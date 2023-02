Puolustusministeri Antti Kaikkonen ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että Suomi toimittaisi lisää panssari­vaunuja Ukrainaan myöhemmin, muttei toisaalta niitä lupailekaan.

Puolustusministeriksi tiistaina palannut Antti Kaikkonen (kesk) antoi heti tiistaina ensitöikseen ministeriössä ohjeen alkaa valmistella 14. aseapupakettia Ukrainalle.

– Annoin heti tänään ohjeen, että laitetaan seuraava paketti valmisteluun, seitsemän viikon vanhempainvapaalta palannut Kaikkonen sanoo.

Aivan heti päätöstä seuraavasta paketista ei kuitenkaan ole luvassa, sillä edellisestä paketista päätös tehtiin vain viikko sitten. Seuraavan aseapupaketin koko hahmottuu myöhemmin. Kaikkonen sanoo, että on selvää, että Suomen on oltava Ukrainan apuna niin pitkään kuin tarvetta on.

Viime torstaina päätetyn 13. paketin korvattava arvo on yli 160 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Suomen Ukrainalle antama aseapu nousi päätöksen myötä 750 miljoonaan euroon. Osana 13. apupakettia Suomi päätti kolmen Leopard 2 -raivauspanssarivaunun toimittamisesta Ukrainaan.

Kaikkonen ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että Suomi toimittaisi lisää panssarivaunuja Ukrainaan myöhemmin, muttei toisaalta niitä lupailekaan.

– Ukrainan tarve tulee varmasti jatkumaan. Katsotaan, että mitä Suomi voisi tehdä.

” Ukrainan tarve tulee varmasti jatkumaan.

Kaikkonen sanoo, että vaikka panssarivaunuapu on Ukrainalle ehdottomasti tarpeen, on se silti vain yksi osa kokonaisuutta.

– Ukrainalla on paljon muitakin tarpeita esimerkiksi ilmapuolustuksessa ja ampuma­tarvikepuolella. Ehkä julkisessa keskustelussa tämä Leopardien rooli on hivenen ylikorostunut.

Ratkaisevia liikahduksia Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenprosessissa ei Kaikkosen vanhempain­vapaan aikana tapahtunut. Turkki ja Unkari eivät edelleenkään ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä. Viestit Turkin ja Unkarin ratifointi­prosessista ovat olleet ristiriitaisia. Puolustusministeri Kaikkonen sanoo uskovansa, että liikahduksia asiassa nähdään kevään aikana.

– On perusteet olettaa, että jäsenyys voisi kohtuullisen pian, mieluiten tämän kevään aikana, toteutua.

Kaikkonen sanoo, että Suomella on valmius käydä keskusteluja niin virkamies­tasolla kuin ministeritasolla sekä Turkin että Unkarin kanssa.

– Kolmikantakeskustelut Turkin kanssa jatkuvat varmaankin jo ensi viikolla. Mahdollisesti myös Unkarin kanssa keskustellaan jo ensi viikolla, Kaikkonen sanoo.

Turhauttaako puolustusministeriä se, että prosessi on yhä kesken?

– Kun katsoo aikaisempia prosesseja, niin onhan niissä pidempäänkin mennyt. Suomi ja Ruotsi täyttävät jäsenyyskriteerit ja sen pitäisi kyllä riittää.

– Ei tämä iän kaiken roikkumaan voi jäädä. Eikä jääkään.

” Ei tämä iän kaiken roikkumaan voi jäädä.

Jos Suomi ja Ruotsi eivät ole puolustusliiton jäseniä Vilnan heinäkuun Nato-huippukokoukseen mennessä, mikä on Naton avoimien ovien politiikan uskottavuus?

– Tämä on hyvä kysymys. Varmasti tätä Natonkin piirissä käydään. Tiedän, että me, Suomi ja Ruotsi, emme ole tässä yksin. Naton organisaation piirissä katsotaan, että tämän hankkeen pitää edistyä, ja useat Naton jäsenmaat haluavat, että tämä pikapuoliin edistyy.

Antti Kaikkonen oli vanhempainvapaalla seitsemän viikkoa.

Kaikkonen palasi puolustusministerin tehtävään tiistaina seitsemän viikkoa kestäneen vanhempain­vapaan jälkeen.

– Tuntui hyvältä palata töihin. Vanhempainvapaa kyllä maistui hyvin. Työstä se käy sekin. Kovin erilaista se toki on.

” Vanhempainvapaa kyllä maistui hyvin.

– Nyt on hyvä hetki palata isänmaan turvallisuuden pariin. Hyvillä mielin ja hyvällä motivaatiolla. Täysillä mukana.

Kuinka hyvin Kaikkonen arvioi kyenneensä irtaantumaan työtehtävistä seitsemän viikon vanhempainvapaan aikana?

– Kohtuullisen hyvin. Maltoin olla soittelematta ministeriöön, Kaikkonen sanoo naurahtaen.

– Tietenkin seurasin asioita tarkkaan. Asioista perillä pysyminen on niin luontainen osa itseäni.

Kaikkosta puolustusministerinä tuurasi Mikko Savola (kesk). Alun perin keskustan johdossa oli ajatus, että Kaikkosen pestiä seitsemän viikon ajan hoitaisi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) oman toimensa ohella. Julkisen keskustelun ja keskustan sisäisen keskustelun jälkeen ministeriksi päätyi lopulta Savola. Kaikkonen sanoo, että jälkikäteen katsottuna oli hyvä, että hänen tuuraajakseen nimettiin koko­päivä­toiminen henkilö.

– Kyllä se varmasti oli parempi näin. Savola hoiti homman hyvin.