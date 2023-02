Unkarin Orban kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä – näin Haavisto reagoi

Unkarin presidentti Viktor Orban sanoi Reutersin mukaan, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä tarvitaan vielä lisää keskustelua parlamentin ryhmien välillä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei hätkähtänyt Unkarin presidentin Viktor Orbanin uusimmista lausunnoista liittyen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifointiin. 30:sta Naton jäsenmaasta vain Unkari ja Turkki eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

– Orbanin kommenteista olen lehtitietojen varassa. Siellä parlamentissa näyttää olevan vähän erilaista henkeä, mutta uskon, että päälinja on se, että Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä tuetaan, Haavisto sanoo.

Orban sanoi, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä tarvitaan vielä lisää keskustelua parlamentin ryhmien välillä ennen kuin maiden jäsenyydet voidaan ratifioida.

– Ei ole reilua, että he pyytävät meitä hyväksymään heidät, vaikka he levittävät selviä valheita Unkarista. Unkarin laista, demokratiasta ja elämästä täällä yleensä. He (kansanedustajat) siis ihmettelevät, miksi he haluavat liittolaisiksemme sotilasliittoon samalla kun he levittävät Unkarista valheita ilman katumusta, Orban sanoi Reutersin mukaan.

Aikooko Suomi selvittää, mitä Unkarissa tarkkaan ottaen on keskusteltu?

– Varmaankin meidän lähettiläämme sieltä raportoi. Tässä on paljon keskustelua asian ympärillä. Eiköhän asiat selviä ainakin sitten, kun on ministeritapaamisiin mahdollisuuksia.

” Varmaankin meidän lähettiläämme sieltä raportoi.

Haaviston arvion mukaan Orbanin kommentit ovat niin sisä- kuin ulkopolitiikkaa.

– Varmaan viestejä on sisälle ja ulos. En lähde sen tarkemmin analysoimaan. Mitään sellaista fundamentaalista ei ole, eli että Unkari olisi esimerkiksi ilmoittanut vastustavansa Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä.

Haavisto toivoo, että Unkari ratifioi sekä Suomen että Ruotsin jäsenhakemukset mahdollisimman pian.

– Unkarin ulkoministerin (Peter Szijjarton) kommentit ovat olleet aiemmin sellaisia, että parlamentti etenee asiassa, kun kevätistuntokausi alkaa.

Haavisto huomauttaa, että Unkarin viesti on ollut koko ajan se, ettei Unkari ole viimeinen maa, joka ratifioinnit tekee.

– Nyt kun on nähty, että Turkki alkaa liikkua (ratifioinnin kanssa), niin varmasti Unkarikin omalta osaltaan liikkuu.

– Unkari ei ole asettanut mitään ehtoja Suomelle ja Ruotsille. Ei ole ollut siis vastaavanlaista prosessia kuin Turkin kanssa.