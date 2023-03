Menikö Marinin Hornet-kohu ohi? Lue tästä tärkeimmät käänteet

Pääministeri Sanna Marinin yllättävät lausunnot Suomen Hornet-hävittäjistä ovat synnyttäneet runsaasti arvostelua.

Suomessa on kohistu viikonloppuna pääministeri Sanna Marinin (sd) yllättävistä Hornet-lausunnoista.

Kuohunta sai alkunsa perjantaina, kun Marin vieraili yllättäen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Paikan päällä pitämässään tiedotustilaisuudessa Marin vastasi toimittajan kysymykseen, että Suomen vanhenevien Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan voisi keskustella.

Pääministeri Sanna Marin tapasi Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenskyin.

– Me tiedämme, että olemme tehneet päätöksiä uusista hävittäjistä jo aiemmin. Me tiedämme meidän tulevien hävittäjien aikataulun, millä saamme niitä Suomeen. Kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, olisiko niitä mahdollista Ukrainaan luovuttaa, Marin lausui perjantaina Kiovassa.

Marin jatkoi, ettei mitään päätöksiä asiasta ole tehty.

Pääministerin puun takaa tulleet kommentit ovat aiheuttaneet runsaasti arvostelua.

Marinin kommenttia on kritisoitu hätiköitynä sekä liian ennenaikaisena.

Kummastelua herättää erityisesti se, ettei Marin ollut keskustellut ennen lausuntojaan yhdenkään Suomen puolustuksesta vastaavan tahon kanssa.

Kokoomuksen Petteri Orpo on yksi Marinin lausunnon arvostelijoista.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mielestä pääministeri vaikuttaa unohtaneen Hornet-lausunnossaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteistoiminnan.

– Kun olen saanut tässä vielä jokin aika sitten toimia muun muassa puolustus­valiokunnan puheenjohtajana, niin minulla on aika selkeä näkemys tästä meidän ilmavoimien Hornet-tilanteesta. Ensimmäinen ajatus oli heti, että eihän tuo ole mahdollista, että tässä ei nyt joku täsmää, Marinin lausunnoista yllättynyt Orpo kuvaili lauantaina IS:lle.

Myös puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) hämmästelee pääministerin Hornet-avausta.

Häkkäsen mukaan ulkopolitiikan toimenpiteistä on vallinnut tätä ennen yhteinen ymmärrys tasavallan presidentin, ministereiden ja eduskunnan keskeisten valiokuntien välillä.

– Jos pääministeritason henkilö alkaa käydä tällaista keskustelua sotaa käyvän maan pääkaupungissa vieraillessaan, niin se on ihan omanlainen ulkopoliittinen toimenpide, Häkkänen sanoi IS:lle lauantaina.

Marinin lausunto yllätti myös presidentti Niinistön.

Marinin perjantaiset puheet tulivat yllätyksenä myös Suomen tasavallan presidentille Sauli Niinistölle.

– Asiasta ei ole ollut kenenkään kanssa mitään puhetta, Niinistö viestitti IS:lle perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Niin ikään puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ihmetteli pääministerin avausta Horneteista. Kaikkonen painotti, että Suomi tarvitsee hävittäjiään oman puolustuksensa tueksi lähivuosina.

– Niitä ei voisi nyt luovuttaa ja toisaalta vuosikymmenen lopulla ne alkavat olla aika finaalissa, käyttöikänsä loppupäässä, Kaikkonen perusteli IS:lle perjantaina.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen korostaa, että Suomi tarvitsee Horneteja tulevina vuosina oman puolustuksen käyttöön.

Marinin puheet on huomioitu laajalti myös sosiaalisessa mediassa sekä eri medioissa ympäri maailmaa.

Marin avasi kommenttejaan lauantaina IS:lle lähettämässään sähköpostiviestissä, jossa hän totesi, että ”hävittäjien osalta Suomi saa korvaavaa kalustoa lähivuosina ja siksikin poistuvan kaluston jatkokäytöstä on käytävä keskustelua”.

– Ukraina tulee tarvitsemaan myös apua ilmapuolustuksen osalta ja hävittäjäkeskustelu tulee olemaan osa tätä laajaa kysymystä, pääministeri lausui viestissään.

Ilmavoimien komentajan Juha-Pekka Keräsen mukaan puolustusvoimissa ei olla käyty keskustelua Hornetien luovuttamisesta Ukrainalle.

Pääministeri kiersi lauantaina kampanjoimassa vaalitilaisuuksissa, muun muassa Lahdessa. Marin kieltäytyi kuitenkin kommentoimasta kohua paikan päällä IS:lle.

Suomen Hornet-hävittäjät ovat poistumassa käytöstä tämän vuosikymmenen aikana uusien F-35-koneiden tieltä.

Ensimmäiset Hornetit poistuvat käytöstä vuonna 2025 ja kokonaan koneet jäisivät unholaan aikaisintaan vuonna 2030, jolloin kaluston ikä on jo vanhaa.

Hornetit hankittiin Suomeen 1990-luvulla.

Hornet-hävittäjien mahdollinen luovuttaminen Ukrainan tueksi olisi suuri ja vaikea kysymys niin poliittisesti kuin puolustuksellisesti.

Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan Suomen kohdalla keskeinen kysymys on, olisiko hävittäjäluovutuksiin edes valmiutta.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen ja presidentti Sauli Niinistön kommenttien perusteella sellaista ei Käihkön mielestä ole näkyvissä.