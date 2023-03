Niinistö ja Marin puhuivat Horneteista lauantaina – sunnuntai-illan kokouksessa ei sanaakaan hävittäjistä

Sanna Marin nostatti kohun perjantaina, Niinistö ja Marin keskustelivat keskenään lauantaina, hallitus ja presidentti kokoontuivat sunnuntai-iltana.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) nostattama Hornet-kohu ei ollut IS:n tietojen mukaan lainkaan esillä tp-utvassa eilisiltana.

Yhdysvalloista Suomeen palannut tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (tp-utva) eivät IS:n tietojen mukaan puhuneet sanaakaan Marinin puheista luovuttaa vanhentuvia Horneteja Ukrainaan.

– Ei puhuttu Horneteista, yksi lähde kertoi IS:lle.

– Ei ollut mitään, ei ollut asialistalla, eikä asialistan ulkopuolella, toinen lähde säesti.

Tp-utvan sunnuntai-illan kokouksen aiheet olivat Niinistön terveiset Yhdysvaltain-matkaltaan ja Suomen Nato-jäsenyyden eteneminen kolmikantaneuvotteluissa Turkin ja Ruotsin kanssa.

– Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat sunnuntaina 12. maaliskuuta Suomen Nato-jäsenyysprosessin etenemisestä torstaina 9.3. Brysselissä pidetyn kolmikantakokouksen pohjalta.

– Lisäksi valiokunta kuuli tasavallan presidentin Yhdysvaltain vierailulla käymistä keskusteluista. Kokous pidettiin poikkeuksellisesti sunnuntaina seuraavan viikon kalenterikiireiden vuoksi, valtioneuvoston viestintäosasto tiedotti eilisiltana kello 21.28.

Pääministeri Marin aiheutti särön ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun perjantaina Kiovan vierailun lehdistötilaisuudessa.

Marin vastasi STT:n toimittajan kysymykseen ja väläytti mahdollisuutta luovuttaa vanhentuvia Horneteja Ukrainalle. Marin ei ollut keskustellut asiasta valtiojohdon ja puolustuksesta vastaavien kanssa, ja Marinin lausuntoa kritisoitiin laajasti kotimaassa.

Marinin Hornet-puheita pidettiin harkitsemattomana, koska se antoi sekavan kuvan valtiojohdon työnjaosta ja lausuntoa voitiin myös tulkita sitoumukseksi luovuttaa muutaman vuoden päästä Horneteja Ukrainalle.

Pääministeri Sanna Marin kommentoi perjantaina Kiovassa lehdistötilaisuudessa, että Suomi voisi mahdollisesti luovuttaa käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä Ukrainalle.

Niinistö ja Marin olivat keskustelleet keskenään ennen sunnuntain tp-utvan kokousta.

Niinistö kertoi Twitterissä, että hän oli puhunut Marinin kanssa Horneteista lauantaina vielä ollessaan Yhdysvalloissa.

– Keskustelimme pääministerin kanssa lauantaina Yhdysvaltain-matkani aikana. Suomi on keskittynyt Ukrainan välittömiin tarpeisiin ja pyyntöihin, joihin 13. puolustustarvikeapupaketilla on vastattu. Erityisesti Hornetien osalta ratkaisevaa on oman puolustuksemme vaatimukset. Mitä Horneteille niiden käytöstä poiston jälkeen tapahtuu, on eri keskustelu, Niinistö kirjoitti Twitterissä.

IS:n tietojen mukaan tp-utvan kokouksen kutsui tällä kertaa koolle presidentti Niinistö, ja tp-utvan jäsenet saivat kutsun kokoukseen lauantaina.

Kokous alkoi sunnuntaina iltakahdeksalta ja se kesti vajaat puolitoista tuntia.

Tp-utvan kokouksista ei kerrota julkisuuteen etukäteen, ja kokouksen sisällöstä tulee aina hyvin typistetty tiedote.

Sunnuntai-iltana syntyi melkoinen kuhina Turun Sanomien uutisen jälkeen. TS kertoi iltaseitsemän kieppeillä, että opetusministeri Li Andersson (vas) oli joutunut perumaan sunnuntaille aikomansa vaalitilaisuuden Kemiönsaaressa, koska ”kaikki ministerit on kutsuttu koolle Helsinkiin sunnuntai-illaksi”.

Mitään koko hallituksen kriisikokousta ei siis ollut, vaan kokous paljastui tp-utvan normaaliksi kokoukseksi.

Tp-utvan kokouspäivä oli poikkeuksellisesti sunnuntai ministereiden vaalikiireiden vuoksi. IS:n tietojen mukaan kokous oli tarkoitus pitää nyt alkuviikosta, mutta se aikaistettiin sunnuntaiksi, koska moni puoluejohtaja ja ministeri liikkuu tällä viikolla vaalikentillä ympäri Suomea.

Eilinen kokous oli tp-utvan neljäs kokoontuminen tänä vuonna. Aiemmat tp-utvan kokoukset ovat olleet torstaina 19. tammikuuta, keskiviikkona 1. helmikuuta ja torstaina 23. helmikuuta.

Tp-utvan jäsenet ovat presidentti Niinistö, pääministeri Marin, opetusministeri Andersson, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Lue lisää: Sanna Marin kommentoi Niinistön kanssa käytyä Hornet-keskustelua: ”Sävy ei ollut sellainen, että olisin moitteita saanut”

Lue lisää: Kommentti: Marinin lipsahdus paljasti ongelman Ukrainan tukemisessa

Lue lisää: Ilmari Käihkö Horneteista Ylellä: ”Ukraina tarvitsee enemmän tykistö­kranaatteja kuin lentokoneita”

Lue lisää: Pääkirjoitus: Marinin hävittäjä­puheet antoivat sekavan kuvan Suomen valtion­johdon päätöksen­teosta

Lue lisää: Näin Sanna Marinin Hornet-kommenteista on uutisoitu maailmalla