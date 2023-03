Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastustaa ajatusta, mutta osa keskustan ministereistä suhtautuu asiaan vapaa­mielisemmin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoittaa suhtautuvansa avoimesti viinien myymiseen ruokakaupoissa, ”mikäli viinien myynti ruokakaupoissa voidaan toteuttaa Alkon monopolin puitteissa ja ilman alkoholihaittojen lisääntymistä".

Marin kertoo kannastaan Ilta-Sanomien vaalikoneessa. Marinin suhtautuminen alkoholijuomien myyntiin ruokakaupoissa on höllentynyt aiempaan verrattuna. Kun eduskunta päätti nostaa ruokakaupoissa myytävien alkoholituotteiden enimmäis­vahvuutta 4,7:stä prosentista 5,5:een prosenttiin vuonna 2017, Marin äänesti esitystä vastaan.

Muiden Sdp:n ministereiden suhtautuminen viinien myyntiin ruokakaupoissa on kielteistä lukuun ottamatta kehitys­yhteistyö- ja ulkomaan­kauppa­ministeri Ville Skinnaria (sd). Skinnari oli ainut Sdp:n kansanedustajista, joka äänesti vuonna 2017 nelosoluiden ja ginipohjaisen lonkeron ruokakaupoissa myynnin puolesta.

– Olen valmis harkitsemaan viinien myynnin sallimista shop-in-shop-tyylisesti ruokakaupoissa, Skinnari kertoo.

Shop-in-shop tarkoittaa myymälää kaupan sisällä.

Ville Skinnari oli ainut Sdp:n kansanedustaja, joka äänesti nelosoluiden ja lonkeroiden ruokakaupoissa myynnin puolesta viime vaalikaudella.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman suhtautuu viinien myynnin vapauttamiseen kielteisesti.

– Sdp ei kannata Alkon monopolin purkua, koska riskinä on, että haitat ylittävät siitä saatavat hyödyt, Lindtman vastaa.

Kun alkoholilain uudistus toteutettiin Juha Sipilän (kesk) pääministerikaudella, vastuuministerinä toimi nykyinen valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Saarikon kanta viinien myynnin sallimiseen ruokakaupoissa on kuitenkin kielteinen.

Saarikko on vastannut ”jokseenkin eri mieltä” vaalikoneen väitteeseen viinien myynnin sallimisesta ruokakaupoissa.

– En pidä alkoholin saatavuutta ongelmana Suomessa. Alkoholi ja sen aiheuttamat sairaudet, tapaturmat ja rikokset ovat merkittävä ongelma, Saarikko perustelee.

Keskustan ministereistä elinkeinoministeri Mika Lintilä ja puolustusministeri Antti Kaikkonen suhtautuvat asiaan puolueen puheenjohtajaa vapaamielisemmin. Kummatkin kannattavat myynnin sallimista.

– Suhtaudun ajatukseen myönteisesti, vaikka arvostan myös Alkon roolia Suomessa, Kaikkonen kertoo.

Lintilä ei ole perustellut kantaansa.

Keskustan Antti Kaikkonen ja Mika Lintilä kannattavat viinien myyntiä ruokakaupoissa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli ovat Saarikon tavoin kielteisellä kannalla.

– Alkoholismi lisääntyy aina, jos alkoholin saatavuutta lisätään, Honkonen vastaa.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) on huolissaan siitä, kaatuisiko Alko, jos viinien myynti sallittaisiin nykyistä vapaammin. Sen sijaan hänen mielestään väkevien alkoholijuomien, kuten ginin, viskin ja liköörin myynti pitäisi mahdollistaa suoraan yrityksestä tai tilalta.

Kurvinen kannattaa myös alkoholin etämyyntiä Suomessa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr) on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, että viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.

– Viini on ruokajuoma ja on perusteltua, että sitä voi myös ostaa ruokakaupoista. Se on eurooppalaisittain täysin normaali käytäntö, Ohisalo perustelee.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne on samaa mieltä viinien myynnin sallimisesta.

– Itse painottaisin vapautta nykyistä enemmän, varsinkin kun edellisen sääntelyn löyhentämisen yhteydessä povatut haitat eivät sellaisenaan toteutuneet, Harjanne vastaa.

Vihreiden Maria Ohisalon mukaan viini on ruokajuoma ja on perusteltua, että sitä voi ostaa ruokakaupasta. Myös Atte Harjanne nykyistä vapaamman myynnin kannalla.

