”Siinä hetkessä ei kenelläkään ollut kuivia silmiä” – eduskunnan jättävät konkarit kertovat uransa vaikeimmat ja parhaat hetket

Syöpädiagnoosi, vuoden 2004 tsunami, kollegan äkillinen menehtyminen, 1990-luvun lama. Muun muassa näitä vaikeita hetkiä muistavat eduskunnan jättävät konkaripoliitikot.

Eduskunnan jättää tänä keväänä joukko kansanedustajia, joista moni on tehnyt pitkän uran.

IS kysyi Satu Hassilta (vihr), Matti Vanhaselta (kesk), Erkki Tuomiojalta (sd), Anu Vehviläiseltä (kesk), Emma Karilta (vihr), Jukka Gustafssonilta (sd) ja Jaana Pelkoselta (kok), mitkä ovat olleet heidän uransa vaikeimmat ja parhaimmat hetket. Lisäksi he kertoivat ohjeensa uusille kansanedustajille.

Jokainen edustaja on kuvattu eduskunnassa paikassa, joka heille erityisen tärkeä.

Satu Hassi, vihreiden kansanedustaja

”Rinnasta otetussa ohutneulanäytteessä on löytynyt syöpää.”

Sanat lääkäri lausui puhelimessa tuolloiselle ympäristö­ministeri Satu Hassille, vihreiden kansanedustajalle ja vihreiden puheenjohtajalle, elokuussa vuonna 2000.

Hassi oli Säätytalolla, jossa oli meneillään Paavo Lipposen (sd) hallituksen budjettiriihen viimeinen päivä. Tunnin kuluttua edessä oli myös lehdistötilaisuus, jossa Hassin piti kertoa vihreille tärkeät asiat budjettiriihen tuloksissa.

– Se oli surrealistinen tunne. Säätytalon iso sali oli mustanaan toimittajia ja minun piti kävellä toimittajien eteen puhumaan budjettirahoista. Se on ollut urani pahin hetki, Hassi kertoo.

– En tiedä, miten pystyin pitämään itseni kasassa siinä hetkessä. Mutta tässä työssä on paljon hetkiä, kun täytyy pitää pokka ja keskittyä ajattelemaan sitä asiaa, mistä puhuu.

Hän istuu eduskunnan kuppilassa vakiopöydässään ja siemailee espressoa. Nyt, 23 vuotta myöhemmin Hassi toteaa olleensa onnekas, sillä pahan­laatuinen kasvain oli niin pieni, että se saatiin ilmeisesti leikattua kokonaan pois. Sytostaattihoito varmisti, ettei syöpä leviä. Elämä ja ura ovat jatkuneet.

– Syöpähoitojen takia hiukseni lähtivät. Muistan, etten löytänyt mieleistäni peruukkia ja käytin päässä peruukin sijaan huivia. Se varmasti näytti dramaattisemmalta ja rankemmalta, kuin miltä se todellisuudessa tuntui.

Tuohon aikaan julkisuudessa monikaan ei kertonut syöpä­diagnoosistaan. Useimmat tapaukset tulivat ilmi vasta, kun syöpään sairastunut oli menehtynyt. Parantumiset jäivät piiloon.

– Silloin ajattelin, että jos olen 10 vuoden päästä elossa, ehkä jotakuta silloin syöpään sairastunutta rohkaisee se, että nyt puhun asiasta avoimesti. Mutta lääkärini kertoi, että jo samana syksynä uudet syöpäpotilaat saapuivat vastaanotolle vähemmän ahdistuneina kuin ennen, koska he näkivät, että syöpähoidoista huolimatta tein täysillä töitä. Ilahdutti, että kokemukseni auttoi toisia ihmisiä.

Pitkän uran tehnyt Hassi muistaa parhaimpina hetkinä eduskunnasta tilanteet, joissa pitkään jumissa ollut asia menee lopulta eteenpäin.

Satu Hassi on tuttu näky eduskunnan kuppilassa. Se on hänelle eduskunnan rakkain paikka.

Hän mainitsee esimerkkinä vuoden 2018, jolloin YK:n ilmasto­paneeli julkaisi raportin siitä, miten valtavan paljon enemmän vahinkoa 2 asteen ilmaston­muutos aiheuttaisi verrattuna 1,5 asteeseen. Pian raportin julkistuksen jälkeen Elinkeino­elämän keskusliitto kertoi kannattavansa kunnian­himoista ilmasto­politiikkaa ja vaati Suomea tekemään osuutensa, että ilmaston­muutos pidetään alle 1,5 asteen.

