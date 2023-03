Näin paljon Sanna Marin on todellisuudessa opetellut ruotsia

Pääministeri Sanna Marin on useaan otteeseen kieltäytynyt julkisuudessa puhumasta ruotsia. Hän on sanonut ottaneensa ruotsin kielen tunteja.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) esikunnasta vahvistetaan IS:lle, että Marin on opetellut ruotsin kieltä 60 minuutin verran 9. tammikuuta 2020.

Tuolloin Marin oli toiminut pääministerinä kuukauden verran ja ruotsin kielen tunti otettiin juuri ennen koronakriisin alkua.

Asiasta uutisoi ensin Iltalehti. IL:n tietopyyntöön saaman vastauksen mukaan pääministeri Marin otti pääministerikautensa tähän mennessä ainoan ruotsin kielen yksityistuntinsa 9.1.2020.

– Pääministerinä olen ottanut kielitunteja ruotsin kielessä, mutta kun koronatilanne keväällä iski päälle, niin tämäkin jäi. Mutta tarkoitus on jatkaa, ja nyt tässäkin tehtävässä sen vuoksi, että Suomi on kaksikielinen maa, Marin sanoi IL:n mukaan tuoreena puheenjohtajana.

Vuonna 2020 Marin sanoi ottaneensa ruotsin kielen tunteja, jotta hänen ruotsin kielen taitonsa harjaantuisi.

Marin on aiemmin kertonut julkisuudessa, että hänen aikomuksensa on parantaa ruotsin kielen taitoaan. Hän on myös myöntänyt, että hänen ruotsin kielen taitonsa ei ole harjaantunut sellaiseksi, että hän pystyisi kommunikoimaan ruotsiksi.

Sdp:llä on perinteisesti ollut hyvin vahva kaksikielinen tausta. Esimerkiksi puolueen aiempi puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne vaali puolueen kaksikielisyyttä ja yritti puhua parhaansa mukaan ruotsia.

Esimerkiksi Luokan edessä -ohjelmassa Marinia pyydettiin vastaamaan ruotsiksi erään koululaisen ruotsin kielen opiskelua koskevaan kysymykseen.

Marin kieltäytyi vastaamasta ruotsiksi pahoitellen ja sanoi, ettei hänen ruotsin kielen taitonsa ole niin hyvä. Pääministeri sanoi, että häntä on kyllä kannustettu käyttämään ruotsia, mutta hän tuntee olonsa mukavammaksi, kun saa puhua suomea.

– Meillä on ruotsin kielen opetusta kouluissa pakollisena sen takia, että Suomi on kaksikielinen maa. Eli Suomessa myös ruotsin kieli on virallinen kotimainen kieli. On tärkeää, että meidän lapset ja nuoret oppisivat ruotsia paremmin kuin minä olen oppinut, ja olisivat parempia siinä kuin minä, Marin täsmensi.