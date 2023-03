Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo HAAPALA-TV:n vaalihaastattelussa, ettei usko kaikkien Nato-maiden juoksevan Suomen avuksi hädän tullen ja ettei Suomen puolustusta voi rakentaa myöskään Yhdysvaltain varaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo oli torstaina HAAPALA-TV:n eduskuntavaalisarjaan haastattelussa.

Haastattelussa Saramo otti kantaa paitsi paisuneen valtion velan ja korkomenojen merkitykseen, myös turvallisuuspolitiikkaan ja Suomen Nato-jäsenyyteen.

Saramon haastattelun voi katsoa kokonaisuudessaan jutun pääkuvan videolta.

Suomen Nato-jäsenyys on ottanut vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä lujille.

Puolueen 16 kansanedustajasta 6 äänesti jäsenyyttä vastaan, kun eduskunta osaltaan lopullisesti hyväksyi jäsenyyden viime viikon keskiviikkona luvuin 184–7.

Jäsenyyden hylkäysesityksen teki vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi, jota Johannes Yrttiaho (vas) kannatti.

Saramo kannatti jäsenyyttä, mutta sanoo, ettei ole ”jättänyt mihinkään” myöskään omaa Nato-kriittisyyttään.

Saramo kertoo oman Nato-kantansa osalta ratkaisevaa olleen, että myös Ruotsi haki jäsenyyttä.

Ruotsiko ratkaisi sinun Nato-kantasi eikä Venäjän uhka?

– Itse asiassa ne liittyvät toisiinsa aivan ehdottomasti, koska tiedämme, että meidän puolustustamme ei voi rakentaa Yhdysvaltain varaan. Muistetaan Donald Trump. Ei ole kauhean pitkä aika, kun presidentti sanoi, etteivät he välttämättä puolusta Baltiaa.

– Siinä vaiheessa, kun maailmantilanne pahasti kiristyy, pelkkä viittaus siitä, ettei välttämättä puolusteta, on jo itsessään vakava turvallisuusuhka.

– Sen takia meidän turvallisuutemme pitää rakentaa yhdessä eurooppalaisten maiden kanssa, erityisesti Ruotsin.

– Tämähän ei ole pelkästään poliittinen asia, että meillä on aina yhteinen intressi Ruotsin kanssa, vaan ihan sotilaallinen.

Jussi Saramon (vas) mukaan hänen oman Nato-kantansa osalta ratkaisevaa oli, että myös Ruotsi haki jäsenyyttä.

Luotatko Naton tukeen ylipäätään. Luotatko Naton 5. artiklan suojatakuisiin?

– Luotan siihen, että me Pohjoismaiden kanssa…

Luotatko Naton 5. pykälän suojatakuisiin ? Älä kiertele. Jos sinulla on epäuskoa, sano se.

– En luota kaikkien Nato-maiden juoksevan meille apuun.

Ketkä Nato-maat?

– En lähde nyt tällaiseen… Luotan siihen, keneltä me saadaan apua. Ja sen takia meidän pitää tehdä yhteiset puolustussuunnitelmat Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa.

Yhdysvaltoihin et luota, luotatko Britanniaan?

– No Yhdysvaltoihin voi varmaan luottaa, jos siellä on hyvä johto. Jos siellä on huono johto, ei voi luottaa.

– Meidän puolustustamme tehdään kymmenien vuosien päähän. Se takia se pitää tehdä vastuullisesti niin, että se kestää kaikki tilanteet.

Saramo ei myöskään puuttuisi Venäjän konsulaatin asemaan demilitarisoidulla Ahvenmaalla, vaikka Suomesta ja Ruotsista tulee Naton jäseniä.

– Nyt ei ole varmasti mitään järkeä luoda lisää jännitteitä ja konflikteja.

Meillä on (jatkossa) Venäjän konsulaatti kahden Nato-maan välissä. Sitäkö haluat?

– Tottakai se näyttää ihan järjettömältä. Se on kylmän sodan jäänne.

– Naapurimaat käyvät sotaa. Me tuemme sitä uhrin asemassa olevaa maata kaikin keinoin, mutta kukaan ei ole esittänyt, että olisi sellainen uhka, että meidän pitäisi nyt äkillisesti tehdä jotain.

– Tällä hetkellä ei kannatta lähteä keikuttamaan venettä asioilla, jotka ovat vähemmän keskeisiä.