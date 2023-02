Orpo vältti ottamasta kantaa – näin puheenjohtajat linjasivat ilmastopolitiikasta IS:n vaalikoneessa

Kokoomuksen puheenjohtaja valitsi vaihtoehdon ei samaa eikä eri mieltä kahdessa aihepiiriä koskeneessa kysymyksessä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon hapuilu ilmastopolitiikassa on herättänyt huomiota.

Syksyllä 2021 Orpo linjasi Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n järjestämässä puheenjohtajapaneelissa, ettei kokoomus lähde sellaiseen hallitukseen, joka ryhtyy peruuttamaan ilmastotoimissa.

Viime kesänä Orpo viestitti MTV:n SuomiAreena-tapahtumassa olevansa valmis joustamaan ilmastotoimissa energiakriisin vuoksi.

– Katsotaan tämän kriisin jälkeen, Orpo kommentoi SuomiAreenassa kysymystä siitä, onko hän valmis sitoutumaan siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Orpo lisäsi, ettei ilmastonmuutos on hävinnyt yhtään mihinkään.

IS:n vaalikoneessa Orpo välttää jälleen kantojen ottamista ilmastopolitiikassa.

Orpo valitsi vaihtoehdon ei samaa eikä eri mieltä, kun vaalikoneessa esitettiin väite: ”Suomen ilmastotavoitteesta ei voi tinkiä piiruakaan, vaikka talous sitä vaatisi.”

– Suomalaiset yritykset ja elinkeinoelämä ovat jo investoinneillaan sitoutuneet tavoitteen saavuttamiseen. Ilmastotoimet ja taloustoimet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan Suomella on saavutettavissa kasvua puhtaiden sinivalkoisten ratkaisujen viennissä. Keinoista sen sijaan täytyy löytää parhaat ja vähiten haittaa aiheuttavat, Orpo perusteli vastaustaan.

Orpo valitsi saman ei samaa eikä eri mieltä -vastausvaihtoehdon, kun vaalikoneessa esitettiin väite: ”Bensiini ja diesel maksavat liikaa. Seuraavan hallituksen on laskettava polttoaineiden verotusta.”

– Kokoomus kannattaa verotuksen keventämistä yleisesti. Pidän kuitenkin järkevämpänä keskittymistä ansiotuloverotuksen keventämiseen, jolloin ihmisille jää enemmän palkastaan käteen ja näin ollen enemmän rahaa arjen kustannuksiin, kuten bensiiniin, Orpo vastasi.

Hiilineutraaliustavoitetta koskevan vaaliväitteen kanssa täysin samaa mieltä ovat vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Anderssonin mukaan elinkeinoelämän kannalta on aivan keskeistä, että Suomi on vakaa ja ennustettava investointiympäristö, joka viestii selvästi olevansa sitoutunut kulkemaan eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Li Andersson (vas) ja Maria Ohisalo (vihr) kulkevat samoja polkuja ilmastopolitiikassa.

Ohisalon mielestä Suomen on pidettävä kiinni kunnianhimoisesta ilmastopolitiikastaan, sillä ”ilmastopolitiikaltaan takapajuisiin valtioihin ei tule tulevaisuuden vihreän siirtymän investointeja."

Väitteen kanssa täysin eri mieltä ovat perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Purran mukaan hiilineutraaliustavoite on lykättävä vuoteen 2050 eli samaan ajankohtaan ”kuin useimmilla verrokkimaillamme ja EU:lla”.

– Liiallinen kunnianhimo osuu valitettavasti omaan nilkkaan, etenkin energiakriisin aikana. Sen aiheuttamat lisäkustannukset veronmaksajalle, kotitalouksille, yrityksille ja teollisuudelle ovat kiistattomat, Purra katsoi.

Riikka Purra (ps) lykkäisi hiilineutraaliustavoitetta viidellätoista vuodella.

Essayahin mukaan kristillisdemokraatit on sitoutunut Juha Sipilän (kesk) hallituksen tavoitteeseen Suomen hiilineutraaliudesta 2040-luvulla.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson olivat väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä.

– Suurten strategisten tavoitteiden muuttaminen ei anna maastamme hyvää kuvaa, Saarikko perustelee hiilineutraaliustavoitteesta kiinni pitämistä.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo oli väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä.

Rintamalinjat pysyivät jokseenkin ennallaan polttoaineiden veronalennusta koskeneessa kysymyksessä.

Hieman yllättäen Purran ohella myös Saarikko oli väitteen kanssa samaa mieltä ja ilmoitti ajavansa bensaveroalea. Tällä hallituskaudella keskusta on ollut kiristämässä polttoaineiden verotusta.

– Dieselin käyttövoimaverosta luopuminen on keskustan tavoite. Autoilu ja sen verotus on suuren mullistuksen edessä, kun liikenne sähköistyy. Polttoaineiden verotuksella on ollut merkittävä vaikutus valtion verotuloihin ja tämän tulon määrä tulee laskemaan. Tarvitsemme liikkumisen verotuksen kokonaisuudistuksen, Saarikko vastasi.

Annika Saarikon (kesk) mielestä seuraavan hallituksen on laskettava polttoaineiden verotusta.

Purran mukaan ”liikkumisen ja logistiikan hintaa on saatava alemmaksi”, eivätkä veronalennukset ole ”onneksi ainoa mahdollinen keino”.

Andersson ja Ohisalo sen sijaan tyrmäävät bensaveron alentamisen.

– Polttoaineiden verotuksen alentaminen aiheuttaa mittavan loven valtion tuloihin ja vaikutus polttoaineen pumppuhintaan on marginaalinen. Julkisia varoja on fiksumpaa käyttää ihmisten tukemiseen vähähiilisimpiin kulkumuotoihin siirtymisessä, Andersson kommentoi.

– Liikenteessä tulee pyrkiä irti fossiilisista polttoaineista. Vähäpäästöiset teknologiat eivät ole helposti kaikkien saatavilla, joten polttoaineen hinnan kanssa täytyy tarkastella myös sitä, etteivät ihmisten toimeentulo ja mahdollisuudet liikkua ole vaarassa silloin, kun omaa autoa täytyy käyttää, Ohisalo vastasi.

Essayah ja Henriksson olivat väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä.

– Nykyisen hallituksen veronkorotukset tulee perua, Essayah kommentoi.

Sari Essayah (kd) peruisi tällä hallituskaudella tehdyt kiristykset polttoaineverotukseen.

Henriksson ei perustellut kantaansa.

Harkimo valitsi Orpon tavoin ei samaa eikä eri mieltä -vaihtoehdon. Harkimo ei perustellut valintaansa. Harkimo ei perustellut vastaustaan myöskään hiilineutraalisuustavoitetta koskeneen kysymyksen kohdalla.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin ei ole vastannut IS:n vaalikoneeseen.