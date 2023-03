Marin, Orpo, Purra – ketkä kaksi mahtuvat uuteen hallitukseen?

IS:n vaalikonevastausten mukaan Marinin, Purran ja Orpon on vaikea löytää itselleen toisistaan ihannekumppania tulevaan hallitukseen.

Kokoomus, Sdp tai perussuomalaiset voittaa huhtikuun eduskuntavaalit, ja seuraava pääministeri on Petteri Orpo (kok), Sanna Marin (sd) tai Riikka Purra (ps).

Marin on jo sulkenut pois perussuomalaiset tulevien hallituskumppaneiden listalta, joten Sdp:tä ei nähdä samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

Jotta Suomeen saataisiin enemmistöhallitus, tulevan pääministerin on mitä ilmeisimmin valittava hallituskumppanikseen joko vaalien kakkos- tai kolmospuolue, oman mieltymyksen mukaan. Eli tulevan hallituksen runko on joko kokoomuksen ja Sdp:n vetämä sinipunahallitus tai kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuva porvarihallitus.

IS:n vaalikonevastausten perusteella passelin aisaparin löytyminen uuteen hallitukseen on hankalaa, sen verran paljon niin Orpon ja Marinin kuin Purran ja Orpon vastaukset eroavat toisistaan keskeisissä kysymyksissä.

Lue lisää: Kenelle ääni? Ilta-Sanomien vaalikone on nyt auki – etsi itsellesi ehdokas

Perussuomalaiset ja kokoomus löytävät toisensa isoissa talouskysymyksissä. Orpo ja Purra ovat täysin samaa mieltä siitä, että valtion velkaantuminen on käännettävä laskuun, vaikka kipeillä leikkauksilla – ja Marin on jokseenkin eri mieltä.

Sama rintamalinja on myös siinä, pitääkö talouden tasapainottamista tehdä ensisijaisesti leikkaamalla vai veronkiristyksillä. Purra ja Orpo ovat kummatkin leikkausten kannalla, Marin kiristäisi mieluummin verotusta.

– Verotuottoja tulee lisätä, mutta se tulee tehdä ennen kaikkea tiivistämällä veropohjia, puuttumalla verovälttelyyn ja karsimalla verotukia, Marin muun muassa totesi vastauksessaan.

Plusmerkki porvarihallitukselle.

Sen sijaan ay-kysymyksissä kokoomuksen ja perussuomalaisten tiet jo eroavat, ja Sdp ja perussuomalaiset löytävät toisensa. Purra ja Marin ovat kummatkin täysin eri mieltä siitä, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee leikata 400 päivästä 200 päivään.

– Olen valmis porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin, että sen taso on työttömyyden alussa korkeampi. Ansiosidonnaiseen liittyy kannustinongelmia ja niihin on hyvä puuttua, Purra kirjoitti vastauksessaan.

– Työllisyyttä pitää parantaa muilla keinoilla kuin leikkaamalla sosiaaliturvasta tai työttömyysturvasta. Esimerkiksi panostukset koulutukseen, työvoimapalveluihin ja elinkeinopolitiikkaan tukevat työllisyyttä, Marin kertoi IS:n vaalikonevastauksessaan.

Ansiosidonnaisen lyhentämisestä ei kolmikosta innostu kuin Orpo, ja työmarkkinakysymyksissä kokoomus ei saa kaveria perussuomalaisista eikä demareista.

Ei plusmerkintää hallituspohjalle, koska Sdp ei mene samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

Ilmastopolitiikassa perussuomalaiset kulkee omaa latuaan – Sdp ja kokoomus mahtuisivat ilmastopolitiikassa heittämällä samaan hallitukseen.

Purra on täysin eri mieltä tuulivoiman rakentamisen tehostamisesta, Sdp ja kokoomus toivottavat lisää tuulivoimaa tervetulleeksi.

– Tuulivoiman rakentaminen on erittäin sujuvaa – katsokaa vaikka rakentamisen määrää! Tuulivoima on oleellinen osa suomalaista energiapalettia, mutta vain siihen emme voi näin paljon nojata, Purra näki.

Perussuomalaiset haluaa tinkiä ilmastotavoitteista, Sdp ei piiruakaan, ja kokoomus jättää kantansa avoimeksi ilmastotavoitteista tinkimisessä, jos talous sitä vaatii.