– Meinasin pudota pyllylleni silloin. Se oli tämän vuosituhannen paras uutinen.

Tähän liittyen Hassi haluaa rohkaista myös uusia kansanedustajia.

– Jos hyväksyy vain vaihtoehtoina ”kaikki tai ei mitään”, niin silloin todennäköinen tulos on ”ei mitään”. Pienistäkin askelista tulee merkittävä muutos, jos ne otetaan samaan suuntaan.

Matti Vanhanen, keskustan kansanedustaja

”Ne olivat pysäyttäviä hetkiä, joissa tuntui, ettei millään muulla ei ollut merkitystä.”

Jouluna 2004 tuhoisa tsunami pyyhkäisi Kaakkois-Aasiassa monien kaupunkien yli. Maanjäristyksen seurauksena syntynyt tsunami vaati yli 200 000 ihmishenkeä, joista 179 oli suomalaisia.

Surulliset uutiset tavoittivat nopeasti tuolloisen pääministerin Matti Vanhasen (kesk).

– Minun pää­ministeri­kaudelleni osui neljä hyvin traagista tapahtumasarjaa. Tsunami, Konginkankaan linja-autoturma ja kaksi koulusurmaa. Ne olivat pysäyttäviä hetkiä, joissa tuntui, ettei millään muulla ole merkitystä, Vanhanen kertoo.

– Surullisessa tilanteessa, kuten vaikka tsunamin jälkeen, sanominen ja lausuminen on vaikeaa.

Noista hetkistä on aikaa pian 20 vuotta. Vanhanen istuu eduskunnassa puhemiehen huoneessa. Siitä on muodostunut hänelle tärkeä paikka eduskunnassa.

– Traagiset tilanteet ovat hankalia pääministerille. Hänen pitää tehtävässään antaa se kuva, että asiat ovat hallinnon ja yhteiskunnan puolelta järjestyksessä. Toisaalta on myös kyettävä osallistumaan suruun. Ja sitten taas surullekaan ei saa antaa sitä valtaroolia. Tasapainon säilyttäminen on vaikeaa, Vanhanen kertoo.

Hänen luonteensa on positiivinen. Siksi eteenpäin on mentävä, vaikka vaikeitakin hetkiä tulee.

Vanhasen mukaan eduskunnassa parhaita hetkiä ovat olleet ajat vaalien jälkeen. Kun Suomi on kevään korvalla ja toukokuussa uudella kansanedustajalla on paljon aikaa suunnitella seuraavaa neljää vuotta. Toisin sanoen tyyntä myrskyn edellä.

Mieleen on myös jäänyt hetki Vanhasen EU-puheenjohtaja­kaudelta vuodelta 2006. Tuolloin EU:n ja Kiinan huippu­kokous pidettiin Suomessa. Virka­miehet eivät olleet vielä saaneet loppu­asiakirjaa valmiiksi, kun istuttiin isojen neuvottelu­kuntien kanssa pöytään.

– Siinä tilanteessa piti sitten keksiä, mitä tehdään. Olisi ollut melkoinen tapaus, jos neuvottelut olisivat päättyneet tuloksettomina.

– Sanoin virkamiehille, että me jäämme tähän (Kiinan) pääministerin kanssa odottamaan ja keskustelemaan muita asioita, käykää te neuvottelemassa paperi valmiiksi.

Matti Vanhasen viimeisimmäksi pestiksi jää puhemiehen tehtävä. Puhemiehen huoneesta on tullut hänelle tärkeä paikka.

Vanhasen vieressä istunut silloinen eurooppa- ja ulkomaan­kauppa­ministeri Paula Lehtomäki ihmetteli ja kuiskasi ”mitä ihmettä sinä teet”.

– Vastasin Paulalle, että ei tässä kauaa kestä, niin saadaan paperi valmiiksi. Ei suurvallan johtajaa kovin kauan kokoushuoneessa istuteta tyhjänpanttina. Ja niin se paperi valmistui.

Tähän muistoon liittyy myös Vanhasen ohje tulevalle kansanedustajalle: vaikeisiinkin tilanteisiin on aina löydettävä ratkaisu.

