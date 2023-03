Sdp esittää aikuisille säännöllisiä terveystarkastuksia. Hyvinvointipysäkiksi nimetyn mallin hintalappu olisi jopa 305 miljoonaa euroa vuodessa. Sdp:n kansanedustaja, varapuhemies Antti Rinne esitteli mallin torstaina.

Sdp:n kansanedustaja, varapuhemies Antti Rinne toivoo suomalaisten terveysongelmiin ennaltaehkäisevää ratkaisua.

Hän esittää säännöllisiä terveystarkastuksia laajalle joukolle suomalaisia. Hyvinvointipysäkiksi nimetyn mallin hintalappu olisi terveystarkastusten laajuudesta riippuen 116–305 miljoonaa euroa vuodessa.

Jokainen yli 18-vuotias kutsuttaisiin säännöllisin väliajoin hyvinvointitarkastukseen, jossa käytäisiin läpi fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä erilaiset riskitekijät perimässä tai elintavoissa. Tarvittaessa tarkastuksessa käyneet henkilöt ohjataan jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin, kuten ravinto- ja liikuntaneuvontaan.

Rinne haluaa, että uuden hallitusohjelman syntymisestä noin vuoden päästä laadittaisiin hyvinvointiohjelma.

– Jos tätä ohjelmaa ei viedä eteenpäin, on edessä isot leikkaukset ja veronkorotukset, Rinne sanoi Sdp:n tilaisuudessa.

Sdp:n teettämien laskelmien mukaan Suomessa väestön terveydentilaa parantamalla säästövaikutukset voisivat olla jopa 10,5 miljardia euroa. Hyvinvointialueille Rinne ei suosittele leikkauksia peruspalveluihin, sillä tarvittavat rahat saadaan valtiolta.

– Jos tämä noin 10 vuoden päästä olisi toteutunut, se tarkoittaisi tuloja lisää 5 miljardin verran ja menoja vähemmän 5 miljardin verran, Rinne sanoo.

Rinteen mukaan ohjelmassa ei ole kyse siitä, että ihmiset ”pakotetaan poliisin avulla terveystarkastuksiin”.

– Ohjelman tarkoitus on hakea ihmisille motivaatiota huolehtia omasta terveydestään. Eräänlainen julkisen personal trainerin apu omaan terveyteen, hän maalailee.

Rinne kertoo IS:lle olevansa itse esimerkki siitä, mitä ”aikuisneuvolalla” olisi saatu ennaltaehkäisevästi aikaan, jos olisi toimittu ajoissa.

Viime eduskuntavaalien alla Rinne oli puolisonsa kanssa Espanjassa matkalla jouluna 2018, kun hän sairastui keuhkokuumeeseen.

Tilanne pahentui ja Rinne lennätettiin ambulanssikoneella Suomeen oltuaan pakkonukutettuna lähes kaksi viikkoa. Suomessa hän oli kuusi päivää teho-osastolla.

– Omalla kohdallani tietysti ymmärsin sen, miten merkittävää on, jos tällaisia asioita pystytään ennaltaehkäisemään. Jos olisin ajoissa ymmärtänyt mennä rasituskokeeseen ja pallolaajennukseen, niin yhteiskunnalle olisi koitunut huomattavasti pienemmät kustannukset hoidostani.

– Tämmöisiä tapauksia kuin minä on varmaan aika paljon. Myös eduskunnassa on varoittavia esimerkkejä. Taitaa esimerkiksi olla Petteri kaverinani.

Rinne viittaa kesään 2021, jolloin kokoomuksen puheenjohtajalla Petteri Orpolla havaittiin tukos sepelvaltimon sivusuonessa. Hänelle tehtiin tuolloin Meilahden sairaalassa pallolaajennus.

Mallin hintalappu on kova. Samaan aikaan Suomen talous on suistumassa taantumaan ja julkisen talouden velka on suuri.

Esimerkiksi valtiovarainministeriön virkakunnan arvion mukaan ensi hallituskaudella otetaan joka vuosi yli kymmenen miljardia lisää velkaa. Arvio 10–11 miljardin vuotuisesta velkatarpeesta ei pidä sisällään mahdollisia uusia kriisejä.

Lisäksi eläkevakuuttaja Kevan tuoreen selvityksen mukaan koko maassa tarvittaisiin nyt yli 16 600 uutta sairaanhoitajaa, kun vielä vuonna 2021 sairaanhoitajien vajeeksi laskettiin 8 000.

Rinne väittää, että ”hyvinvointipysäkki” olisi 10–15 vuoden säteellä eräänlainen ratkaisu paitsi valtion talousongelmiin, myös hoitajapulaan.

IS kysyi Rinteeltä, mistä hoitajia riittäisi tähän hyvinvointiohjelmaan tulevalla hallituskaudella, kun heistä on jo nyt pulaa.

– Hoitajajärjestöjen mukaan meillä on lähihoitajia ja sairaanhoitajia jo nyt 70 000 enemmän, sillä pandemia siirsi porukkaa pois hoitotyöstä. Meillä on sitä porukkaa, joka voisi ammatillisen pätevyyden kautta tulla takaisin töihin. Se on kai nopein väylä. Tärkeää on myös tälle alalle kouluttaminen, Rinne perustelee.

Vaikeana osuutena mallissa on myös se, miten syrjäytyneet saadaan mukaan avun piiriin.

– Ei minulla ole viisasten kiveä, jonka avulla voisin sanoa, että tällä tavalla se tehdään. Siksi kutsumme kaikki asiantuntijat mukaan tähän, jotta saisimme syntymään tilanteen, jossa saataisiin mahdollisimman moni suomalainen avun piiriin.

– En jaksa uskoa siihen, että ihan kaikkia koskaan saavutamme tälläkään mallilla. 10,5 miljardia on ideaalitilanne. Olisin tyytyväinen, jos voisin 10 vuoden päästä todeta, että 7 miljardia saatiin tällä mallilla kasaan. Siinä on jo aika paljon kestävyysvajeesta, Rinne sanoo.