– Perussuomalaiset on esittänyt syksystä 2021 asti, että tavoite on lykättävä vuoteen 2050 eli samaan kuin useimmilla verrokkimaillamme ja EU:lla. Liiallinen kunnianhimo osuu valitettavasti omaan nilkkaan, etenkin energiakriisin aikana, Purra perusteli.

– Ilmastopolitiikan pitää olla kustannustehokasta ja päästövähennykset toteuttaa siellä, missä ne ovat tehokkaimpia.Suomesta voi tulla puhtaan energian suurvalta, ja voimme omavaraisella puhtaalla energialla houkutella Suomeen teollisuutta sekä investointeja, Orpo muun muassa kirjoitti vaalikonevastauksessaan.

– Siirtymä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa tulee toteuttaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, Marin puolestaan totesi vastauksessaan.

Ilmastopolitiikasta plusmerkki sinipunahallitukselle.

Soteuudistus toteutettiin tällä vaalikaudella Sdp:n vahtivuorolla, eikä Sdp ole lainkaan valmis tinkimään hoitajamitoituksesta.

– Hoitajamitoituksessa on kyse inhimillisen vanhuuden turvaamisesta ja yhteiskunnan lupauksesta pitää kaikista huolta, Marin kirjoitti IS:n vaalikoneessa.

Purra jättää kantansa auki hoitajamitoituksen keventämiseen, mutta Orpo on jokseenkin samaa mieltä siitä, että hoitajamitoitusta voitaisiin keventää.

– Oleellista on, että jokainen saa tarvitsemaansa hoitoa. Siksi pitäisi pystyä tekemään arvioita tarpeen mukaan, eikä samaa mallia kaikille. Tällä hetkellä hoitajamitoituksen kiristäminen on johtanut siihen, että hoivapaikkoja on jouduttu sulkemaan hoitajapulan takia ja yhä useampi vanhus on yhä huonompikuntoisena kotona, Orpo kommentoi syytä hoitajamitoituksesta tinkimiseen.

Sotesta plusmerkintä porvarihallitukselle.

Maahanmuutossa perussuomalaiset maalaa itsensä toiseen nurkkaan kuin Sdp ja kokoomus. Purra on täysin eri mieltä siitä, että maahanmuuttajat ovat hyvä ratkaisu esimerkiksi hoitoalan työvoimapulaan.

– Ongelmat ovat kansallisessa järjestelmässämme, ja niitä pitää niiden vaikeudesta huolimatta pyrkiä korjaamaan. EU:n ulkopuolelta saapuva maahanmuutto ei ratkaise yhtäkään ongelmaa, mutta tekee kyllä joukon uusia, Purra kirjoitti vaalikoneessa.

Sinipunahallitukselle plusmerkintä työperäisessä maahanmuutossa.

Porvarihallitus puolestaan saa plusmerkinnän Yleisradion rahoituksesta, jota perussuomalaiset ja kokoomus ovat valmiita leikkaamaan merkittävästi, Sdp ei.

– Ylellä on julkisen palvelun mediayhtiönä keskeinen rooli riippumattoman, monipuolisen ja laadukkaan tiedonvälityksen tuottajana, Marin kirjoitti IS:n vaalikoneessa.

– Yleisradion budjetin ennustetaan nousevan lähivuosina jo yli 600 miljoonaan euroon, mikä lähentelee jo koko Suomen poliisin määrärahoja. Tämän vuoksi myös Yleisradiota ei voida jättää tarkastelun ulkopuolelle, Orpon perustelut Ylen laihdutuskuurille kuuluivat.

IS:n vaalikonevastauksista näkee, että talouskysymyksissä Sdp ja kokoomus ovat eri laidoilla, mikä tekisi porvarihallituksen pystyttämisen helpommaksi.

Ilmastopolitiikassa ja maahanmuuttopolitiikassa perussuomalaiset on omalla linjallaan, ja tältä osin sinipunahallituksella ei olisi mitään ongelmaa kirjoittaa itselleen hallitusohjelmaa.

Jollain konstilla Sdp ja kokoomus löytävät itsensä uudesta hallituksesta tai kokoomus ja perussuomalaiset lyöttäytyvät yhteen porvarihallituksen rungoksi.

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuun 2. päivä.