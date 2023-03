Kommentti: Demareilla on kaikki Sanna Marin -kortin varassa – Ukrainakin kelpaa yhdeksi vaali­piiriksi valta­kisassa äänestäjistä

Pääministeri Sanna Marinin johtamalla Sdp:llä on vain yksi keino jatkaa vallassa: Sanna Marin itse. Perjantainen Ukrainan-vierailu tuo sopivaa julkisuutta vaalien alle, jos tai kun paisunut valtion velka ja leikkaukset eivät houkuttele talouskeskusteluun, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala arvioi.

Pääministeri Sanna Marin tapasi yllätysvierailulla Ukrainaan presidentti Volodomyr Zelenskyin. Tapaaminen on julkisuusmannaa eduskuntavaalien alla.

Jos joskus jokin puolue on yhden kortin varassa, niin Sanna Marinin johtama Sdp vuoden 2023 eduskuntavaalien alla.

Puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin kortti on Sanna Marin.

Perjantaina iltapäivällä kerrottiin, että Marin on parhaillaan toisella pääministerivierailullaan Ukrainassa. Viimeksi hän kävi siellä toukokuussa. Nyt matkassa on myös vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

” Ukrainasta näyttää tulleen sopivasti Suomen 14. vaalipiiri, jonne tehdystä vierailuista ei ole taatusti haittaa vaalien alla.

Marin tapasi Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskyin. Muutamaa tuntia aikaisemmin Suomi ilmoitti 29 miljoonan euron tuesta Ukrainalle.

”Siviilipaketti” on pientä verrattuna sotilaspaketteihin, joita tilapäispuolustusministeri Mikko Savolan (kesk) allekirjoituksilla lahjoitettiin alkuvuodesta Ukrainaan yli 400 miljoonan edestä – Suomen 13 sotilaallisen apupaketin yhteisarvo on kaikkiaan 750 miljoonaa euroa.

Puheet ovat kovia, mutta Suomen avustuksia on myös pidetty niistä lausuttuihin mainospuheisiin nähden mitättöminä. Helmikuussa Suomi päätti toimittaa Ukrainaan kolme Leopard 2-raivauspanssarivaunua, mitä on pidetty vähäisenä.

Joka tapauksessa Ukrainan-vierailu sopii Marinille enemmän kuin loistavasti, kun vaaleihin on kolme viikkoa.

Poliittiset kilpailijat saattavat nähdä matkan myös vaalitemppuna, jossa Marin hakee itselleen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näyttäviä meriittejä.

Ukraina vie keskustelun hetkeksi pois kotimaisesta talouspolitiikasta, johon umpivelkaantuneen hallituksen demaripääministeri ei näköjään haluaisi kajota pitkällä tikullakaan.

Sdp:ssä talouskommentointi on jätetty liki yksinomaan varapuheenjohtaja Matias Mäkysen (sd) harteille.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi itsestäänselvyyden kertomalla torstaina, ettei keskusta voi jatkaa nykyisessä hallituskokoonpanossa.

Syy on se, etteivät muut hallituspuolueet tunnusta Suomen kroonista velka- ja talousongelmaa.

– Tämä ei onnistu, jos hallituksessa enemmistö olisi puolueita, joiden mielestä velalla ja alijäämällä ei ole väliä, Saarikko kirjoitti Suomenmaassa.

Kyseessä oli Saarikon kylmä suihku Marinin niskaan.

Kulisseissa keskusta on arvostellut Marinia koko ajan vetämättömäksi talouspolitiikassa ja aktiiviseksi pintajulkisuudessa, mutta kritiikiltä on pohjaa vienyt se, etteivät keskustan omatkaan toimet kestä kriittistä tarkastelua.

Tämän jälkeen Sdp:n ainoa mahdollisuus pitää valta-asemansa on tehdä puolueestaan vaaleissa suurin. Tässä tavoitteessa Sdp:ssä kaikki on ladattu Marinin persoonan varaan.

Mutta edes suurimman puolueen paikka ei takaa Sdp:lle hallitus- saati pääministeripaikkaa.

Mikäli asia Sdp:tä huolettaa, se saa katsoa peiliin: Marin teki vaaleista blokkivaalit toteamalla Ilta-Sanomien vaalitentissä tammikuussa, että Sdp ei lähde samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

Marin tilasi Suomeen blokkivaalit.

