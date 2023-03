Kommentti: Marinin Hornet-sooloilu Ukrainassa on enemmän kuin kiusallista Suomen kannalta – Marin ei keskustelut ideastaan kenenkään kanssa

Voi sanoa suoraan, että pääministeri Sanna Marin (sd) asetti Suomen kiusalliseen asemaan ja puhui yli valtuuksiensa pohtiessaan ääneen Hornetien luovuttamista Ukrainaan – keskustelematta asiasta kenenkään kanssa, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala arvioi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) perjantaista Ukrainan-matkaa epäiltiin vaalitempuksi.

Jos se sellainen oli niin pieleen meni, pahemman kerran.

Kaikenlaisia lupauksia jaetaan vaalien alla, mutta Marin teki kyllä yhden sortin ennätyksen todetessaan Ukrainan-vierailullaan, että suomalaisten Hornetien luovuttamisesta Ukrainaan voisi keskustella.

– Eri maat puntaroivat ja arvioivat omia kykyjänsä tämänkaltaista aseapua toimittaa, mutta mielestäni myös Suomessa tätä keskustelua voidaan käydä. Voimme mielestäni käydä keskustelua myös Hornetien osalta, Marin sanoi Kiovassa eilen.

” Marinin toiminta kertoo, että hänen harkintakykynsä on pettänyt pahemman kerran.

Marin puheita seurasi koko Suomen muu ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto suu hämmästyksestä auki.

Nopeasti selvisi, että Marin oli puhunut täysin omissa nimissään eikä ollut keskustellut asiasta Suomessa kenenkään kanssa.

Pääministeri Sanna Marin ja ympäristöministeri Maria Ohisalo tapasivat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin perjantaina Kiovassa.

– Asiasta ei ole ollut kenenkään kanssa mitään puhetta, presidentti Sauli Niinistö viestitti sähköpostitse IS:lle yöllä.

Lausunto on lyhyydestään huolimatta synkkä. Voi melkein arvata, mitä Niinistö on pääministerin ääneen ajattelusta miettinyt.

– Marin ei ole puhunut ajatuksesta kanssani etukäteen. Olisin toppuutellut häntä, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi illalla.

Marin ei ole keskustellut ideastaan myöskään puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen kanssa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosella ei ollut tietoa pääministeri Marinin Hornet-ajatuksista.

Onko kyse siitä, että hän halusi loistaa turvallisuuspolitiikassa kansainvälisellä areenalla vai siitä, että hän kerta kaikkiaan luulee voivansa yksin tällaisia ajatuksia esittää?

Tai kenties jopa yksin päättää?

Ehkä Marin herkistyi paikan päällä, sillä presidentti Volodmyr Zelenskyi on toivonut länneltä jo pitkään hävittäjiä, erityisesti amerikkalaisia F-16 -hävittäjiä.

Alla näkyvältä videolta näet Sanna Marinin ja Maria Ohisalon tiedotustilaisuuden perjantaina Kiovassa. Marin kommentoi Hornet-hävittäjiä videon kohdassa 14.30.

Suomi on antanut Ukrainaan sotilaallista apua, mukana raskasta tavaraa, yhteensä jo 750 miljoonan edestä 13 eri paketissa.

Päätökset on tehty viimeisen päälle harkiten. Niistä on keskusteltu presidentin johtamassa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa tp-utvassa, ja päätökset on tehty siinä järjestyksessä, kuten ne Suomessa kuuluu tehdä.

Kukaan ei ole hyppinyt niin sanotusti aisan yli.

Päätökset tehdään poliittisen prosessin kautta. Pääministeri ei yksin voi mennä lupaamaan mitään. Puolustusministeriö ja puolustusvoimat ovat katsoneet tarkasti, mitä voidaan luovuttaa.

Puhumattakaan, että kukaan olisi omissa nimissä edes alustavasti lupauksia mennyt tekemään julkisuuteen kansainvälisillä areenoilla.

Suomi joutuu Marinin puheiden myötä kiusalliseen asemaan, varsinkin jos joku erehtyy luulemaan, että Suomi on Ukrainalle nyt Hornetejaan luovuttamassa.

Ja tieto leviää jo ainakin Twitterissä Visegrád 24 -sivustolla. Visegrád on suosittu mutta villeistä tulkinnoistaan tunnettu Itä- ja Keski-Euroopan asioihin keskittyvä uutissivusto.

Marin tuli paljastaneeksi myös sen, ettei hän tiennyt mistä puhuu.

Puolustusministeri Kaikkonen muistutti, että Suomi tarvitsee Hornetejaan vielä lähivuosina, sillä uusia F-35 -koneita Suomi saa vasta vuodesta 2026 alkaen.

– Lähivuodet tarvitsemme Horneteja oman maamme turvana, Kaikkonen sanoo.

Kaiken lisäksi kun Hornetit tulevat tiensä päähän, ne tulevat. Metalli väsyy. Siksi Suomikin hankkii uusia tilalle.

Marin saa kiittää onneaan, että eduskunta ei ole koolla, kun kansanedustajat ovat vaalivapaalla. Muuten asiasta nousisi poliittinen myrsky – ja näyttää nousseen muutenkin.