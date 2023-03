Sanna Marin Hornet-lausunnoistaan: ”Suuhuni on laitettu sanoja, joita en ole ikinä sanonut”

Pääministeri Sanna Marin kommentoi maanantaina Vaasassa hänen Hornet-lausunnoistaan syntynyttä kohua. Pääministerin mukaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei ole antanut hänelle moitteita.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, ettei hän ole saanut tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä moitteita Hornet-lausunnoista. Marinin mukaan lauantainen keskustelu Niinistön kanssa käytiin Marinin aloitteesta.

– Ei keskustelun sävy sellainen ollut, että olisin moitteita saanut. Mielelläni en kyllä presidentin kanssa luottamuksella käytyä keskustelua referoi, Marin sanoo.

– Pyysin tasavallan presidentiltä aika aikaisin puhelinyhteyttä. Presidenttihän oli silloin Yhdysvalloissa, joten saimme yhteisen keskustelun järjestymään vasta noin kuuden aikaan illalla. Pyysimme siis häneltä puhelua silloin illemmalle ja se sitten järjestyi.

Pääasiassa keskustelu koski Marinin mukaan sunnuntain tp-utvaa.

Hän kommentoi Hornet-lausunnoistaan syntynyttä kohua medialle Vaasassa vaalikiertueensa aikana.

Marin väittää, että hänen puheitaan Ukrainassa on ylitulkittu Suomessa. Marinin mukaan Suomella on kyvykkyyttä olla tarjoamassa apua Ukrainaan, mutta mitään lupauksia Horneteista ei ole vielä tehty.

– Olin hieman yllättynyt vahvasta reaktiosta, jonka lausuntoni kotimaassa tietyissä piireissä sai aikaan, Marin sanoo.

Hänen mielestään reaktiossa näkyy se, että vaalit ovat kulman takana.

– Muista puolueista on vedetty mutkia suoriksi ja minun suuhuni on laitettu sanoja, joita en ole ikinä sanonut.

Median edustajat kysyivät Marinilta muun muassa sitä, onko tämä ollut Horneteista eri linjoilla presidentin kanssa.

– Itse en ole mitään linjausta tehnyt tai päätöstä esittänyt vaan sanonut, että Suomessakin voidaan keskustella siitä, millä tavalla Suomi voi osallistua Ukrainan tukemiseen vahvemmin myös ilmapuolustuksen osalta, Marin vastasi.

Hänen mukaansa on selvää, että ukraina tarvitsee raskaampaa kalustoa.

– Ja on hyvä, että kumppanimaiden kanssa on voitu sopia panssarivaunujen lähettämisestä ja kyllä seuraava iso kysymys on hävittäjät ja ilmapuolustus laajemminkin.

Marinin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi nosti kahdenvälisissä keskusteluissa esille maan tarpeen saada apua ilmapuolustukseen.

Marin ei suoraan myöntänyt, että hänen Hornet-lausuntonsa Ukrainassa olisivat olleet yllättäviä. Pääministerin mukaan hänen lausunnoissaan ei ollut mitään yllättävää.

Marin sanoi nostaneensa Ukrainassa esiin sen, että Suomessa on tehty hävittäjähankintapäätös. Kun vanhat hävittäjät poistuvat käytöstä, voidaan Marinin mukaan myös niiden jatkokäytöstä keskustella.

– Voisi olla jokaiselle hyvä lukea ne kommentit ja lauseet, joita tuolla Kiovassa sanoin.

– Harmittaa, että kotimaan keskustelusta vaikuttaa unohtuvan Ukrainan tilanne ja se, miten paljon apua he siellä tarvitsevat.

Entinen puolustusministeri Mikko Savola (kesk) kritisoi viikonloppuna Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa Marinin Hornet-lausuntoja ja toivoi, että pääministeri ottaisi vastaan asiantuntijoiden tarjoamaa tietoa nykyistä paremmin.

– Marin on hyvä kansainvälinen esiintyjä, mutta hänen suuri heikkoutensa on se, ettei hän käy asioista sisäistä keskustelua, eikä ota vastaan tietoa, jota puolustushallinto pystyisi hänelle tuottamaan. Tähän itsekin törmäsin. Tietoa tarjottiin, mutta halu ottaa sitä vastaan oli rajallinen, Savola sanoi.

Marinilta kysyttiin, mitä mieltä tämä oli Savolan kritiikistä ja väitteistä, joiden mukaan Marin ei ota tietoa vastaan.

– Nyt on kyllä sanottava, että en tiedä mihin infoon hän viittaa. Itse en hallinnoi omaa kalenteriani tai muista tämmöistä tietoa saaneeni, Marin ihmetteli.

Hän sanoi myös, ettei ole huomannut Hornet-lausunnoistaan ”myrskyisää keskustelua Suomen rajojen ulkopuolella”.

– Ei tuosta vierailusta (Ukrainassa) myrskyä vesilasissa ole muodostunut muualla kuin suomalaisessa Twitter-ympäristössä.

Marin aiheutti perjantaina Kiovan-vierailullaan kohun, kun hän vastasi toimittajan kysymykseen, että Suomen vanhenevien Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan voisi keskustella.

– Me tiedämme, että olemme tehneet päätöksiä uusista hävittäjistä jo aiemmin. Me tiedämme meidän tulevien hävittäjien aikataulun, millä saamme niitä Suomeen. Kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, olisiko niitä mahdollista Ukrainaan luovuttaa, Marin lausui perjantaina Kiovassa.

Marin jatkoi, ettei mitään päätöksiä asiasta ole tehty.

Presidentti Niinistö kertoi keskustelleensa Marinin kanssa lauantaina Yhdysvaltain-matkansa aikana.

Presidentti katsoo, että Suomen puolustuksen vaatimukset ovat Hornetien osalta ratkaisevia. Mitä Horneteille niiden käytöstä poiston jälkeen tapahtuu, on hänestä eri keskustelu.