Mikael Jungner tarvitsi 26 sanaa – näin Marinin puolustajien perusteet muuttuivat perjantaista sunnuntaihin

Pääministeri Marinin kommentit vanhenevien Hornetien lahjoittamisesta Ukrainalle oli politiikan viikonlopun ykköspuheenaihe.

Sdp:n ex-puoluesihteeri, Liike Nytissä nykyisin vaikuttava Mikael Jungner on paketoinut Twitterissä viikonvaihteen Hornet-kohua.

Jungner selvisi vain 26 sanalla, kun hän kuvaili, miten pääministeri Sanna Marinin (sd) puolustajien perustelut muuttuivat viikonlopun aikana.

– Pääministerin puolustajien perusteet muuttuivat viikonloppuna kiinnostavasti:

– Hyvä keskustella (pe). Ukrainaa pitää tukea (la). Kriitikot putinisteja (la). Oikeistopojat kateellisia (la). Hän vain vastasi kysymykseen (su). Hän oli vieraskorea (su). Tahallista väärinymmärrystä (su), Jungner twiittasi.

Pääministeri Marin nostatti vilkkaan keskustelun perjantaina kommenteillaan Kiovassa.

Ukrainassa vierailulla ollut Marin vastasi STT:n toimittajan kysymykseen ja sanoi, että Suomi voisi mahdollisesti luovuttaa vanhenevia Horneteja Ukrainalle.

– Mielestäni Suomi on tässä kiinnostavassa asemassa juuri sen vuoksi, että me olemme tehneet päätökset uudesta hankinnasta ja meillä on olemassa olevaa kalustoa. Me voimme, totta kai, arvioida tuon kaluston käyttöä. Tietenkin samalla pitää huomioida Suomen geopoliittinen sijainti ja se, että meidän pitää huolehtia omasta maanpuolustuksesta kaikissa tilanteissa, Marin sanoi Kiovassa perjantaina.

Marinin lausunto herätti hämmästystä ja kritiikkiä, koska pääministeri ei ollut keskustellut asiasta valtiojohdon ja puolustuksesta vastaavien kanssa. Hornetit alkavat poistua käytöstä vuonna 2025, jolloin Suomi alkaa saada tilalle F-35-hävittäjiä. Hornetit poistuvat kokonaan käytöstä vuonna 2030.

Marinin Hornet-kommenttia pidettiin yleisesti harkitsemattomana, koska se antoi sekavan kuvan valtiojohdon työnjaosta ja lausunto saatettiin tulkita sitoumukseksi luovuttaa muutaman vuoden päästä Horneteja Ukrainalle.