”Olisi todella hyvä, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät Naton jäseniksi samaan aikaan.”

Ruotsin entinen pääministeri Magdalena Andersson sanoo IS:lle, että on Suomen ja Ruotsin asevoimien kannalta tärkeää, että maat liittyvät Natoon samaan aikaan.

Andersson kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-solmua IS:lle lyhyesti Helsingissä Pohjoismaisen työväenliikkeen yhteistyökomitea SAMAKin vuosikokouksessa.

– Olisi todella hyvä, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät Naton jäseniksi samaan aikaan. Katsokaa vaikka maantiedettä: se on yksi syistä, miksi päätimme hakea jäseniksi samaan aikaan, Andersson sanoo.

Lisäksi Andersson huomauttaa, että Suomen ja Ruotsin asevoimat ”tekevät tiivistä yhteistyötä”.

– On myös se seikka, että Suomen ja Ruotsin asevoimat tekevät tiivistä yhteistyötä. Siltä kannalta olisi hyvin hankalaa, jos toinen maista liittyisi Naton jäseneksi ennen toista, Andersson sanoo.

Magdalena Andersson toimi Ruotsin pääministerinä syyskuuhun 2022 asti. Anderssonin hallitus päätti keväällä 2022 hakea sotilasliitto Naton jäseneksi.

Hänen seuraajansa, maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson aloitti pääministerinä saman vuoden lokakuussa.

Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg paneelikeskustelussa SAMAKin vuosikokouksessa.

IS kysyi Anderssonilta, onko tämä ollut pettynyt Ruotsin ja Suomen jäsenyysprosessissa ilmenneisiin ongelmiin ja tekisikö tämä jotain Ruotsin osalta toisin, jos olisi vielä pääministeri.

– Teimme Madridissa Naton huippukokouksessa Suomen, Ruotsin ja Turkin kanssa yhteisymmärrysasiakirjan. Olimme tuolloin hyvin paljon yhteydessä tuon ajan oppositioon ja Ulf Kristerssoniin, joka on nyt pääministeri. Halusimme varmistaa, että he voivat toimia yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti, mikäli he voittaisivat vaalit, Andersson kertoo.

– Kun Kristersson sittemmin tuli pääministeriksi, hän on hoitanut työnsä tavalla, jolla minäkin sen olisin samassa asemassa hoitanut, hän sanoo.

Andersson kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet on ratifioitu ennätysvauhdilla. Unkarin ja Turkin ratifioinnit kuitenkin puuttuvat.

– Odotamme Unkarin ja Turkin ratifioivan Suomen ja Ruotsin jäsenyydet.

– Kun olin pääministeri, Ruotsi ja Suomi olivat päivittäin yhteydessä toisiinsa ja koordinoivat asiaa. Pidän tärkeänä, että jatkamme koordinointia myös tulevaisuudessa.

Helmikuun puolivälissä Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Morgan Johansson syytti Ruotsin hallitusta epäonnistumisesta Suomen ja Ruotsin yhteiseen Nato-taipaleeseen liittyen. Hän toimi sisäministerinä Anderssonin hallituksessa.

Lue lisää: Suomen Nato-etumatka kuohuttaa Ruotsin parlamentissa – ”Tällä voi olla vakavia seurauksia maiden sotilaalliselle yhteis­työlle”

Myös Johansson varoitti, että erikseen Natoon menemisellä voi olla vakavia seurauksia sotilaalliseen yhteistyöhön Suomen kanssa.

Hänen mukaansa ei ole ”ei-kysymys”, että suunnitelma Natoon menemisestä yhdessä Suomen kanssa voisi kaatua.

– Tämä on erittäin vakava asia, Johansson sanoi.

– Lisäksi tämä on epäonnistuminen on Ruotsin hallitukselle. Hallitus ei ole kyennyt pitämään Ruotsia ja Suomea yhdessä turvallisuuspoliittisessa prosessissa, joka on kenties maamme tärkein 200 vuoteen, hän kritisoi.

Anderssonin sosiaalidemokraattinen puolue on Ruotsissa tällä hetkellä oppositiossa. Myös Johansson kuuluu sosiaalidemokraatteihin.

Ruotsissa oppositio on viime aikoina asettanut painetta Kristerssonin hallitukselle Suomen ja Ruotsin Nato-prosessiin liittyen.