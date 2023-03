Kokoomuksen Sarvamaa: Unkarin toiminta ”pahimman laatuista poliittista teatteria”

Oikeusvaltiomekanismin pääneuvottelijana toimivan Sarvamaan mukaan herkkä Nato-prosessi ei vaikuta siihen, miten Unkarin ongelmia käsitellään EU:ssa.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok) kritisoi Unkaria ”pahimman laatuisesta poliittisesta teatterista”.

– Se tapahtuu nimenomaan Fidesz-puolueen ja Viktor Orbanin johdolla. Teatteri alkaa mennä aika huonoksi, kuten nähtiin Tukholmassa ja Helsingissä, Sarvamaa kommentoi IS:lle EPP:n kokouksen yhteydessä Helsingissä.

Suomessa on nähty, että Unkarin vitkuttelu Suomen Nato-jäsenyyden ratifioimisessa johtuu oikeusvaltioprosessista, jossa Sarvamaalla on merkittävä rooli mekanismin pääneuvottelijana.

Unkarilta on jäädytetty 22 miljardin euron edestä EU-rahoitusta. Summaan kuuluvat EU:n koheesiorahat. Saadakseen osuutensa EU:n elpymispaketista Unkarin tulee täyttää korruption ehkäisemiseen ja oikeusvaltion tilaan liittyviä ehtoja.

Unkarin parlamentin varapuhemiehen Csaba Henden johtama valtuuskunta vieraili Suomessa keskiviikkona.

Valtuuskuntaan kuulunut unkarilainen europarlamentaarikko Ernő Schaller-Baross myönsi IS:lle, että suomalaispoliitikkojen syytökset ovat kaihertaneet.

– Ei ole tuntunut kivalta lukea lehdestä, kuinka esimerkiksi jotkin suomalaiset parlamentin jäsenet ovat antaneet ymmärtää, etteivät he arvosta Unkarin perustuslakia. Kyllä siitä voi tulla tunne, että nämä ihmiset eivät ole ystäviämme. Ja samaan aikaan olemme oppineet historiankirjoista, että olemme sukulaiskansoja.

Iltalehden mukaan valtuuskunnan jäsen, europarlamentaarikko Enikő Győri kaivoi laukustaan listan Unkaria loukanneista suomalaispoliitikoista.

Listalla olivat Tytti Tuppurainen (sd), Henna Virkkunen (kok), Eero Heinäluoma (sd), Erkki Tuomioja (sd) ja Jyrki Katainen (kok).

– Olen todennut, että Unkari on korruptoitunut maa, jossa ei ole vapaata lehdistöä. Tämä pitää paikkansa EU:n arvioiden mukaan, ja sen takia 26 jäsenmaata on ollut sitä mieltä, että heiltä pitää jäädyttää EU:n rahoitusta, kunnes he laittavat asiat kuntoon. Kyllä näistä asioista pitää pystyä demokratiassa puhua, Virkkunen kommentoi.

Sarvamaa sanoo, ettei Suomen ja Ruotsin herkkä Nato-prosessi vaikuta siihen, miten Unkarin asiaa käsitellään EU:ssa.

Sarvamaa arvioi marraskuussa, että Unkarin oikeusvaltion tilan parantamiseksi tehdyt muutokset ovat merkittäviä, mutta eivät riittäviä. Sarvamaan mukaan tilanne ei ole muuttunut marraskuusta ratkaisevasti.

– Tilanne on tavallaan pahentunut. Ei Unkari ole vielä pannut näitä (toimia) täytäntöön toisin kuin he väittävät. Siinä rupeaa tulemaan kiireet heillä, tämä on valtavan iso ennakkotapaus koko unionissa, Sarvamaa näkee.