Vihreiden muut ministerit, ulkoministeri Pekka Haavisto ja sisäministeri Krista Mikkonen, suhtautuvat asiaan kielteisesti. Haaviston mukaan Alkot ovat sijoittuneet entistä paremmin kauppakeskusten ja muiden palveluiden yhteyteen, eikä viinien saatavuus ole kovinkaan suuri ongelma.

– Viinien myynnin vapautus uhkaisi kuitenkin Alkon monopolia ja voisi johtaa siihen, että myös viinat tulisivat ruokakauppoihin, Haavisto näkee.

Opetusministeri Li Andersson (vas), sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo suhtautuvat kielteisesti viinien myyntiin ruokakaupoissa.

– Viinien myynnin salliminen ruokakaupoissa vähentäisi Alkon myyntiä ja johtaisi Alkon myyntipisteiden karsimiseen. Suomessa olisi siis entistä vähemmän paikkoja asioida, joissa olisi laadukas ja laaja viinivalikoima, Andersson perustelee.

Vasemmistoliiton Li Andersson on huolissaan Alkon myynnin vähenemisestä ja myyntipisteiden karsimisesta.

Hänen mukaansa viinien tuominen päivittäistavarakauppoihin lisäisi todennäköisesti halvempien viinien saatavuutta, mikä lisäisi alkoholinkulutusta ja alkoholihaittoja.

– Viinien myyntipaikkojen laajentaminen voisi lisätä alkoholin kulutusta ja päihdehaittoja, joten suhtaudun ajatukseen kriittisesti, Sarkkinen kertoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kannattaa viinien myyntiä ruokakaupoissa.

– Käytännössä kokoomus mahdollistaisi kaikkien oluiden ja mietojen viinien myynnin ruokakaupoissa, sekä selkiyttäisi alkoholin etämyynnin säännöt, Orpo vastaa.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kannattaa viinien myyntiä ruokakaupoissa.

– Alkoholihaittoja on tehokkaampaa vähentää alkoholiverotuksella ja laittamalla alkoholin nettikauppa verolle, joka on hölmö aukko Suomessa, Mykkänen näkee.

Kokoomuksen Petteri Orpon ja perussuomalaisten Riikka Purran mielestä viinien myynti pitäisi sallia ruokakaupoissa Suomessakin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kannattavat niin ikään molemmat viinin myynnin sallimista ruokakaupoissa.

– Vahvojen oluiden tuominen ruokakauppaan ei toteuttanut yhtäkään niistä kauhukuvista, joita tietyt tahot maalasivat. Päinvastoin. Uskon Suomen olevan valmis myös viinien saamiseen ruokakauppaan, Purra vastaa.

Purran mukaan alkoholismi ei ole riippuvaista alkoholin saatavuudesta.

– Jokainen, joka haluaa juoda, onnistuu siinä tavalla tai toisella, Purra toteaa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) vastustavat viinien myyntiä ruokakaupoissa.

– Nykyinen järjestelmä toimii hyvin. Alkon kaupat tarjoavat laajan valikoiman meille ympäri maata, Henriksson perustelee.

Rkp:n Anders Adlercreutzin mielestä nykyinen alkoholin myyntijärjestelmä vääristää kilpailua vähittäiskaupan osalta.

Sen sijaan Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz olisi sallivammalla kannalla.

– Uskon, että me suomalaiset olemme kykeneväisiä järkevään alkoholin käyttöön. Nykyinen järjestelmä vääristää herkästi kilpailua vähittäiskaupan osalta ja ohjaa käytännön tasolla vahvasti taajamien keskustojen kehitystä, Adlercreutz perustelee.

Kd:n puheenjohtaja Sari Essayah ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen vastustavat ehdottomasti viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa.

Kd:n Sari Essayahin mukaan mitä enemmän alkoholia on saatavilla, sitä enemmän syntyy haittoja.

– Viinien myynti ruokakaupassa lisäisi alkoholin saatavuutta, kun nykyisten noin 370 Alkon sijaan myymälöitä olisi erilaiset kioskit mukaan lukien ainakin 5 000. Mitä enemmän alkoholia on saatavilla, sitä enemmän syntyy haittoja. Lisäksi mukana tulisivat myös väistämättä väkevät viinat ja muut viiniä vahvemmat juomat, Essayah povaa.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sallisi viinien myynnin ruokakaupoissa.