Erkki Tuomioja, Sdp:n kansanedustaja

”Siinä hetkessä ei kenelläkään ollut kuivia silmiä.”

Marraskuussa 2019 Sdp:n kansanedustajat olivat kokoontuneet eduskuntaan puolueen ryhmähuoneeseen. He muistivat yhdessä Sdp:n entistä puoluesihteeriä ja kansanedustajaa Maarit Feldt-Rantaa, joka oli juuri menehtynyt syöpään.

– Omasta puolestani Maaritin poismeno oli hyvin koskettava asia. Ryhmähuoneessa ei ollut siinä hetkessä yhtään kuivia silmiä, kansanedustaja Erkki Tuomioja kertoo.

Tuomioja on toiminut kansanedustajana 53 vuotta. Uralle on mahtunut paljon rakkaiden kollegojen menetyksiä. Ne ovat olleet myös hänen uransa vaikeimpia hetkiä.

Kaikki nuo ovat jääneet Tuomiojan mieleen, joista Feldt-Rannan menehtyminen päällimmäisenä.

– Ryhmähuoneessa oli silloin pieni joukko ja meillä kaikilla oli tietyllä tapaa henkilökohtainen suhde Maaritiin. Joukostamme poistuu aina ihmisiä. Ne ovat tietysti vaikeita ja surullisia hetkiä.

Tuomioja istuu nyt, lähes neljä vuotta myöhemmin eduskunnan lehtisalissa ja muistelee uraansa. Lehtisali on paikkana hänelle hyvin tärkeä. Tuomioja huomauttaa, että kaikista tärkein paikka hänelle on eduskunnan kuntosali.

Vaikka uralla on ollut vaikeita hetkiä, hän pysyy positiivisena. Iloisiakin asioita on tapahtunut – ja onneksi paljon. Häntä esimerkiksi kosketti syvästi se, kun lakialoite tasa-arvoisesta avioliitto­laista hyväksyttiin vuonna 2017.

– Huomasin sen vaikuttaneen minuun niin, että lain läpimeno oli tärkeä suvaitsevuuden ja inhimillisyyden mittari. Se jätti erityisen miellyttävän ja hyvän tunteen, Tuomioja sanoo.

Hän muistelee uran parhaimpina hetkinä koko aikaa eduskunnassa. Eduskunta on ollut Tuomiojan sanoin ”fantastinen työpaikka”.

– Kun aloitin vuonna 1970, meillä ei ollut edes omia työhuoneita. Jaoimme noin kuuden edustajan kesken työhuoneen, meillä oli yhteisessä käytössä yksi vanha pöytäpuhelin ja vanhanmallinen kirjoituskone. Muistan lämmöllä sitä, että olen saanut täältä paljon hyviä ystäviä.

Erkki Tuomiojalle eduskunnan tärkein paikka on eduskunnan kuntosali. Mutta koska siellä ei saa kuvata, valikoitui tärkeäksi paikaksi lehtisali.

Tuomioja huomauttaa vitsikkäästi, että moni kansanedustaja saa kiittää häntä eräästä asiasta, joka ei välttämättä ole kaikkien tiedossa.

– Hernesopan ohella tarjotaan myös hakattua sipulia. Tämä tapahtui minun vaatimuksestani kauan sitten, hän nauraa.

Ohjeeksi uusille kansanedustajille Tuomioja lausuu yhteydet muuhun kuin politiikkaan.

– Kannattaa säilyttää yhteys politiikasta riippumattomaan elämään. Kaikki elämä ei voi pyöriä eduskunnan tai politiikan ympärillä. Itselleni tärkeää on historiantutkimus.

Anu Vehviläinen, keskustan kansanedustaja

”Kun talossa tapahtuu menetyksiä, emme ole kilpailevia poliitikkoja, vaan ihmisiä toisillemme.”

Joulukuun yönä vuonna 2011 kansanedustaja Anu Vehviläinen (kesk) heräsi ovikellon soittoon. Vehviläiselle kerrottiin, että hänen miehensä oli tehnyt itsemurhan. Vehviläinen jäi muutamaksi viikoksi pois eduskuntatyöstä.

12 vuotta myöhemmin hän istuu eduskunnan ”keltaisessa huoneessa” ja muistelee tuota elämänsä pahinta hetkeä. Tämä huone on Vehviläiselle eduskunnan rakkain paikka. Sinne hänellä on tapana mennä, kun haluaa hetken istua rauhassa.

