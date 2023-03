”Ensimmäinen ajatus oli heti, että eihän tuo ole mahdollista” – Petteri Orpo arvostelee Marinin Hornet-kommenttia

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan vaikuttaa siltä, että pääministeri unohti Hornet-lausunnossaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta keskeisen yhteistoiminnan.

Keskustelu pääministeri Sanna Marinin (sd) Hornet-hävittäjiä koskevasta lausunnosta jatkuu kiivaana. Kiovassa perjantaina vieraillut Marin nosti STT:lle lehdistötilaisuudessa antamassaan vastauksessa esille ajatuksen, että käytöstä poistuvien Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle voisi alkaa keskustella.

Asiaa kommentoi lauantaina Ilta-Sanomille kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka kertoo monen muun tavoin yllättyneensä pääministerin sanoista.

– Kun olen saanut tässä vielä jokin aika sitten toimia muun muassa puolustus­valiokunnan puheenjohtajana, niin minulla on aika selkeä näkemys tästä meidän ilmavoimien Hornet-tilanteesta. Ensimmäinen ajatus oli heti, että eihän tuo ole mahdollista, että tässä ei nyt joku täsmää, Orpo kuvailee ensireaktiotaan Marinin lausuntoon.

Petteri Orpo kuvattiin eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 21. helmikuuta.

Orpo toimi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheen­johtajana viime syksyyn saakka.

Heti kärkeen Orpo haluaa painottaa, että Ukrainaa on tuettava voittamaan Venäjä sodassa. Tämä tavoite vaatii toteutuakseen hänen mukaansa ”yhä enemmän ja vahvempaa aseistusta”.

Orpon mukaan Ukrainan tukeminen on Suomen tehtävä, mutta ennen kaikkea koko läntisen liittouman yhteinen tehtävä.

– Toinen näkökulma on se, että Suomessa ulko- ja turvallisuus­politiikkaa tehdään presidentin johdolla yhteistoiminnassa valtio­neuvoston kanssa, ja eduskunnankin. Ja nyt näyttää siltä, että pääministeriltä tässä tämä yhteistoiminta­kysymys unohtui, koska muut olivat yllätettyjä, Orpo sanoo.

Orpon mukaan Marin antoi vastauksessaan toivon lisäksi ”poliittisen lupauksen asiasta, joka ei ole meille mahdollista ja josta ei ole puhuttu”.

– Tässä yhteistoiminnan hengessä se on huono asia. Me tarvitsemme kaikki nämä Hornetit Suomen puolustamiseen. Ja sitten kun niitä päästään korvaamaan ja F-35-hävittäjiä alkaa vuosikymmenen lopussa tulemaan, niin minä ainakin toivon ja lähden siitä, että sota Ukrainassa on siihen mennessä loppunut. Ja myös Hornetit alkavat olemaan siinä vaiheessa käyttöikänsä loppupäässä.

Ilmavoimien F/A Hornet hävittäjä Puolustusvoimain satavuotisjuhlaviikon lentonäytöksessä Kaivopuiston yllä Helsingissä kesäkuussa 2018.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on Suomessa hoidettu Orpon mukaan ”yhdessä ja maltilla” ja siihen hänen mielestään tulisi nyt palata. Hän sanoo päässeensä puolustusvaliokunnan johtajana toimiessaan perille siitä, että Horneteja tarvitaan Suomen puolustuksessa.

– Tämä on perustietoa, joka liittyy meidän puolustukseen. Hornetien tarpeellisuuttahan on käyty läpi monet kerrat, kun on määritelty tätä HX-hanketta ja F-35-toimitusten aikataulua, Orpo sanoo.

Pääministeri Sanna Marin vieraili perjantaina Kiovassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kutsumana. Kyseessä oli Marinin toinen vierailu Ukrainaan reilun vuoden kestäneen hyökkäyssodan aikana.

Hänen mukaansa Suomen puolustusvoimat on myös käynyt läpi kaiken, mikä olisi mahdollista Ukrainan auttamiseksi ja todennut Hornetien tarpeellisuuden Suomelle myös tässä yhteydessä.

– Tämä hävittäjäkysymys on vielä paljon Suomea isompi kysymys, Orpo huomauttaa.

Ukraina on pitkään toivonut saavansa hävittäjälentokoneita, joita se omien sanojensa mukaan tarvitsee alueidensa vapauttamiseen Venäjän miehityksestä. Myös maailmalla hävittäjätoimituksia koskevat vaatimukset ovat kiihtyneet. Viimeksi lauantaina oman vaatimuksensa esitti Viron entinen presidentti Kersti Kaljulaid saksalaisen Tagesspiegelin haastattelussa.

Orpon mukaan minkä tahansa hävittäjien lähettäminen Ukrainalle vaatii harkintaa ja varovaisuutta.

– Koska se liittyy niin olennaisesti siihen sodan asetelmaan ja eskaloitumiskysymyksiin, niin siinä tarvitaan todella vakaata harkintaa ja yhteistoimintaa koko Ukrainan tukena seisovan liittokunnan suunnalta. Se ei ole ollenkaan yksinkertainen mielipidekysymys, Orpo sanoo.