Kansallisgallerian pää­johtaja: ”On selvää, että meidän on oikaistava ryhtiämme”

Kimmo Levän mukaan Kansallisgalleriaan kohdistunut julkisuus on aiheuttanut henkilöstölle ”eettistä stressiä”.

Kansallisgallerian pääjohtajan Kimmo Levän mukaan henkilöstön taholta on ilmaistu epäluottamusta myös johtoa kohtaan. Kansallisgallerian toimivalla johdolla on Kansallisgallerian hallituksen luottamus, Levä sanoo.

Kansallisgallerian pääjohtaja Kimmo Levä kirjoittaa blogissaan, että Kansallisgallerian sisällä on tehtävä ryhtiliike.

– On selvää, että meidän on oikaistava ryhtiämme, mutta uutta asentoa ei tarvitse ottaa. Meidän on kiinnitettävä entistä tarkemmin huomiota siihen, että toimintamme vastaa arvojamme ja linjauksiamme kaikilta osin.

Levän mukaan Kansallisgalleriaan kohdistunut julkisuus on aiheuttanut henkilöstölle eettistä stressiä, mikä on näkynyt kasvavana huolena omasta jaksamisesta, epäluottamuksen ilmaisuina johtoa kohtaan ja lisääntyneinä yhteydenottoina luottamushenkilöihin.

Levä sanoo IS:lle, että ”henkilökunnan eettinen stressi on lisääntynyt ja on todettu, että johdon pitää laittaa asiat kuntoon”.

– Ja on laitettukin.

Millä tavalla?

– On tehty kuittiselvitykset, huomasimme, että kuittien merkinnöissä on korjaamisen paikka, sen lisäksi tarkensimme ohjeitamme liittyen esimerkiksi loman yhdistämiseen matkaan ja puolison mukana oloon matkoilla. Katsomme myös vielä tarkemmin sopimuskäytäntömme lahjoitusten vastaan­otto­prosessiin liittyen.

Kansallisgalleriassa selvitettiin johdon matka-, edustamis- ja verkostoitumiskuluja IS:n uutisoitua, että Kiasman johtaja Leevi Haapala yritti maksattaa puolisonsa yöpymis­kuluja veikkaus­voitto­varoista.

IS uutisoi myös Kiasman menettelystä edesmenneen taiteilijan Markus Copperin teosten haltuun ottamisessa.

Kiasma arvioi Copperin perinnön yli 250 000 euron arvoiseksi. Taiteilijan pojalle ei jäänyt mitään, kun museo hankki teokset itselleen.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kommentoi IS:lle, että Kiasmalla olisi ollut mahdollisuus hankkia Copperin perintöä myös keinoilla, joihin ei liity mitään epäselvyyksiä.

Levän mukaan Copperin teoksiin liittyvä juridinen jälkipyykki on yhä käynnissä. Kyse on juridisesta selvittelystä, ei viranomaisprosessista, Levä tähdentää.

– Ainoa maali on, että sopimuskäytännöt laitetaan kestävälle pohjalle.

Levän mukaan Kansallisgallerian hallitus on antanut luottamuksensa toimivalle johdolle. KG:n hallitusta johtaa presidentti Tarja Halonen.

– Ei ole mitään epä­luottamus­lausetta yhteenkään johtajaan hallitus esittänyt.

IS:n tietojen mukaan Kansallisgalleriassa ei tehdä tänä vuonna henkilöstötutkimusta.

Levän mukaan tämä ei johdu siitä, että tulosten pelättäisiin olevan huonoja.

– Se päätös on tehty jo syksyllä. Olemme tehneet ne vuosittain, niistä ei tule sinällään mitään uutta. Nyt tehdään ensi vuonna. Tulee hieman pidempi aika, koska olemme tehneet korjaavia toimenpiteitä. Annetaan aikaa, jotta pystytään paremmin näkemään, ovatko toimenpiteet oikeita vai vääriä.

IS kertoi aiemmin, että Kansallisgalleriassa on ollut työilmapiiriongelmia – kiusaamista, häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä.

Levän mukaan korjaavia toimenpiteitä on tehty, ja blogikirjoitus on yksi merkki avoimemmasta kulttuurista.

– Liian usein keskustelu halutaan pitää vain luottamushenkilöiden ja asioiden esille nostajan välisenä. Kun meillä on arvona avoimuus, keskustelukulttuuri voisi olla avoimempikin.