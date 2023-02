Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kutsui viikonloppuna Sdp:tä ”totisesti entiseksi työväenpuolueeksi”.

Pääministeripuolue Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen tyrmää oppositiopuolue kokoomuksen kauhistelun Sdp:n käymästä verokeskustelusta.

– Pelottelutaktiikkaa ja demonisointia. Tämä on kokoomuksen vaalipaniikkia, ei mitään muuta, Mäkynen sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Sdp:n ja sen puheenjohtajan Sanna Marinin verolinjaukset tarkoittaisivat esimerkiksi ruoan arvonlisäveron roimaa korotusta.

– Marinin ja Sdp:n ihannoima Tanskan veromalli tarkoittaisi käytännössä ruoan arvonlisäveron lähes tuplaamista sekä pieni- ja keskituloisten palkkojen kireämpää verotusta. Tämä on täysin väärää politiikkaa, kun suomalaiset painivat muutenkin nousevien kustannusten kanssa. SDP irtaantunut tavallisen ihmisen arjesta, Orpo sanoi lauantaisessa tiedotteessaan.

– Talouskasvu tapahtuu vain työllä ja yrittämisellä, eikä veronkorotuksilla auteta kumpaakaan. Sdp on totisesti entinen työväenpuolue, Orpo lisäsi.

” Sdp on totisesti entinen työväenpuolue.

Sdp on pitänyt vaalikevään talouspoliittisessa keskustelussa innokkaasti esillä juuri Tanskan veromallia. Sdp on huomauttanut, että Suomen julkinen talous olisi liki tasapainossa, mikäli Suomessa olisi sama kokonaisveroaste kuin Tanskassa. Viimeksi viikonloppuna pääministeri Marin nosti asian esiin Ylen Ykkösaamussa.

– Jos meillä olisi Tanskan, toisen Pohjoismaan verotus, meidän julkinen talous olisi lähes tasapainossa, Marin sanoi.

Varapuheenjohtaja Mäkynen sanoo Sdp:n puhuvan Tanskan veromallista osoittaakseen, että julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseen on monenlaisia vaihtoehtoja.

– Tanska toimii esimerkkinä siitä, että ei veroaste yksin ratkaise mitään. Tanskassa on edelleen maailman korkein veroaste, ja silti talous kasvaa tosi vahvasti ja julkinen talous tosi vahva, Mäkynen sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Sdp on ”totisesti entinen työväenpuolue”.

Merkittävin ero Suomen ja Tanskan veromalleissa on juuri arvonlisäverotuksessa. Tanskassa alennettuja arvonlisäverokantoja ei ole lehdistön nollaverokantaa lukuun ottamatta. Suomessa esimerkiksi ruoan arvonlisävero on 14 prosenttia, kun se Tanskassa on 25 prosenttia.

Viimeksi maanantaina kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen ilmoitti blogissaan vastustavansa ”Sdp:n esitystä kiristää ruoan arvonlisäveroa”.

– Itse pelkään, että vasemmistolaisina demareina Sanna Marin ja hänen talouspoliittinen vasen kätensä Matias Mäkynen lopulta kannattavat Tanskan veromallia, Heinonen kirjoitti.

Mäkynen sanoo, että puolue ”ei missään nimessä” kannata ruoan arvonlisäveron korottamista.

– Olemme järjestelmällisesti sanoneet, että emme halua nostaa ruoan arvonlisäveroa. Alennettujen arvonlisäverokantojen nostaminen olisi hyvin haitallista ihmisten ostovoiman kannalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on antanut ymmärtää, että Sdp aikoisi nostaa pieni- ja keskituloisten verotusta. Mykkänen huomautti helmikuun puolivälissä kirjoittamassaan blogitekstissä, että Tanskassa esimerkiksi 2 500 euroa kuukaudessa tienaava palkansaaja maksaa veroa 33 prosenttia palkastaan, kun Suomessa saman summan tienaava maksaa vain 23 prosenttia.

Mäkysen mukaan Sdp tavoittelee pieni- ja keskituloisten verotuksen alentamista, ei nostamista, niin kuin kokoomuksessa on arveltu. Veroale pieni- ja keskituloisille kuitenkin vaatii Sdp:n mielestä omistamisen verotuksen kiristämistä.

– Tunnistamme kuitenkin julkisen talouden rajoitteet. Ei meillä ole suuriin veronalennuksiin tällä hetkellä varaa. Jos onnistumme esimerkiksi omistamisen puolella löytämään lisäverotuloja, niin silloin pieni- ja keskituloisille kohdistetut veronalennukset olisivat ihan paikallaan.

Mäkynen sanoo, ettei Sdp tavoittele Tanskan veroastetta. Vuonna 2021 Tanskan kokonaisveroaste oli 46,9 prosenttia ja Suomen 43 prosenttia.

– Emme tavoittele Tanskan veroastetta tai edes veroasteen nostamista.

” Emme tavoittele Tanskan veroastetta tai edes veroasteen nostamista.

Mäkysen mielestä kokoomuksen ”hyökkäys” Sdp:n käymän verokeskustelun kimppuun on osoitus siitä, että puolue pyrkii välttelemään keskustelua ”omasta tosi kovasta talous­poliittisesta linjastaan”. Mäkysen mukaan kokoomuksen olisi syytä kertoa reilusti omista leikkaus­suunnitelmistaan, eikä keskittyä Sdp:n ”demonisointiin”.

– He haluavat siirtää keskustelua tällaisiin keksittyihin uhkakuviin ja pelotella sen sijaan, että puhuisivat omasta vaihtoehdostaan, joka on tosi kova.