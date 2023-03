Näin Sanna Marin otti Hornetit esille Ukrainassa – lue sanasta sanaan

Marin otti Hornetit esille vastauksessaan hänelle esitettyyn kysymykseen hävittäjistä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) lausunto Hornet-hävittäjistä on herättänyt keskustelua.

Marin nosti perjantaina Kiovassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa esille ajatuksen, että käytöstä poistuvien Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle voisi alkaa keskustella.

Marin otti Hornetit esille vastauksena STT:n hänelle esittämään kysymykseen. Alta voit lukea Marinille esitetyn kysymyksen ja hänen vastauksensa sanasta sanaan.

Kysymys: ”On esitetty, että Ukrainalle pitäisi tässä vaiheessa antaa tehokkaampaa aseistusta, kuten hävittäjiä, ja että niissä viivyttely maksaa ihmishenkiä. Mikä on sinun kantasi asiaan?”

Marinin vastaus: ”Itse näen, että hävittäjistä varmasti tullaan keskustelemaan. Eri maat puntaroivat ja arvioivat sitten omia kykyjänsä tämän kaltaista aseapua toimittaa. Mielestäni myös Suomessa tätä keskustelua voidaan käydä. Me tiedämme, että me olemme tehneet päätöksiä uusista hävittäjistä jo aiemmin. Me tiedämme meidän tulevien hävittäjien aikataulun, millä saamme niitä Suomeen, ja kyllä me voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, olisiko mahdollista Ukrainaan luovuttaa, minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalle, sitten että Suomi voisi osaltaan tässä auttaa – mutta mitään päätöksiä ei ole tehty.

Keskustelut ovat vasta hyvin alkuvaiheessa, ja totta kai kun keskustelemme esimerkiksi hävittäjäkysymyksestä, se vaatii mittavaa kansainvälistä yhteistyötä, yhteistyötä eri maiden kanssa.

Mielestäni Suomi on tässä kiinnostavassa asemassa, juuri sen vuoksi, että me olemme tehneet päätökset uudesta hankinnasta ja meillä on olemassa olevaa kalustoa ja me voimme totta kai arvioida tuon kaluston käyttöä.

Tietenkin samalla pitää huomioida Suomen sijainti, geopoliittinen sijainti, se että meidän pitää huolehtia omasta maanpuolustuksestamme kaikissa tilanteissa.”

Oheiselta videolta näet Sanna Marinin ja Maria Ohisalon tiedotustilaisuuden perjantaina Kiovassa. Marin kommentoi Hornet-hävittäjiä videon kohdassa 14.30.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö viestitti IS:lle, ettei asiasta ole ollut ”kenenkään kanssa mitään puhetta”

Aiemmin puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi, että Marinin ajatus tuli hänellekin yllätyksenä.

– Hieman kyllä jarruttelisin tätä keskustelua. Lähivuosina tarvitsemme Hornetit ihan oman maamme turvaksi: ne ovat keskeinen osa puolustustamme, Kaikkonen sanoi aiemmin IS:lle.

– Niitä ei voisi nyt luovuttaa ja toisaalta vuosikymmenen lopulla ne alkavat olla aika finaalissa, käyttöikänsä loppupäässä.