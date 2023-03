Elinkeinoministeri Mika Lintilä kiistää olleensa päihtyneenä työtehtävien aikana. Tilaisuudessa läsnäolleiden mielikuvat tapahtumista poikkeavat toisistaan.

IS:n tietojen mukaan elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) väitetty päihtymys herätti hämmennystä ja paheksuntaa maakunta­matkalla järjestetyssä tilaisuudessa vuonna 2020.

IS on haastatellut viittä paikalla ollutta henkilöä, joista Lintilä on yksi. Kaksi paikalla olleista kertoo IS:lle Lintilän alkoholin­käytöstä samansuuntaisesti.

– Ilmaista juomaa oli tarjolla kaikille, mutta ministerin arvostelukyky petti tilanteessa. En saanut hänen puheestaan selvää.

Tilaisuuden asialistalla oli maakunnalliseen edunvalvontaan liittyviä asioita. Tilaisuutta kuvaillaan puoliviralliseksi. Siihen liittyi illallinen ja epävirallisempaa ohjelmaa.

” Ilmaista juomaa oli tarjolla kaikille.

Toinen paikalla ollut henkilö kertoo, että Lintilä pyrki pitämään tilaisuuden iltaosuudessa puhetta, mutta ”veti sen puheen aivan läskiksi”. Hänen mukaansa ”asian puhuminen” ei ministerin kanssa luonnistunut enää loppuillasta.

Kahdella muulla paikalla olleella on toisenlaiset mielikuvat tilaisuudesta. Heidän mukaansa ministeri ei ollut voimakkaassa humalassa.

– Kyllä siinä viinit juotiin ja nostettiin malja normaalin illallis­käytännön mukaisesti, toinen heistä muistelee.

Hänen mukaansa kukaan ei kuitenkaan ollut humalassa, ja ilta päättyi varhain jo kello 23:n aikaan.

Myöskään toisen mukaan ministerin alkoholinkäyttö ei kiinnittänyt huomiota.

– Ei se mielestäni poikennut tämän luonteisista illallis­tilaisuuksista, joissa totta kai on myös alkoholia tarjolla, mutta ilta oli rauhallinen.

” Kyllä siinä viinit juotiin.

Hänen mieleensä ei ole jäänyt tilannetta, jossa Lintilä ei olisi kyennyt pitämään kiitospuhetta tai ettei ministerin kanssa olisi voinut käydä keskustelua.

IS kysyi aiemmin Lintilältä myös kyseisestä tilaisuudesta.

Oletteko ollut päihtyneenä erään maakuntamatkan yhteydessä järjestetyssä edustustilaisuudessa 2020?

– En kyllä ainakaan työtehtävien aikana. Jos olen illalla ollut saunan jälkeen, niin se on sitten eri asia.

– En ole työaikana ollut (päihtyneenä).

On kerrottu, että olette yrittänyt pitää järjestävälle taholle kiitospuhetta, mutta se ei ole oikein onnistunut, koska puheenne on ollut sammaltavaa.

– Ei pidä paikkaansa.

Useat hallituksen sisäpiiriin kuuluvat lähteet ovat kertoneet IS:lle Lintilän alkoholinkäytön herättäneen keskustelua tämän hallituskauden aikana.

IS:n tietojen mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) on joutunut ottamaan Lintilän alkoholinkäytön esiin keskustan kanssa kerran koronaneuvottelujen jälkeen loppukesästä 2020.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi perjantaina IS:lle puhuneensa kahdesti Lintilän kanssa alkoholinkäyttöön liittyvistä huhuista. Toinen kerroista ajoittui syksylle 2020, toinen viime joulukuun puoliväliin.