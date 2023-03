Elinkeinoministeri Mika Lintilän alkoholin­käyttö puhuttaa. Helsingin Sanomien selvityksen mukaan Lintilälle hankittiin toistuvasti vahvaa alkoholia ministerin omaan edustuskäyttöön.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) alkoholinkäyttö on herättänyt hallituksen sisällä keskustelua tämän hallituskauden aikana, IS uutisoi perjantaina.

Nimettömät lähteet kertovat myös Helsingin Sanomille nähneensä Lintilän humalassa virkatehtävissään.

Helsingin Sanomat kertoo lisäksi, että elinkeino­ministeriön varoilla ostettiin toistuvasti vahvaa alkoholia ministerin omaan, tarkemmin erittelemättömään edustus­käyttöön vuosina 2017–2018.

Lehden mukaan Lintilälle ostettiin Alkon myymälöistä 40 pulloa vahvaa alkoholia. Tyypillisesti Lintilälle ostettiin 0,7 litran konjakkipulloja, mutta hänelle hankittiin myös viskiä ja giniä. Näiden lisäksi Alkon myymälöistä hankittiin Lintilälle yli 30 pulloa erilaisia viinejä.

HS:n mukaan nämä luvut sisältävät vain alkoholin­hankinnat, joiden kuiteissa ei viitata mihinkään tilaisuuteen. Lehden mukaan kuittien selitteissä kirjoitetaan muun muassa ”juomakaapin” tai ”tarjoilukaapin” täydentämisestä.

HS:n virkamies­lähteen mukaan Lintilä tarjosi alkoholia muille ihmisille ja nautti niitä itse työhuoneessaan. Lähteen mukaan alkoholi­varasto oli poikkeuksellinen. Lintilän mukaan juomia on tarjottu ”hyvin erilaisille kokoon­panoille”, kuten yritysten ja opposition edustajille sekä hallitus­kumppaneille.

Ostot loppuivat kuin seinään marraskuun 2018 jälkeen. Lintilä kertoi lehdelle itse ”viheltäneen pelin poikki”.

– Se on sama kuin yritys­elämässä, kulttuuri on muuttunut. Niin se on myös muuttunut ministeriön puolella, Lintilä kertoi.

Keskustan puheenjohtaja, valtio­varain­ministeri Annika Saarikko on puhunut Lintilän kanssa alkoholin­käyttöön liittyvistä huhuista kahdesti, IS uutisoi perjantaina.

Saarikon mukaan Lintilä on molemmilla kerroilla kiistänyt hänen alkoholin­käyttöönsä liittyneet huhut perättömiksi.

– Hän on vastannut minulle, että asian kanssa ei ole ongelmaa ja huhut ovat perättömiä.

Hallituksen sisäpiiristä kerrotaan, että alkoholin­käyttö­epäilyt ajoittuvat erityisesti koronaneuvottelujen aikaan loppukesästä 2020. Hallituslähteet kuvasivat Lintilän käyttäytyneen koronaneuvotteluissa tuolloin ainakin kerran niin karkeasti, että pääministeri Sanna Marin (sd) joutui ottamaan asian esiin keskustan kanssa.

Lintilän väitetään olleen hallituksen neuvotteluissa päihtyneenä. Hänen kerrotaan käyttäneen neuvotteluissa karkeaa kieltä erityisesti perhe- ja peruspalvelu­ministeri Krista Kiurua (sd) kohtaan.

Lintilä itse kiistää Ilta-Sanomille päihtyneenä työskentelyn.

– En tunnista sellaista tilannetta, että olisin ollut päihtyneenä sillä tavalla, että se olisi vaikuttanut jollain tavalla työtehtäviini ja työtehtävieni hoitamiseen. Eli en, en ole ollut, Lintilä on kertonut.

– Varmasti vapaa-ajalla olen (ollut päihtyneenä), mutta ei sillä tavalla työaikana, Lintilä on sanonut.

Eduskunnan puhemies ja Lintilän puoluetoveri Matti Vanhanen kuvaili Lintilän joutuneen ajojahdin kohteeksi.

– Olen Mikan kanssa ollut työtoveri vuodesta 1999 saakka. En ole kertaakaan havainnut, että hänen työn­tekonsa olisi häiriintynyt, Vanhanen kommentoi alkoholi­huhuja Ylen Ykkösaamussa lauantaiaamuna.

Vanhanen sanoo tunteneensa Lintilän noin 25 vuotta, mutta sanoo kuulleensa alkoholihuhuista vasta lehdistä. Vanhanen korostaa olevansa itse absolutisti.

– Minä en käytä alkoholia, mutta en myöskään moralisoi muiden käyttöä. Tässä on selvästi ajojahdista kyse, hän sanoi.