– Kuolemantapauksien tapahduttua näkyy työyhteisön voima. Kun palasin eduskuntaan henkilökohtaisen menetyksen jälkeen, sain todella lämpimän vastaanoton. Yleinen kuva eduskunnasta on se, että täällä vain riidellään ja huudetaan toisten päälle. Se ei pidä paikkaansa. Kun talossa on menetyksiä, emme ole kilpailevia poliitikkoja, vaan ihmisiä toisillemme.

Uran vaikeimpiin hetkiin Vehviläinen luettelee myös kollegojen menetykset. Tältä vaalikaudelta mieleen ovat jääneet Ilkka Kanervan, Antti Rantakankaan ja Maarit Feldt-Rannan poismenot.

Eduskunnan kuppilan takana sijaitsee ”keltainen huone”, jossa saa istua rauhassa, jos kaipaa hiljaisuutta.

Kollegoiden menehtyminen näkyy myös konkreettisesti kansanedustajien työssä, kun istunnon aluksi istuntosalin eteen tuodaan kukka-asetelma, puhemies lausuu muistosanat ja pidetään hiljainen hetki. Tämän jälkeen istunto jatkuu normaalisti, sillä kansanedustajien on jatkettava työtään.

– Aina kun istunto on jatkunut, muistan, miten katse hakeutuu kukka-asetelmaan. Olemme kokeneet yhdessä menetyksen, mutta työn on jatkuttava. Ne hetket ovat muistutuksia siitä, että kaikki elämä ei tapahdu tässä talossa, vaan myös sen ulkopuolella on elämää ja kuolemaa.

Parhaimpana muistonaan uran varrelta Vehviläinen mainitsee päätöksen Natoon hakemisesta keväällä 2022.

Henkilökohtaisella tasolla elähdyttävä hetki oli keväällä 1995.

– Silloin pääsin ensimmäistä kertaa eduskuntaan ja oli valtakirjan tarkastus. Silloin keskusta oli kärsinyt ison vaalitappion, mutta itse olin onnellinen, kun pääsin 200:n valitun joukkoon. Se oli huikea henkilökohtainen hetki.

Vehviläinen on oppinut eduskuntauransa aikana sen, että kansanedustajan tulee ajatella ”enemmän me kuin minä”.

– Jos haluaa saada muiden kollegoiden arvostuksen, sitä saa olemalla reilu ja yhteistyökykyinen.

Emma Kari, vihreiden kansanedustaja

”Tuntui täysin kohtuuttomalta, että edes siinä elämäntilanteessa ei ole mitään suojaa.”

Syyskuussa 2020 kansanedustaja Emma Kari sai pääministeri Sanna Marinilta (sd) puhelimeensa viestin. Marin kutsui vihreän eduskuntaryhmän vierailemaan Kesärantaan.

Kari oli juuri saanut pienen vauvan, eikä hän ollut käynyt vastasyntyneen kanssa vielä kodin ulkopuolella.

– Ajattelin silloin, että se on Sanna. Hän on itsekin pienen lapsen äiti. Ehkä aika on jo nyt sellainen, että pienen vauvan kanssa voi mennä Kesärantaan, Kari muistelee.

Kari julkaisi Instagram-tilillään tarinan, jossa hän kertoi vierailleensa vauvansa kanssa Kesärannassa.

– Toisen puolueen kansan­edustaja­kollega jakoi Twitterissä asiayhteydestä irrotetun kuvakaappauksen Instagram-tarinastani ja syytti minua epäasiallisesta käytöksestä aikaisempia mies­pääministereitä kohtaan.

Tästä alkoi somemyrsky. Puhelin pirisi taukoamatta ja Karia syytettiin miesvihasta. Se on jäänyt Karin mieleen yhtenä hänen uransa vaikeimmista hetkistä.

– Kaikki vanhemmat tietävät, millaista on olla väsyneenä vastasyntyneen kanssa vauvasumussa. Tuntui täysin kohtuuttomalta, että edes tuossa elämäntilanteessa ei ole mitään suojaa. Edelleenkin se tuntuu väärältä. Toivon, että jokaisella olisi jokin turva perheeseen ja lapsiin liittyen.

