, että ei-työperäistä maahanmuuttoa on kiristettävä. Samalla on myös panostettava ennaltaehkäisyyn esimerkiksi nuorisotyössä ja lastensuojelussa.

Kotoutumispolitiikassa puolue alleviivaa, että työnhakua ja työn vastaanottamista koskevien velvoitteiden on tultava voimaan heti oleskeluluvan saamisen jälkeen. Työikäisiltä on vaadittava pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä usean vuoden opiskelu- tai työhistoriaa Suomessa oleskelun ajalta ja riittävää kielitaitoa.

Kansainvälistä suojelua saavan henkilön suojeluaseman poistaminen on mahdollistettava henkilöltä, joka syyllistyy Suomessa törkeään rikokseen. Palautuksia on tehostettava ja uusintahakemusten käyttö viivytystarkoituksessa on minimoitava.

– Pysyvä oleskelulupa tulee myöntää vain sellaisille henkilöille, jotka eivät uhkaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, eivätkä ole syyllistyneet törkeisiin rikoksiin. Kansalaisuuden saamisen edellytyksiä on kiristettävä ottamalla käyttöön suomalaisen yhteiskunnan peruskurssin ja kurssikokeen hyväksytty suorittaminen sekä pidentämällä asumisaikavaatimusta, kokoomus linjaa.

Katujengeihin liittyen kokoomus koventaisi niiden välienselvittelyyn liittyvien rikosten rangaistuksia. Se laajentaisi nykyisen järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan rikoksen koventamisperusteen myös jengien välienselvittelyä.

Lisäksi puolue koventaisi ampuma-aserikoksista annettavia rangaistuksia. Se nostaisi esimerkiksi törkeän ampuma-aserikoksen vähimmäisrangaistusta nykyisestä neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen vankeutta. Näin varmistettaisiin niistä tuomittavien vankeusrangaistusten pääsääntöinen ehdottomuus.

Puolue puuttuisi myös jengirikollisten saamaan rikoshyötyyn nykyistä tehokkaammin.

– Esimerkiksi huumekaupasta saadulla rikoshyödyllä hankituilla hyödykkeillä, kuten hienoilla autoilla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka houkuttelevana nuoret näkevät mahdollisuuden liittyä katujengeihin. Helpotetaan rikoshyödyn pois ottamista esimerkiksi alentamalla vaadittavaa todistelun kynnystä, Orpo ja Häkkänen listaavat tiedotteessa.

Kokoomus antaisi viranomaisille mahdollisuuden rajatuissa tilanteissa ja oikeuden päätöksellä käyttää salaisia pakkokeinoja rikollisjengissä aktiivisesti toimivan henkilön kohdalla myös tilanteessa, jossa konkreettista rikosepäilyä ei vielä ole.

Ennaltaehkäisyssä puolue panostaisi muiden muassa rikollisesta ympäristöstä irtautumiseen tähtäävään exit-toimintaan, harrastus- ja terapiatakuuseen sekä yksilölliseen ja varhaiseen tukeen kouluissa.