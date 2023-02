Unkarin odotetaan käsittelevän Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä maaliskuun alussa.

Unkarin oikeusministeri Judit Varga sanoo Helsingin Sanomissa, että Unkarin parlamentti alkaa keskustella maanantaina alkavalla kevätkaudella Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten ratifioinnista.

Varsinainen äänestys ratifioinnista on Vargan mukaan maaliskuun alkupuolella. Vargan mukaan Unkarin hallitus on koko ajan sanonut, että se kannattaa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten ratifiointia.

– Itse äänestän puolesta, Varga lupaa.

Varga kuuluu Unkaria hallitsevaan, pääministeri Viktor Orbánin johtaman Fidesz-puolueen ja puolueen sisäpiiriin.

Vargan mukaan Fidesz on niin suuri puolue, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä on useita mielipiteitä, mutta että ainakin hallituksen linjana on kannattaa ratifiointia.

Unkari on Turkin lisäksi ainoa Nato-maa, joka ei ole hyväksynyt Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon.

Aikaisemmin tällä viikolla kerrottiin, että Unkarin pääministeri Viktor Orban oli pyytänyt Fidesz-puolueensa kansanedustajia tukemaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Orbanin mukaan kuitenkin osa Fideszin edustajista ”ei ollut erityisen innokkaita” ja kaipasi lisää keskustelua aiheesta.

Fideszillä on suuri enemmistö Unkarin parlamenttipaikoista. Puolueen katsotaan käytännössä olevan täysin Orbanin käsissä.

– En usko, että Unkari enää tässä vaiheessa torppaa jäsenyyksiä, arvioi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija, poliittisen historian dosentti ja itäisen Euroopan asiantuntija Katalin Miklossy Ilta-Sanomille asiaa loppuviikolla.