Lähes kolme vuotta myöhemmin Kari seisoo Wäinö Aaltosen Tulevaisuusveistoksen luona. Se on Karille eduskunnan rakkain paikka. Pronssisen naispatsaan sylissä on lapsi, joka kuvaa Suomen tulevaisuutta.

Wäinö Aaltosen tulevaisuusveistos on Emma Karille hyvin tärkeä. Samanlainen veistos on eduskunnan istuntosalissa.

Kari painottaa, että vaikka kaikkien kansanedustajien uralle mahtuu vaikeita hetkiä, ovat positiiviset kokemukset paljon merkityksellisempiä kuin ikävät.

Hänen uransa parhaimpiin kokemuksiin ovat kuuluneet hetket, joina mahdottomilta tuntuneista asioista on tullut totta. Kovan työn takana on seissyt kiitos.

Hän nostaa esimerkiksi luonnon­suojelu­lain hyväksymisen, josta väännettiin pitkään. Vielä eduskunnan äänestyksessä oli epävarmaa, miten käy. Lopulta laki hyväksyttiin.

– Istuin salissa äänestyksen jälkeen, kun kollega taputti minua olkapäälle ja sanoi ”se on Emma siinä”. Seuraavana aamuna sain puhelun pitkän linjan luonnonsuojelijalta, joka ei voinut uskoa todeksi sitä, että tämä päivä oli oikeasti täällä. Muistan silloin ajatelleeni, että tämän muistan aina. Ja niin muistankin.

Jaettu ilo on paras ilo. Sen on saanut monesti tuntea. Jos uudelle kansanedustajalle pitäisi antaa yksi ohje, se olisi ”kohtaa kollegat ihmisinä”.

– Aika monet meistä tuntevat aluksi toisensa lehtien palstoilta. Kun taloon tulee, on paljon ennakkoluuloja. Jos ihmiset lakkaavat kohtaamasta toisiaan ihmisinä, silloin mitkään konfliktit tai umpisolmut eivät aukea.

Jukka Gustafsson, Sdp:n kansanedustaja

”Suomi sukelsi niin saamarin syvällä silloin.”

Loppuvuodesta 1990 Suomessa oli alkanut lama. Tuolloin toisen kauden kansanedustaja Jukka Gustafsson selasi sanomalehteä ja sisältä kouraisi.

– Oli mennyt viikkoja, kuukausia, eikä lehtien palstoilla näkynyt avoimissa työpaikoissa yhtäkään ilmoitusta. Ei yhtään mitään. Suomi sukelsi niin saamarin syvällä silloin, Gustafsson kertoo.

Hän kuvailee noita aikoja uransa vaikeimmiksi hetkiksi. Suomessa oli yli 400 000 työtöntä, menestyviä yrityksiä ajautui konkurssiin ja oli pelko siitä, että Suomi joutuisi maailman pankin seurantalistalle.

– Vaikka minäkin olen istuntosalissa käyttänyt reippaasti ääntä, niin se tilanne veti kyllä hiljaiseksi.

33 vuotta myöhemmin hän istuu eduskunnan sivistys­valio­kunnan huoneessa. Tämä huone on hänelle eduskunnan tärkein paikka – onhan Gustafsson toiminut valiokunnan jäsenenä 28 vuotta.

– 1990-luvun lama oli kauhea kokemus. Se kouraisi syvältä, Gustafsson muistelee.

Uran alkuaikoihin kuitenkin sijoittuu myös hienoja hetkiä. Vaikka ajat olivat 1990-luvulla vaikeita, runnoi Paavo Lipposen ensimmäinen hallitus läpi vuorottelu­vapaa­uudistuksen. Siinä Gustafssonilla oli merkittävä rooli.

Hän teki vuorotteluvapaasta puolue­kokous­aloitteen oman yhdistyksensä nimissä. Gustafsson päätyi myös kokoamaan asiaa käsittelevän työryhmän, keräsi nimiä lakialoitteeseen ja lopulta paimensi lain Lipposen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmaan.

– Tuolloinen työministeri Liisa Jaakonsaari (sd) esitteli vuonna 1996 eduskunnassa vuorotteluvapaauudistuksen ja sanoi toisessa lauseessa, että tälle voidaan antaa nimi Lex Gustafsson. Ne hetket muistan aina.