Sen seuraus on tämäkin: Jos Sdp olisi vaaleissa parillakaan paikalla suurin puolue ja aloittaisi Marinin johdolla hallitusneuvottelut, se ei välttämättä johtaisi edes sinipunaan.

Porvarileiri saattaa koota rivinsä vaalien jälkeen ja vedota eduskuntaenemmistöönsä, vaikka Sdp olisikin suurin puolue.

Keskustan tuella homma olisi selvä, mutta se onnistuu tarvittaessa myös ilman keskustaa. Kepun torjuntavoiton myötä – jos sellainen ihme nähtäisiin – keskusta olisi taatusti porvarileirin pelissä mukana.

Sekä kokoomuksen että perussuomalaisten aktiivit kannattavat puolueiden yhteistä hallitusta, kertoo MTV:n vuodenvaihteen piirikysely.

Kaiken takana ovat talous ja Suomen velkaantuminen. Lainaa on nyt 157 miljardia, korkoihin menee tänä vuonna 2,6 miljardia ja korkomenot ovat nousemassa kohti viiden miljardin haamurajaa.

Velan bkt-osuus on 72 prosenttia, kun se esimerkiksi Ruotsissa on hiukan yli 40 prosenttia. Jos velkakierrettä ei saada poikki, edessä on synkkä tulevaisuus.

Sdp:n talouslääkkeet ovat jopa hupaisia ongelman mittasuhteisiin nähden.

Yksi esimerkki nähtiin, kun Sdp marssitti julkisuuteen ex-puheenjohtajansa Antti Rinteen kertomaan, että kaikkien kansalaisten terveystarkastuksilla valtio säästäisi kahdessa vaalikaudessa 1,9 miljardia. Hintalappu olisi jopa 303 miljoonaa vuodessa.

Epäuskottava hutunomainen esitys on herättänyt laajaa kritiikkiä ja naureskelua. Harvoin julkisilla menoilla on julkisia menoja säästetty – varsinkin kun uusi sosiaali- ja terveysjärjestelmä on jo valmiiksi ongelmissa ja kärsii kroonisesta rahan ja työvoiman puutteesta.

Demareiden takataskussa ovat vielä varapuheenjohtaja Mäkysen ehdotukset nelipäiväisestä työviikosta ja siitä, että työnantajaa kiellettäisiin sakon uhalla ottamasta yhteyttä työntekijään tämän vapaa-ajalla.

Valtiovarainministeriö esitteli maanantaina ”saatanalliset säkeet” siitä, mitä Suomessa pitää kahden vaalikauden aikana tehdä.

Kyse on 9 miljardin sopeutuspaketista, joka on saanut kylmää kyytiä varsinkin vasemmistosta.

Kokoomuksen Petteri Orpon itsevarmuus on lisääntynyt sitä mukaa, kun on käynyt selväksi, että ilman kokoomusta Suomeen ei synny minkäänlaista enemmistöhallitusta.

Nyt Orpo on sanonut, että kokoomukselle kynnyskysymys on talouden tasapainottaminen valtiovarainministeriön luvuilla: kuusi miljardia ensi vaalikaudella, seuraavalla kolme.

Lisäksi Orpo on vakuuttanut, ettei hän sorru samaan kuin Jyrki Katainen (kok) 2011: Orpon vetämään hallitukseen vasemmistoliitolla ei ole mitään asiaa.

Myös Riikka Purran johtamat perussuomalaiset ovat nähneet pelin paikan.

Puolue propagoi sillä, että vain perussuomalaisia äänestämällä maahan syntyy porvarihallitus, koska kokoomus voi lopulta päätyä yhteistyöhön Sdp:n kanssa ja sinipunahallitukseen.

Yksi vaihtoehto voisi olla myös kokoomuksen ja Sdp:n sinipuna Rkp:llä ja keskustalla ryyditettynä, mutta Sdp:n talousohjelma pitäisi rustata uusiksi – jos tässä tapauksessa kokoomuksen Orpoon on luottaminen.

Lisäksi kepun pitäisi saada vähintään sama vaalitulos kuin viimeksi eli 13,8 prosenttia, jotta se ylipäätään lähtee hallitukseen. Tällaisen rajauksen on tehnyt esimerkiksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli.

Sdp:llä on siis kaikki pelissä ja peli yhden Marin-kortin varassa.

Siksi kilpailijat ovat jo kuiskutelleet, että viimeisten viikkojen vaalikampanjoinnista saattaa tulla myös ennätyksellisen likaista.