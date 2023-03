Kommentti: Kokoomus, Sdp ja perussuomalaiset lähtevät vaalien kirikierrokselle kuin Virén olympialaisten viidelle tonnille

Vaaleihin on tasan kuukausi ja kokoomus, Sdp sekä perussuomalaiset ovat kahden prosenttiyksikön sisässä. Edessä on julma kirikierros, joka muistuttaa Montrealin vuoden 1976 olympialaisten 5000 kilometrin loppukilpailua, kirjoittaa erikoistoimittaja Timo Haapala.

Vaalitaistelu alkaa tosissaan, kun eduskunta jää tällä viikolla vaalitauolle ja vaaleihin on tasan kuukausi aikaa.

Kirikierrokselle antaa vauhtia ääritasainen Ylen tuore gallup, jossa kolme suurinta puoluetta ovat virhemarginaalin sisässä.

1. Kokoomus tuli hiukan alas, mutta johtaa 20,8 prosentin kannatuksella.

2. Sdp nousi hiukan ja on kakkonen 19,9 prosentillaan.

3. Perussuomalaiset nousi niin ikään hiukan ja on kolmonen tasan 19 prosentillaan.

” Selostaja Anssi Kukkonen huusi eetteriin viimeisellä kierroksella kuin viimeistä päivää, pitääkö Virénin kiri, ja pitihän se ajalla 13.24,76.

Kirikierroksen alkaessa tilanne on kuin ikimuistoisella Montrealin olympialaisten viidellä tonnilla vuonna 1976.

Jos nuoremmat eivät muista, kannattaa katsoa vaikka YouTubesta.

Leikitään, että gallupeita johtava kokoomuksen Petteri Orpo on Lasse Virén. Vertailu ei ole niin kaukaa haettu, sillä Virénistä tuli myöhemmin kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja.

Olkoot Sdp:n Sanna Marin Uuden-Seelannin Dick Quax ja perussuomalaisten Riikka Purra Länsi-Saksan Klaus-Peter Hildenbrand.

Mutta mikä vaalien kirikierroksella ratkaisee? Kolme puoluetta mahtuvat nyt Ylen kyselyssä virhemarginaaliin.

Pitääkö Orpon kiri sittenkään, kun vauhti näyttää hiipuvan? Vuosi sitten Nato-huumassa kokoomuksen kannatus oli 26 prosentin tienoilla.

Voi hyvinkin pitää.

Kyse on ehdokasasettelusta, joka kokoomuksella on varsinkin suurissa vaalipiireissä hyvä. Paras esimerkki on vaalipiireistä suurin eli Uusimaa, jossa kokoomuksella kovia ehdokkaita riittää että päät kolisevat.

Toisaalta Liike Nyt ja liberaalit imevät kokoomukselta kannatusta, ehkäpä paikkojakin.

Ja puristaako Orpo ja kokoomus niin sanotusti liikaa mailasta ja on jo ylivarovainen?

Onko vaaliohjelma taloudellisesti liian kova?

Sdp rakentaa kaiken pääministeri Sanna Marinin suosion varaan ja lupaa ohjelmassaan kuuta taivaalta, tai ei ainakaan leikkaa mitään, vaikka Marinin hallitus velkaantui ennätystahtia.

Vaalikampanjan aikana Marin tuntuu syyttelevän enemmän kokoomusta nykyistä ongelmista kuin katsovan peiliin.

Vasemmistoliitossakin katsotaan kauhulla, miten Marin ajaa vasemmalta ohi.

Uutena piirteenä on, että Marin haastaa turvallisuuspolitiikassa yhä lujemmin kokoomuslaiseksi miellettyä presidentti Sauli Niinistöä.

Lue lisää: Marin ja Niinistö täysin eri linjoilla yhteyden­pidosta Venäjään Krimin valtauksen jälkeen – näin asiantuntijat arvioivat

Marinin mukaan Niinistön harjoittama yhteydenpito Vladimir Putiniin Krimin miehityksen jälkeen 2014 oli virhe. Sen Marin on unohtanut todeta, että hän kävi itsekin liikenneministerinä Moskovassa syksyllä 2019 ja tapasi muun muassa pääministeri Dmitri Medvedevin.

Eilen Marin twiittasi Sdp:n mainosta, jossa Nato-jäsenyyskin otettiin Sdp:n piikkiin:

– SDP:n johtaman hallituksen päätös hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä on tärkeä askel Suomen kansallisen turvallisuuden vahvistamiseksi, Sdp twiittasi.

Perussuomalaiset on jäämässä syrjään, kun kisa tenteissä ja julkisuudessa on kääntynyt kokoomuksen ja Sdp:n väliseksi.

Riikka Purra soittaa väistämättä kolmatta viulua, vaikka käy kiinni kaikkeen mahdolliseen kuin Kalevi Sorsan (sd) aikoinaan mainostama Tasmanian piru, jolla Sorsa tosin viittasi mediaan.

Mutta käykö liikaakin, onko ammunnan hajonta liian suuri?

Saattaa olla, että äänestäjä pohtii kuitenkin viime hetkellä, onko nykyisistä perussuomalaisista lopulta vastuun kantajiksi vai tuuleen huutajiksi.

Perussuomalaiset on toisaalta aina vetäneet gallupeita paremman tuloksen, mikä kannattaa muistaa vaalipäivään saakka.

Suurkisoissa pitää olla aina sellainenkin entinen suuruus, joka tulee kierroksen muita perässä köhien maaliin.

Se rooli on jäämässä keskustalle, jonka kannatus vain alenee, kun vaalit lähestyvät.

Nyt puolueelle mitattiin 9,6 prosentin väliaika.

Keskustassa on luettu kauhulla Maaseudun Tulevaisuuden eilistä gallupia, jonka mukaan keskustan kannatus viljelijöiden keskuudessa on puolittunut vuodesta 2015.

Vanhalla maalaisliiton viljelijäkielellä kerrottuna kepun kannatus on laskenut sille tasolle, että laarin pohja näkyy ja puolue on syönyt jo siemenviljansakin.

Kuukaudessa keskustan Annika Saarikko ei tee ihmeitä, vaikka tv-mainoksissa vakuuttaakin, että eteenpäin mennään. Ei mennä, vaan taaksepäin.

Lohtua antaa, ettei arkkivihollisen eli vihreiden tilanne ole sen parempi.

Maria Ohisalon (vihr) porukan kannatus laski 1,4 prosenttiyksikköä 8,9 prosenttiin.

Loppuun kysymyksistä kaikkein tärkein.

Se on lyhyesti todettu.

Millä ilveellä tuosta hallituksen teet, jos tulos on Ylen gallupin kaltainen?

Mistä hallitukselle tehdään yhteinen ohjelma?

Mutta aina ennenkin on tehty.

Aikaa se ottaa.

Olisiko juhannus jonkin sortin takaraja?