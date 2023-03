Salattu ja unohdettu muistio paljastaa: Tarja Halonen lähetti kiitokset, ettei Anneli Jääteenmäki kytkenyt häntä Irak-skandaaliin

Vielä kaksikymmentä vuotta tapahtuneen jälkeen löytyy uutta tietoa kevään 2003 eduskuntavaaleja leimanneesta Irak-kohusta.

Keväällä 2003 lentäväksi lauseeksi jäi, miten keskustan tuolloinen puheenjohtaja ja pääministeriksi noussut Anneli Jäätteenmäki sai presidentti Tarja Halosen neuvonantajalta Martti Manniselta ulkopolitiikkaan liittyviä fakseja ”pyytämättä ja yllättäen”.

Vieläkin löytyy yksi faksi, joka ei ole tähän saakka ollut julkisuudessa.

Se on tuoreessa, keskiviikkona ilmestyneessä Lauri Kontron kirjassa Anneli Jäätteenmäki – taipumaton (Otava).

Kontron Jäätteenmäki-kirjan yllättävin paljastus Halosen roolista on ennen julkaisematon muistio, jonka Manninen faksasi Jäätteenmäelle, kun Yhdysvaltain johtama hyökkäys Irakiin oli alkanut 20.3.2003.

”Sodan aloituspäivän iltana kello 21 jälkeen Anneli Jäätteenmäen faksi pärähti jälleen käyntiin. Tasavallan presidentin neuvonantaja, kanslian kakkosmies Martti Manninen lähetti henkilökohtaisen viestin tulevalle pääministerille. Manninen kertoi viestissään olleensa lounaalla tasavallan presidentin kanssa tämän kutsusta. Paikalla ei ollut muita”, Kontro kirjoittaa.

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ja presidentti Halonen pitivät kokouksen heti sodan alkamispäivän aamuna.

TP-UTVA:ssa muotoillun kannanoton mukaan Suomi piti valitettavana, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset olivat ryhtyneet sotilaallisiin toimiin Irakia vastaan.

Halonen olisi ollut valmis tuomitsemaan hyökkäyksen kovemminkin, mutta se ei käynyt pääministeri Paavo Lipposelle (sd).

Taustalla oli se, että Lipposen tulkittiin olleen liian myötämielinen Yhdysvaltain sotapyrkimyksille, kun hän tapasi presidentti George W. Bushin Valkoisessa talossa joulukuussa 2002.

Taustalla oli myös Sdp:n ulospäinkin näkynyt ulkopoliittinen eriseuraisuus.

Presidentti Tarja Halonen ja ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) olivat Lipposen kanssa täysin eri leirissä suhtautumisessaan Yhdysvaltain sotapolitiikkaan. Jälkimmäisten mukaan sotatoimille olisi vaadittu YK:n mandaatti. Päiväkirjoissaan Tuomioja kertoo seuranneensa Lipposen toimia ”tukka pystyssä”.

Kohu asian tiimoilta nousi, kun Jäätteenmäki 6.3. MTV:n eduskuntavaalitentissä syytti saamiensa muistioiden perusteella Lipposen liittäneen Suomen omin päin ilman valtuuksia Yhdysvaltain johtamaan sotakoalitioon.

Vuodot tulivat Halosen neuvonantajalta Martti Manniselta, joka sai potkut ja tuomittiin myöhemmin oikeudessa 80 päiväsakkoon virkasalaisuuden rikkomisesta . Harvinaisessa oikeudenkäynnissä Jäätteenmäkeä ei tuomittu.

Keväästä 2003 saakka on keskusteltu siitä, toimiko Manninen Halosen luvalla evästäessään Jäätteenmäkeä.

Tähän Kontron kirja antaa mielenkiintoista lisävalaistusta.

Kontro kirjoittaa, että Mannisen ja Halosen lounasta koskevan esipuheen jälkeen ”Mannisen teksti olikin suorastaan hämmentävää”:

TP [tasavallan presidentti Halonen] totesi, että Jäätteenmäki oli ”oikeilla jäljillä” Irak-keskustelussa, mutta olennainen asia ei tullut siinä selkeästi esille. TP:n mielestä se oli se, että Lipponen ilmoitti Suomen valmiudesta 9.12.2002 Bushille eikä YK:lle, joten Yhdysvalloille saattoi syntyä kuva, että Lipposen YK-varaumasta huolimatta Suomi on Yhdysvaltain puolella. Mannisen mukaan Halonen jatkoi Lipposen syyllistämistä: Lipposen ilmoitus kriisin näin varhaisessa vaiheessa ja Bushin mielistely myötävaikutti TP:n arvion mukaan siihen, että Yhdysvallat ajoi Irak-asiassa tiukempaa linjaa kuin muuten ehkä olisi tapahtunut. Lipposen ilmoituksella oli siten kahdenvälisiä suhteita laajempi merkitys. TP:n mukaan Lipposen heikkous – joka on huomattu myös EU-yhteyksissä – on hänen liiallinen halunsa olla mieliksi ”isoille pojille.”