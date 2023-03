Uusi translaki astuu voimaan huhtikuun 3. päivänä.

Lain myötä täysi-ikäiset voivat korjata oman juridisen sukupuolimerkintänsä väestötietojärjestelmään oman selvityksensä perusteella, ja sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytetään lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista.

Aiemmassa laissa vahvistamisen edellytyksenä on ollut lääketieteellinen selvitys siitä, että henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää sen mukaisessa sukupuoliroolissa.

Lisäksi uudistuksen myötä laista poistuu vaatimus siitä, että sukupuolta korjaavan tulee olla steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön.

Uuden lain mukaan henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää oman selvityksen siitä, että hän kokee pysyvästi kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Lisäksi vaaditaan, että hakija on täysi-ikäinen, Suomen kansalainen tai hakijalla on asuinpaikka Suomessa.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina, ja presidentin on tarkoitus vahvistaa lainsäädäntö perjantaina.