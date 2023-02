Kommentti: Kokoomus vääristelee Sdp:n vero­linjauksia tökeröllä tavalla – se on myös Sanna Marinin oma syy

Petteri Orpo ja Kai Mykkänen lukevat Sanna Marinin lausuntoja ja Sdp:n vaaliohjelmaa kuin piru Raamattua. Marin on antanut mahdollisuuden tahalliseen väärinymmärtämiseen, kirjoittaa politiikan toimittaja Erno Laisi.

Kokoomus on aloittanut viime päivinä valtavan mekastuksen pääministeripuolue Sdp:n veropuheista. Siinä ei sinänsä ole mitään yllättävää, onhan eduskuntavaaleihin enää reilu kuukausi. Vaalien läheisyyden lisäksi kokoomuksen murahtelun selittää se, että kokoomuksella ja Sdp:llä on täysin erilaiset näkemykset siitä, miten Suomen verojärjestelmää tulisi muuttaa.

Yllättävää on kuitenkin se, kuinka tökeröllä tavalla kokoomus vääristelee kilpakumppaninsa linjauksia.

Sdp ja etenkin pääministeri Sanna Marin ovat pitäneet vaalikevään talouspoliittisessa keskustelussa innokkaasti esillä Tanskan veromallia. Sdp on huomauttanut, että Suomen julkinen talous olisi liki tasapainossa, mikäli Suomessa olisi sama kokonaisveroaste kuin Tanskassa. Viimeksi viikonloppuna Marin nosti asian esiin Ylen Ykkösaamussa.

– Jos meillä olisi Tanskan, toisen Pohjoismaan verotus, meidän julkinen talous olisi lähes tasapainossa, Marin sanoi.

Tanskassa veroaste on useita prosenttiyksikköjä korkeampi kuin Suomessa ja esimerkiksi arvonlisäverotus on Suomea ankarampaa.

Sdp on maininnut Tanskan veromallista vaaliohjelmassaan: ”Suhteessa muihin Pohjoismaihin Suomen kokonaisveroaste ei ole korkea. Tanskassa kokonaisveroaste on peräti 4,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa. Tanskan veroasteella Suomella ei siis olisi lainkaan kestävyysvajetta.”

Kokoomuksessa on tulkittu Sdp:n ajavan Suomeen Tanskan veromallia ja kokonaisveroastetta. Tälle tulkinnalle ei kuitenkaan löydy faktapohjaa. Sdp ei ole esittänyt Suomen siirtymistä Tanskan veromalliin.

Demareiden veropuheista ovat ääntä pitäneet niin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kuin esimerkiksi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen.

Orpo on huomauttanut, että ”Sdp:n ihannoimassa veromallissa” esimerkiksi ruoan arvonlisävero nousisi merkittävästi.

– Marinin ja Sdp:n ihannoima Tanskan veromalli tarkoittaisi käytännössä ruoan arvonlisäveron lähes tuplaamista sekä pieni- ja keskituloisten palkkojen kireämpää verotusta. Tämä on täysin väärää politiikkaa, kun suomalaiset painivat muutenkin nousevien kustannusten kanssa. Sdp irtaantunut tavallisen ihmisen arjesta, Orpo sanoi lauantaisessa tiedotteessaan.

Orpoa voi syyttää korkeintaan pelottelusta, ei valehtelusta, sillä hän ei suoraan väitä Sdp:n ehdottavan Tanskan veromallia Suomeen.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mykkänen on antanut ymmärtää, että Sdp aikoisi nostaa pieni- ja keskituloisten verotusta. Mykkänen huomautti helmikuun puolivälissä kirjoittamassaan blogitekstissään aivan oikein, että Tanskassa esimerkiksi 2 500 euroa kuukaudessa tienaava palkansaaja maksaa veroa 33 prosenttia palkastaan, kun Suomessa saman summan tienaava maksaa vain 23 prosenttia.

Ongelma Mykkäsen argumentissa on se, että Sdp ei esitä pieni- ja keskituloisten verotuksen kiristämistä vaaliohjelmassaan.

Merkittävin ero Suomen ja Tanskan veromalleissa on arvonlisäverotuksessa. Tanskassa alennettuja arvonlisäverokantoja ei ole lehdistön nollaverokantaa lukuun ottamatta. Suomessa esimerkiksi ruoan arvonlisävero on 14 prosenttia, kun se Tanskassa on 25 prosenttia.

Viimeksi maanantaina kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ilmoitti bloginsa otsikossa vastustavansa ”Sdp:n esitystä kiristää ruoan arvonlisäveroa”.

Heinosen väite ei pidä paikkaansa. Sdp ei ole esittänyt ruoan arvonlisäveron korottamista. Vaalit saavat usein poliitikoista esille huonoimmat puolet. Heinonen ei selvästi halua puhua totta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen väittää Sdp:n ajavan esimerkiksi ruoan arvonlisäveron kiristämistä. Väite ei pidä paikkaansa.

Sdp:n oikeista verolinjauksista löytyy varmasti aivan riittävästi kritisoitavaa. Puolue haluaa kiristää verotuksen progressiota sekä verottaa hyvätuloisia ja omistamista nykyistä merkittävästi kireämmin. Näissä luulisi riittävän vastustettavaa kokoomuslaisille. Sen sijaan kokoomuslaiset ovat keksineet verolinjauksia, joita Sdp ei ole esittänyt.

Kokoomuksen tökerön vääristelytaktiikan mahdollistaa Sdp:n puheenjohtaja Marin itse. Marin on puhunut Tanskan veromallista ja kokonaisveroasteesta myönteiseksi tulkittavaan sävyyn. Marin on antanut retoriikallaan avaimet poliittisten vastustajien käsiin.

Jos poliitikko antaa mahdollisuuden tulla väärinymmärretyksi, sen poliittiset vastustajat käyttävät takuulla hyväkseen. Suomen pääministerin ei pitäisi antaa tällaista mahdollisuutta ykkösvastustajalleen.