Kimmo Kiljunen vieraili Kiovassa – ”Putin on totaalisesti hävinnyt sodan ihmisten mielistä”

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sdp) on vakuuttunut Ukrainan halusta intergroitua Eurooppaan.

Kiova

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sdp) vieraili perjantaina Kiovassa. Ukrainassa muistettiin perjantaina Venäjän hyökkäyksen alkamisen vuosipäivää.

Kiljunen oli Kiovassa Ukrainan parlamentin kutsusta, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtajan roolissa. Hän saapui kaupunkiin perjantaiaamuna, ja hänen oli määrä poistua sieltä perjantai-iltana.

– Tämä 24.2. on sama kuin talvisodan alkamispäivä 30.11.1939 on Suomelle. Me tunsimme silloin saman yksinjäämisen tuskan, ja siitä kumpuaa halu auttaa, Kiljunen sanoi.

Kiljusen mukaan Ukrainan parlamentissa Verhovna radassa Euroopan neuvoston valtuuskuntien puheenjohtajat toivotettiin tervetulleeksi valtavilla aplodeilla.

Kiljunen näkee, että Ukrainassa on vahva tahto integroitua Eurooppaan. Hänen mukaansa Ukrainan EU-jäsenyys lisäisi myös maan turvallisuutta.

Samaan aikaan Kiovassa vieraileva ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) esitti perjantaiaamuna Ilta-Sanomien haastattelussa, että Ukraina pitäisi hyväksyä mahdollisimman nopeasti sotilasliitto Naton jäseneksi.

Kiljunen ei ole samoilla linjoilla. Hänen mukaansa Ukraina voi toki joskus pyrkiä Natoon, mutta sen hetki ei ole nyt.

– En lähtisi sellaiseen, joka jakaisi myös länttä.

Kiljunen näkee Ukrainan sodassa kolme mahdollista skenaariota. Ensimmäinen on niin sanottu jäätynyt konflikti, joka voi jatkua pahimmassa tapauksessa vuosikymmeniä. Toinen on Venäjän sisäinen muutos ja kolmas sodan eskalaatio.

Kiljusen mukaan esimerkiksi läntisten taistelulentokoneiden luovuttaminen Ukrainalla voisi johtaa eskalaatioon. Hän asettaa toivonsa Venäjän sisäiseen muutokseen.

– Ukraina sotii myös Venäjän kansan puolesta, Kiljunen toteaa.

– Ukraina on yhtenäisempi kuin koskaan historiassaan. Kansallisuustunne on edistynyt valtavasti. Putin on totaalisesti hävinnyt tämän sodan ihmisten mielistä. Venäjä häviää, vaikka Ukraina ei voittaisi.