Jukka Gustafsson on kuulunut sivistysvaliokuntaan huimat 28 vuotta. Valiokunnan huoneesta on muodostunut hänelle hyvin tärkeä.

– Tampereella muutamia ihmisiä on joskus tullut kiittämään siitä, että he ovat saaneet olla vuorotteluvapaalla. Ne ovat uran parhaita hetkiä. On saanut tehdä jotain hyvää niin monelle, lähes puolelle miljoonalle suomalaiselle, Gustafsson iloitsee.

Tähän liittyy myös hänen ohjeensa tuleville kansanedustajille.

– Kannattaa kehittää tietämystään omalla vahvuusalueella. Eduskunnassa voi vaikuttaa, mutta pitää muistaa, että mikään ei tapahdu heti. Se vaatii työtä ja sinnikkyyttä.

Jaana Pelkonen, kokoomuksen kansanedustaja

”Olen joutunut kamppailemaan päätöksen kanssa paljon.”

Alkuvuodesta 2020 kansanedustaja Jaana Pelkonen kertoi julkisuudessa, ettei aio asettua ehdolle tulevissa vaaleissa, ei kunta- eikä eduskuntavaaleissa.

Saman vuoden maaliskuussa hallitus totesi presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronaviruksen vuoksi. Helmikuussa 2022 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Kriisit ovat saaneet Pelkosen kyseenalaistamaan päätöstä moneen kertaan.

– Olen joutunut kamppailemaan päätöksen kanssa paljon. Miten voin nyt lähteä eduskunnasta, enkä enää yrittäisikään jatkokaudelle? Tämä on ollut todella vaikea päätös, Pelkonen kertoo.

Hän seisoo eduskunnan valtiosalissa kokoomuksen läksiäisten jälkeen. Kädessään hänellä on kukkakimppu. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kävelee ohi ja pysähtyy halaamaan Pelkosta. Kaikkonen toivottaa Pelkoselle kaikkea hyvää jatkoon.

– Olen kävellyt täällä eduskunnan käytävillä ja välillä kyynelehtinyt. Olen urani aikana saanut rakkaita ystäviä yli puoluerajojen. Tulee niin suuri ikävä ihmisiä, ystäviä, koko eduskuntataloa ja kansanedustajan työtä. Voi, ei ole ollut helppoa. On tullut käytyä läpi monenlaisia ajatuskulkuja, Pelkonen kertoo.

Hän sanoo, että päätös eduskunnan jättämisestä on ehdottomasti ollut hänen uransa vaikein hetki. Päätös ei kuitenkaan syntynyt hetken mielijohteesta.

– Palo vaikuttaa yhteisiin asioihin ei missään vaiheessa ole sammunut. Mutta välillä täytyy hakea näkökulmaa myös talon ulkopuolelta, jotta voi edustaa kansaa. Jos jonain päivänä päätän yrittää päästä eduskuntaan uudelleen, ainakin olen saanut perspektiiviä muualta.

Pelkonen sanoo, että hän ei aio lopettaa vaikuttamista eduskunnan ulkopuolella.

Uransa parhaiksi hetkiksi hän mainitsee tasa-arvoisen avioliittolain läpimenon sekä Suomen päätöksen hakea Nato-jäsenyyttä.

– Tasa-arvoinen avioliittolaki oli tärkeä askel kohti yhdenvertaisempaa Suomea. Muistan sen valtavan ihmismeren, joka odotti eduskunnan ulkopuolella kansalaistorilla lopullista äänestystä. Valtava kansan odotus ja jännitys. Salissa halailtiin ja iloittiin siitä. Sitä ei voi ikinä unohtaa.

– Toinen hetki oli se, kun eduskunta hiljattain äänesti siitä, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä. Se oli myös minulle tärkeä hetki. Yhdenvertaisuus ja turvallisuus, nämä ovat ne tärkeät sanat.

Valtiosali on eduskunnan yksi eduskunnan kauneimpia tiloja. Se on Pelkoselle tärkeä paikka.

Uutta kansanedustajaa Pelkonen ohjeistaa muistamaan, että koskaan ei saa unohtaa, ketä edustaa.

– Kansanedustaja on asiakaspalvelija, jonka kansalaiset ovat eduskuntaan äänestäneet. On tärkeää lunastaa ihmisten luottamus ja kuunnella heitä niin, että he tulevat kuulluiksi.