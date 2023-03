Opetusministeri Li Anderssonin mukaan panostuksia nuorten palveluihin ja tukemiseen on jatkettava, jotta vastaavia tapauksia voidaan ehkäistä jatkossa.

Vesalan tapaus on hirvittävä tragedia ja alleviivaa sitä, kuinka tärkeää on jatkaa työtä koulujen turvallisuuden ja nuorten hyvinvoinnin eteen, sanoo opetusministeri Li Andersson (vas).

Andersson kommentoi tapausta, jossa 13-vuotiaan oppilaan epäillään puukottaneen koulun toista oppilasta kotitalouden oppitunnilla Helsingissä Vesalan peruskoulussa keskiviikkona.

– Tästä herää järkyttynyt tunne. Tällaista ei pitäisi koulussa tapahtua. Koulu on kuitenkin paikka, jonka pitäisi olla kaikille lapsille ja nuorille turvallinen. Heillä pitää olla oikeus keskittyä oppimiseen, Andersson sanoo STT:lle.

– Tämänkaltaiset tapaukset ovat onneksi Suomessa hyvin harvinaisia.

Ministeri sanoo, että on äärimmäisen tärkeää, että panostukset nuorten palveluihin, nuorten parissa työskenteleviin ammattilaisiin ja nuorten tukemiseen jatkuvat seuraavalla vaalikaudella, jotta vastaavia tapauksia voidaan entistä paremmin ehkäistä ennalta.

Andersson painottaa, että toimenpiteisiin on ryhdytty kuluvalla vaalikaudella.

– Meillä on ollut lainsäädäntöhanke koulussa tapahtuvan väkivallan ja kiusaamisen ennaltaehkäisyksi, jonka puitteissa on tehty konkreettisia lakimuutoksia, joiden tavoitteena on koulujen työrauhan vahvistaminen ja opetushenkilökunnan toimivaltuuksien lisääminen kurinpidollisissa päätöksissä.

Lisäksi vuoden alussa annetussa lisätalousarviossa annettiin lisärahoitusta nuorisorikollisuuden torjumiseen tähtäävään toimintaan.

Poliisin mukaan 13-vuotias tyttö puukotti keskiviikkona aamulla kesken kotitalouden oppitunnin poikaa. He käyvät samaa luokkaa.

Poliisipartiot menivät paikalle, ja he ottivat teosta epäillyn tytön kiinni. Pistohaavan kylkeensä saanut poika vietiin sairaalahoitoon.

Asiaa tutkitaan tapon yrityksenä.

– Uhrin tilaa en pysty tarkkaan kommentoimaan. Vakavuudesta voi päätellä kuitenkin jotain, kun tätä tutkitaan tapon yrityksenä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss kertoi IS:lle.

Poliisi selvittää tekoa edeltäneitä tapahtumia sekä tekoon johtaneita syitä. Tutkinta jatkuu muun muassa ihmisten puhutuksilla.

Koululle hankitaan kriisiapua.

Kontulassa sijaitsevassa Vesalan peruskoulussa järjestetään opetusta ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen luokkaan. Oppilaita on noin 900.