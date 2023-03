Vaikka Ylen tuoreessa gallupissa tuli takapakkia sekä keskustalle että vihreille, vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Atte Harjanne pitää jopa nykyisen hallituspohjan jatkoa mahdollisena.

HAAPALA-TV:n haastattelussa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne pitää perusteltuna, että vihreät sulki Sdp:n ja vasemmistoliiton kanssa perussuomalaiset hallitusvaihtoehtojen ulkopuolelle.

Mikä perussuomalaisissa on niin vastenmielistä, että ette voi niiden kanssa lähteä yhteistyöhön.

– Linjaero käytännössä.

– Perussuomalaiset flirttailee ilmastodenialismin kanssa. Ovat selvästi ottanee kärjekseen ilmastotoimien vastustamisen, Harjanne sanoo ja luottelee nipun muita erottavia tekijöitä.

– Kyse on lopulta ohjelmasta, vihreiden Atte Harjanne sanoo nykyisen hallituspohjan jatkomahdollisuuksista.

Sen sijaan Harjanne ei sulje pois yhteistyötä edes keskustan kanssa.

Ylen tuoreessa gallupissa hallituspuolueiden kannatus oli yhä 51,7 prosenttia, vaikka sekä keskustan että vihreiden kannatus laski.

Näetkö, että nykyhallituksen jatkolle on mitään mahdollisuuksia?

– Ei minusta sitä pidä sulkea pois. Kyse on lopulta ohjelmasta.

Vihreiden ja keskustan pahin yhteenotto nähtiin, kun keskusta liittoutui joulukuussa luonnonsuojelulain käsittelyssä opposition kanssa. Tuolloin Harjanne haukkui kepun pettäneen luottamuksen ”laarin pohjaan asti”.

– Ei ole mikään salaisuus, että tässä hallituksessa on ollut aika ilmeisiä jännitteitä.

– Olen itse ajatellut niin, että hallituksen muodostaisivat puolueet, joilla on itseluottamusta ja jotka voivat rakentaa välilleen luottamusta.

Miten tämän jälkeen voisitte palata yhteiseen hallitukseen? Luulen, että keskustan puolella vastenmielisyys on vielä voimakkaampaa?

– Keskusta on omalla toiminnallaan romuttanut luottamuksen ja he voivat vain sitä rakentaa. Se pitäisi jotenkin osoittaa, että he voivat olla rakentava hallituskumppani, johon voi luottaa.

Keskustassa vihreitä on koko hallituskauden ajan pidetty vasemmistopuolueena. Keskustan sisältä kuulee lausuntoja, että vihreiden kanssa yhteistyö ei voi jatkua missään tapauksessa.

Harjanne sanoo, ettei ymmärrä vasemmistolaisuussyytteitä.

Mitä mieltä olet blokkipolitiikasta. Oletko blokkipolitiikan ystävä?

– En ole blokkipolitiikan ystävä.

Vaalien jälkeenkin eduskuntaan syntyy todennäköisesti porvarienemmistö.

– Jos ajattelen porvaristoa, niin koko haarukka kokoomuksen markkinaliberaalista siivestä perussuomalaisten syvään päätyyn ja kaikki sillä välillä, siinä on aika paljon erottavia tekijöitä, vihreiden ryhmäjohtaja arvioi mahdollista porvariblokkia.

Sekin on mahdollista, että hajanaiset porvaripuolueet tekevät blokin vaalien jälkeen, kun Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto ovat itse synnyttäneet blokkipolitiikan vaalien alla torjumalla yhteistyön perussuomalaisten kanssa.

Harjanteen mukaan se voi olla mahdollista, mutta hän suhtautuu siihen varauksin.

– Ei helppo sellaistakaan blokkia ole koota tai pyörittää tai saada siinä suurta yksimielisyyttä.

Vaikka perussuomalaiset on suljettu ulos, Harjanteen mukaan muitakin vaihtoehtoja on.

– Tässä on erilaisia vaihtoehtoja pöydällä. Olen toiveikas, ettei olla päätymässä ruotsalaiseen blokkipolitiikkaan, Harjanne sanoo ja toteaa vihreiden rajanneen itsensä ”liberaaliin” leiriin.