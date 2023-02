Marin Ylen Ykkösaamussa: ”Putin ei voi päästä kuin koira veräjästä”

Pääministeri puhui taas suorasukaisesti Venäjästä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei näe muuta mahdollisuutta Ukrainan sodassa kuin Venäjän tappion.

– Venäjä tulee häviämään sodan. Venäjä on yksin siitä vastuussa. Venäjä tappaa joka päivä Ukrainassa siviilejä, ihmisiä raiskataan, lapsia joukkosiirretään Venäjälle. Tämä on kaikki sellaista toimintaa. josta pitää myös rangaista tekijöitä, Marin sanoi Ykkösaamun haastattelussa.

– Myöskään Venäjän johto, Putin, ei voi päästä tästä kuin koira veräjästä. Suomi tukee kaikkia ponnisteluja, jolla näistä kamalista rikoksista syyllistyneet saadaan vastuuseen, Venäjän valtionjohtoa myöden, Marin jatkoi.

Ylen Ykkösaamussa Marinilta kysyttiin myös muun muassa sitä, miksi hänen kommenttinsa viime viikonloppuna sai suurta kansainvälistä huomiota. Marin sanoi, että sota loppuu, kun Venäjä poistuu Ukrainasta.

– Ehkäpä sen takia, että se oli suora. Mielestäni tuo on itsestäänselvä asia. Tie ulos konfliktista on se, että Venäjä lopettaa sodan Ukrainassa.

– En haluaisi nähdä sellaista tilannetta, että meille jäisi Ukrainaan jäätynyt konflikti. Se ei siihen loppuisi. Me näkisimme vain väkivallantekoja lisää, me näkisimme sodan jatkumisen. Tie kestävään rauhaan on se, että Venäjä lopettaa sotatoimet Ukrainassa. Vasta sen jälkeen voimme millään tavalla tarkastella neuvotteluyhteyttä, askeleita kohti normaalia suhteessa Venäjään, Marin totesi Ykkösaamussa.

Pääministeri Marin on kansainvälisesti Suomen tunnetuin poliitikko.

Ykkösaamussa Marin arveli suuren huomionsa yhdeksi syyksi sitä, että Suomessa on viiden naisen johtama hallitus, joka on epätavallista maailmalla.

Omaa tulevaisuuttaan Marin ei suostunut järin pohtimaan.

– Minulla ei ole viisivuotis- tai kymmenvuotissuunnitelmaa. Toivon, että olen ihanan tytön äiti ja läheisillä asiat hyvin, ja saan tehdä mielekkäitä asioita. En osaa katsoa mitään tehtäviä tai askelmerkkejä tulevaisuudessa on oman uran kannalta.

– Uskon, että teen töitä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa. Näiden takia aikoinani lähdin politiikkaan, ja niiden parissa haluan tehdä töitä, Marin sanoi Ykkösaamussa.

Marin kertoi tähtäävänsä siihen, että myös vaalien jälkeen hän jatkaisi pääministerinä.