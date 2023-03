Tasavallan presidentin ja pääministerin ulko- ja turvallisuus­politiikan retoriikka eroavat toisistaan, kumpi on oikeassa?

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mielestä Euroopan olisi pitänyt lopettaa yhteydenpito Venäjän kanssa ja asettaa tiukat pakotteet Venäjälle jo 2014, kun Venäjä valtasi itselleen Krimin Ukrainalta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolusti yhteydenpidon säilyttämistä, koska yhteyden katkaiseminen olisi laukaissut Vladimir Putinin pakkomielteen ja Venäjä olisi hyökännyt aikaisemmin Ukrainaan.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes ei välitä ryhtyä tuomariksi pääministerin ja presidentin välille.

Moshesin mukaan perustavan­laatuinen virhe Venäjän kanssa tehtiin jo 2008, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan.

– Venäjän sota Georgiaa vastaan sivuutettiin täysin. Eurooppa ummisti silmänsä Georgian sodalta, koska Eurooppa käynnisti neuvottelut Venäjän kanssa uudesta sopimuksesta ja Venäjän modernisointia koskevasta kumppanuudesta. Barack Obama reagoi niin, että yritti parantaa suhteita Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. Tämä rohkaisi Venäjää jatkamaan.

– Toinen virhe oli Krimin valtauksen jälkeen, toki Eurooppa olisi voinut laatia kovemmat pakotteet. Suurimman virheen teki Saksa. Saksa ei välittänyt Krimistä lainkaan, koska se rakensi Nord Stream 2 -kaasuputkea Venäjältä Saksaan. Angela Merkel halusi rakentaa kaasuputken – pitääkseen elinkeino­elämän tyytyväisenä ja ehkä estääkseen suursodan, Moshes totesi.

UPI:n ohjelmajohtaja Arkady Moshesin mukaan Eurooppa teki virheen Venäjän kanssa jo vuonna 2008, kun Venäjän hyökkäys Georgiaan sivuutettiin täysin. Kun Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta 2014, pakotteet Venäjää kohtaan jäivät lieviksi, Saksa halusi kaasuputken Venäjältä valmiiksi ja kaupankäynti Venäjän ja Euroopan välillä jatkui lähes ennallaan.

UPI:n ohjelmajohtaja Moshes sanoo, että Eurooppa ja länsi antoivat Venäjälle väärän kuvan, että se voi tehdä mitä vaan ilman suurempia seurauksia.

– Tämä rohkaisi Venäjää ja loi käsityksen, että se voi tehdä mitä tahansa, mutta bisnes ja talous ovat rauhaa tärkeämmät Ukrainassa. Eurooppa jatkoi Krimin valtauksen jälkeen kaupankäyntiä Venäjän kanssa lähes normaaliin tapaan, Moshes muistutti.

Moshesin mukaan yhteyden säilyttämisessä Venäjään oli järkeä, kuten Niinistö sanoi.

– Jos asioita voi ratkoa vuoropuhelulla, vuoropuhelua olisi syytä yrittää. Eurooppalainen lähestymistapa oli pakotteet ja vuoropuhelu. Niinistön ja Marinin näkemyserot eivät ole vihamielisiä.

– Euroopalla oli periaatteena olla kova ja jatkaa vuoropuhelua, jossa pakotteet olisivat syy keskusteluun, jos voit, ja jos et voi, jatka vuoropuhelua ja samaan aikaan auta Venäjän kansalais­yhteis­kuntaa niin kauan kuin voit.

– Euroopan politiikka ei ollut kaikkein katastrofaalisinta. Oli pakotteita, Eurooppa oli yhteinen, jopa yhtenäisempi kuin nyt, koska pakotteet olivat löyhiä. Suuri virhe tehtiin 2008, kun Venäjä käytti sotilaallista voimaa poliittisten päämääriensä saavuttamiseen – ja Eurooppa ja Yhdysvallat eivät välittäneet siitä, Moshes tiivisti.

Suomen politiikan kahdesta supertähdestä toinen on kansain­välisissä otsikoissa sloganeilla, toinen pitkä­jänteisellä ja koukeroisella diplomatialla.

– Tämä on ihan hyvä tiivistys, Eduskunta­tutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoi.

Pääministeri Marin kommentoi kansain­välisen politiikan asioita usein muutamalla lauseella ja suomalaisittain terävästi. Tasavallan presidentti Niinistö puolestaan tapaa puhua verraten monipolvisesti ja hivenen filosofoiden.

– Marinin kansain­väliset esiintymiset ovat olleet uudenlaista ulko- ja turvallisuus­poliittista retoriikkaa Suomessa. Hän on ollut hyvin selkeä ja vailla koukeroita, joihin on totuttu, Jokisipilä luonnehti.

– Tämä kombinaatio (Marin–Niinistö) on kiehtova. Sauli Niinistö on uuden perustuslain ajan suosituin suomalainen poliitikko. Pääministeri Marin on kansain­välisesti tunnetuin suomalainen poliitikko, hän on mennyt presidentistä ohi. Tästä tullaan perustuslakiin, kuinka pitkä tauko pitää olla lauseessa: Suomen ulkopolitiikkaa johtaa presidentti ... yhteis­toiminnassa valtio­neuvoston kanssa. Tauko on jonkin verran lyhentynyt viime aikoina, Jokisipilä näki.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän mukaan pääministeri Sanna Marinin ulkopolitiikan retoriikka on selkeää ja vailla koukeroita, presidentti Sauli Niinistö puolestaan on pitänyt omana ohjenuoranaan, että mielenosoituksiin ei lähdetä mielenosoitusten vuoksi.

