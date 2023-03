Torsti on työskennellyt valtiosihteerinä myös opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Entinen demarikansanedustaja Pilvi Torsti on nimitetty Euroopan koulutussäätiön (ETF) johtajaksi, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Tiedotteen mukaan Torsti aloittaa uudessa pestissään huhtikuun puolivälissä.

Tällä hetkellä Torsti toimii liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) valtiosihteerinä.

Torsti on väitellyt tohtoriksi poliittisesta historiasta, ja hänet valittiin vuonna 2020 Helsingin yliopiston vuoden dosentiksi. Hän on työskennellyt valtiosihteerinä myös OKM:ssä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisäksi OKM kertoo Torstin muun muassa olevan yksi koulutusvientiyritys HEI Schoolsin perustajista, johtaneen sodanjälkeisen Bosnian ja Hertsegovinan ensimmäisen monikansallisen lukion perustamista ja toimivan yhä United World College -lukiosta (UWC) vastaavan säätiön hallituksen puheenjohtajana. UWC:n kouluja on ympäri maailmaa, ja niissä voi esimerkiksi suorittaa IB-tutkinnon.

ETF on EU:n virasto, joka auttaa EU:n ulkopuolisia maita uudistamaan koulutus- ja työmarkkinajärjestelmiään. Virasto tekee tällä hetkellä yhteistyötä 28 kumppanimaan kanssa, ja sen päätoimipaikka on Italian Torinossa.

Ministeriön tiedotteessa Torsti kuvailee olevansa ”vaikeaan elämäntilanteeseen 1970-luvulla syntynyt tyttö”.

– Edustan sitä suomalaista hyvinvointivaltiota, jossa koulutus on luonut kaikille mahdollisuudet. Tavoitteeni on vahvistaa sitä, että ETF:n asiantuntemus on maksimaalisessa käytössä paitsi EU:n myös koko maailman tasolla, hän kertoo.