Orpon mukaan Sdp yrittää ottaa kunnian Suomen Nato-jäsenyydestä – ”Hieman huvittavaa”

Orpo moitti ”Marinin sosialistien” politiikkaa kokoomuksen eurooppalaiselle puolueperheelle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piikitteli EPP:n kokouksessa Helsingissä pääministeripuolue Sdp:tä siitä, että se yrittää ottaa kunnian edessä häämöttävästä Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Kokoomukselle Nato-jäsenyys on 20 vuoden työn tulos. Olemme iloisia, että iso päätös tehtiin lähes yksimielisesti eduskunnassa. Tämä on iso poliittinen voitto kokoomukselle. On hieman huvittavaa, että pääministeripuolue, sosialistit, joka vastusti aina tiukasti Natoa, kampanjoi nyt vaaleissa Suomen Nato-jäsenyyden tukemisella, Orpo sanoi puheessaan.

Orpo sanoi IS:lle puheensa jälkeen, ettei kokoomus ole tehnyt isoa numeroa siitä, että Suomen Nato-jäsenyys on ollut ”meidän agendalla yksin pitkät ajat”.

– Siksi on ollut vähän jännittävää nähdä, että he ovat tehneet tästä sellaisen, että Suomi olisi viety Natoon vain Sdp:n johdolla. Eiköhän se tehty yhdessä, Orpo tuhahti.

Sdp kääntyi Naton kannalle Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Ennen sotaa Naton kannalla on ollut kokoomuksen lisäksi suomalaisista puolueista vain Rkp.

EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber kehaisi kokouksessa, että kokoomus on ollut ”aina oikealla puolella historiaa”.

EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola puolestaan kiitteli ”kokoomuksen menestyksekkäitä johtajia” Sauli Niinistöä, Ville Itälää, Jyrki Kataista, Alexander Stubbia ja Petteri Orpoa. Metsolan mukaan kokoomus on ollut tekemässä Suomea turvallisemmaksi, vauraammaksi ja Eurooppa-myönteisemmäksi.

Orpo kertoi kokoomuksen puolueperheelle, että kokoomus taistelee eduskuntavaaleissa ID-ryhmään (Identiteetti ja demokratia -ryhmä EU-parlamentissa) kuuluvia perussuomalaisia ja ”Sanna Marinin sosialisteja vastaan”.

– Oletteko kuulleet hänestä? Orpo kysyi yleisöltä Mariniin viitaten.

Kilpailijoiden ratkaisuna on Orpon mukaan verottaa ihmisiä ja yrityksiä enemmän tasoittaakseen alijäämän, josta he ovat itse vastuussa.

EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola kertoi, että hänellä on ”neljä suomalaista poikaa”. Maltalainen Metsola on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa. Taustalla EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber.

– Yritysten verottaminen korkean inflaation ja matalan kasvun ympäristössä on katastrofaalinen yhdistelmä, koska se estäisi kilpailukykyämme yhä enemmän ja johtaisi siten irtisanomisiin yrityksissä, Orpo sanoi.

Orpo arvioi, että kokoomus tulee voittamaan vaalit, mutta varsinaiset vaikeudet alkavat sen jälkeen.

– Kuinka muodostaa hallitus, kun ainoat vaihtoehdot, jotka sinulla on ovat sosialidemokraatit – jotka ovat menneet hyvin kauas vasemmalle Sanna Marinin aikana – tai perussuomalaiset, jotka ajavat Suomen eroa EU:sta (fixit)? Orpo kyseli.

Ennen kokouksen alkamista kokoomus julkisti EU-linjauksensa.

Kokoomuksen mielestä Suomi ei ole EU:ssa enää kokoaan suurempi hallituksen passiivisuuden vuoksi.

Orpon mielestä hallitus ”nukkui ennakkovaikuttamisen ohi” taksonomiakysymyksessä ja EU:n ennallistamisasetusta koskeneessa asiassa.

Hallitus ilmoitti marraskuussa 2021 vastustavansa taksonomia-asetuksen ilmastoa koskevan säädösehdotuksen hyväksymistä. Ongelmaksi nähtiin liian tulkinnanvaraiset kriteerit metsien käsittelemisessä.

Henna Virkkunen (kok) kertoi pitävänsä hämmentävänä sitä, kuinka näkymätön Suomi on ollut EU-vaikuttamisessa.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) sanoi, ettei hallitus pystynyt muodostamaan kantaansa kuin vasta aivan äänestyksen alla.

– Se haittasi meidän edunvalvontaamme, koska Suomen hallituksen kantaa ei ollut olemassa.

Hallituksella oli iso vääntö myös EU:n ennallistamisasetuksesta. Eduskunnan suuri valiokunta linjasi loppuvuodesta, ettei asetusta hyväksytä komission esittämässä muodossa.

Virkkusen mukaan hallituksella oli myös ennallistamisasetuksesta kaksi kantaa.