Ulko- ja turvallisuus­politiikassa valtiojohdon oletetaan vetävän yhteistä Suomen linjaa, ja presidentin ja pääministerin väliltä etsitään näkemyseroja suurennuslasilla.

Jokisipilä ei löydä mittavia linjaeroja Niinistön ja Marinin välillä.

– EU:n sisäisenä reflektiona on hyvä ja korkea aika pohtia, minkälainen tapahtuma 2014 oli, ja että kriittisiä äänenpainoja kuuluu.

– Suomen syntitili on huomattavasti kauniimpi kuin monella Keski-Euroopan maalla. Viittaan ennen kaikkea Saksaan ja energia­riippuvuuteen Venäjästä, jonka annettiin kasvaa Krimin valtauksen jälkeen, ja monessa asiassa toimittiin niin kuin ennen, Jokisipilä sanoi.

Pääministeri Sanna Marin kritisoi Münchenin turvallisuus­konferenssissa Euroopan maita siitä, että Venäjää ei eristetty eikä sille asetettu kovempia pakotteita Krimin miehityksen 2014 jälkeen.

Jokisipilän mukaan Marin kritisoi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuus­politiikkaa Krimin valtauksen jälkeen, ei Suomen ja Niinistön toimintaa.

– Näkisin, että Marinin ja Niinistön ero ei ole niin suuri, koska tässä ollaan eri maailmassa. Sen tajuaminen, että maailma on muuttunut, kesti turhan kauan Euroopassa.

– Niinistön kunniaksi on sanottava se, kun häntä vertaa esimerkiksi Ranskan ja Saksan johtajiin, ei Suomen linjasta epäselvyyttä ole ollut. Suomi tuomitsi ihmisoikeus­rikkomukset ja venäläisen demokratian puuttumisen, mutta siitä huolimatta Suomi onnistui pitämään keskustelu­yhteyden voimassa, mikä ei ole helppo temppu.

– Toisen maailmansodan jälkeen Suomen ulkopolitiikan kovinta ydinviisautta on ollut se, että demonstraatioihin, joista ei ole hyötyä, niihin ei kannata mennä ihan vaan mielenosoituksen vuoksi. Se on ollut Niinistön linjassa aika keskeinen suuntamerkki, Jokisipilä summasi.

Miten Niinistön ja Marinin ulko- ja turvallisuus­poliittiset kommentit sitten ovat eronneet?

Toissa viikonloppuna Münchenin turvallisuus­kokouksessa Marin soimasi EU-maita lepsuudesta Krimin valtauksen 2014 jälkeen, mutta Marinin mukaan kritiikki ei ollut Suomea eikä yhtäkään maata kohtaan.

– Olisi pitänyt asettaa voimakkaampia pakotteita, Venäjä olisi pitänyt eristää keskusteluista. Olemme nyt jatkaneet liian pitkään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jonkin verran pakotteita, mutta liian löyhiä ja liian myöhään. Venäjä jatkoi keskusteluja ja diplomaattisia yhteyksiä eri maiden kanssa eri formaateissa, Marin sanoi Münchenissä.

Niinistö puolestaan kommentoi Marinia Münchenissä sanomalla, että kovistelevia puheenvuoroja tärkeämpää oli varautuminen.

– Kovia puheita tärkeämpää oli päättäväinen varautuminen Suomessa. Monissa maissa vasta nyt palautetaan ase­velvollisuutta, josta tuli luovuttua. Jos yhteydenpito Venäjään olisi kokonaan lopetettu, eikä esimerkiksi Minskin sopimusta olisi yritetty, niin pakkomielle olisi lauennut ja Venäjä olisi hyökännyt paljon aikaisemmin. Ukraina olisi silloin ollut huonommin varautunut.

– Minun viestini syys-lokakuussa 2014 oli, että kasakka vie kaiken, mikä on irrallaan. Se oli aika kova viesti, Niinistö sanoi.

Kovia sanoja tarvittaessa. Presidentti Sauli Niinistö muistutti sanoneensa 2014 Venäjästä ja Putinista, että kasakka vie kaiken, mikä on irrallaan.

Pääministeri Marin on useaan otteeseen puhunut Venäjästä ja Putinista ilman diplomaattista sananpartta.

– Ainoa ulospääsy konfliktista on se, että Venäjä poistuu Ukrainasta, Marin lausahti lokakuussa Prahassa ja lausahdus päätyi laajaan kansain­väliseen levitykseen.

– Myöskään Venäjän johto, Putin, ei voi päästä tästä kuin koira veräjästä. Suomi tukee kaikkia ponnisteluja, joilla näistä kamalista rikoksista syyllistyneet saadaan vastuuseen, Marin totesi Ylen Ykkös­aamussa lauantaina.

Niinistöltä on myös kymmeniä kertoja kysytty, mitä hän ajattelee Venäjästä ja Putinista.

– Nyt on naamiot riisuttu ja vain sodan kasvot näkyvät, Niinistö lausui tunnetut sanansa Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuosi sitten.

– Olen useaan otteeseen todennut, että tässä ollaan nyt tilanteessa, jossa kyllä Venäjä ja presidentti Putin on pannut pokeri­termein all-in (kaiken peliin), Niinistön eniten käyttämä kuvailu kuuluu.