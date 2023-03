Mika Lintilä kertoo keskustelleensa poliisin kanssa WhatsApp-jupakasta

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) pyytää WhatsAppin omistajayhtiöltä Metalta tilinsä lokitietoja.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoo keskustelleensa WhatsApp-jupakasta poliisin kanssa. Lintilä ei avaa poliisin kanssa käymäänsä keskustelua sen tarkemmin.

– Ei ole mitään erityistä kerrottavaa. Lähinnä olemme käyneet läpi tilannekuvaa ja sitä, mitkä ovat ne osa-alueet, jotka olisivat heidän hoidettavissa ja mitkä ovat sitten minun omat vaatimukset tässä tilanteessa.

Viime viikolla Lintilä kertoi saaneensa viestipalvelu WhatsAppin omistamalta Metalta lisätietoja tilinsä käytöstä. Tiedoista ei kuitenkaan selvinnyt, kuka Lintilän nimissä viestin olisi voinut lähettää.

Lintilä sanoo, että hän on lähestymässä WhatsAppin omistamaa Metaa, jotta saisi käyttöönsä tilinsä lokitiedot.

– Me lähestymme tällä hetkellä Metaa, että saamme ne historiatiedot eli lokitiedot. Tämä on ollut itse asiassa mielenkiintoista. On annettu kuva, että kolmessa päivässä voisi saada lokitiedot, mutta se ei pidä paikkaansa. Kyllä olen hakemassa henkilökohtaisesti näitä lokitietoja, jotta saisin historiakuvan siitä, Lintilä sanoo.

Lintilän mukaan lokitietojen saaminen Metalta ei ole niin yksinkertaista kuin ”jotkut” ovat antaneet olettaa.

– Jotkut ovat sanoneet, että nämä lokitiedot saisi pyytämällä (Metalta) kolmessa päivässä, mutta se ei pidä paikkaansa. Sieltä saa ne tilitiedot siitä aktiivisesta tilanteesta. Se on eri asia kuin lokitiedot. Lokitiedot ovat eri tietoja, ja ne haetaan erikseen, Lintilä sanoo.

9. helmikuuta Lintilä oli illallisella Fortumin johtajan kanssa, ja samaan aikaan Lintilän nimissä keskustan eduskuntaryhmän WhatsApp-ryhmään tuli pääministeri Sanna Marinille (sd) ja varapuheenjohtaja Matias Mäkyselle (sd) irvaileva meemikuva.

Aluksi Lintilä epäili, että hänen puhelimensa oli kaapattu. Lintilä perui myöhemmin kaappauspuheensa eduskunnan tietohallinnon tekemän selvityksen jälkeen. Lintilä arveli sen sijaan, että hänen WhatsApp-tiliään oli käyttänyt joku toinen rinnakkaiskäyttäjänä.

WhatsApp-tiliä voi käyttää puhelimen lisäksi samanaikaisesti esimerkiksi tietokoneella, jos puhelimesta on muodostettu yhteys toiseen laitteeseen QR-koodin avulla.