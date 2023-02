Kansanedustaja jakoi koskettavan videon, jossa hän soittaa sävelmän Ukrainan kunniaksi – näin Suomen valtiojohto ja poliitikot muistavat Ukrainaa

Suomen valtiojohto tasavallan presidentistä Sauli Niinistöstä lähtien muistaa Ukrainaa tänään, kun on kulunut vuosi Venäjän julman ja oikeudettoman hyökkäyssodan alkamisesta.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin (sd), ministerit ja kansanedustajat ovat muistaneet Ukrainaa tänään perjantaina, kun Venäjän oikeudettoman hyökkäyssodan alkamisesta on kulunut tasan vuosi.

Presidentti Niinistö on julkaissut Twitterissä presidentin lausunnon, jossa ilmaistaan Suomen vankkumaton tuki Ukrainalle.

– Hinta, jonka ukrainalaiset maksavat, on kauhea. Muistamme tuhansia henkensä menettäneitä. Ajatuksemme ovat niiden miljoonien kanssa, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, presidentti lausuu.

Presidentti on myös jakanut Twitterissä kuvan Raaseporista.

– Suomalaiskaupungit ja -kunnat ovat hienolla tavalla osoittaneet tukeaan Ukrainalle tänään Venäjän hyökkäyssodan alkamisen vuosipäivänä. Kuvassa esimerkkinä Raaseporin liputus, hän kirjoittaa.

Myös pääministeri Sanna Marin on julkaissut Twitterissä päivityksiä Ukrainan sodan vuosipäivään liittyen.

Hän on esimerkiksi jakanut Twitterissä ja Instagramissa yhteiskuvan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Ukrainan asia on meidän. Tänään on kulunut tasan vuosi siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen, laittoman ja brutaalin hyökkäyssodan Ukrainassa. Viestimme ukrainalaisille on: me tuemme ja autamme teitä niin kauan kuin on tarve. Seisomme teidän rinnallanne, Marin kirjoittaa.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) puolestaan sanoo lausunnossaan, että tänään ajatuksemme ovat rohkeiden, isänmaataan puolustavien ukrainalaisten luona.

– On kulunut vuosi siitä, kun Venäjä aloitti raakalaismaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Venäjän oikeudettoman sodan hirmuteot eri puolilla Ukrainaa eivät ole jääneet meiltä huomaamatta. Me emme saa turtua, emme sulje silmiämme. Me seisomme Ukrainan ja ukrainalaisten rinnalla, nyt ja tulevaisuudessa, Savola lausuu.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) on jakanut Twitterissä kuvan Ukrainasta.

– Terveisiä Kiovasta Venäjän rikollisen invaasion vuosipäivänä. Ukraina seisoo, ja me seisomme Ukrainan rinnalla, Halla-aho kirjoittaa.

Tukensa Twitterissä ilmaisee myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

– On kulunut vuosi siitä, kun Venäjä aloitti julman hyökkäyssotansa Ukrainaan. Suomi seisoo Ukrainan rinnalla, tukemme jatkuu niin kauan kuin Ukraina tarvitsee. Tänään muistamme sodassa henkensä menettäneitä ja sotaa paenneita. Slava Ukraini, Saarikko kirjoittaa.

Saarikko on jakanut tilillään myös valtioneuvoston julkaiseman kuvan, jossa Ukrainan ja Suomen liput liehuvat rinnakkain valtioneuvoston linnan edustalla.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoo, että sisäministeriö valmistelee yli 90 uuden avustuksen lähettämistä Ukrainaan.

– Sisäministeriö vastaa siviilipuolen materiaaliavusta, josta iso osa saadaan lahjoituksina. Kiitos kaikille apua lahjoittaneille toimijoille! Suomen tuki Ukrainalle jatkuu, Mikkonen kertoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolestaan vaatii, että ”Neuvostoliiton Ukrainassa aiheuttama Holodomor-nälänhätä on tunnustettava kansanmurhaksi myös Suomessa”.

– Totalitaarinen stalinistinen neuvostohallinto aiheutti miljoonien ukrainalaisten kuoleman. Venäjän rikokset Ukrainaa vastaan jatkavat samaa sortoa. Suomi tukee Ukrainaa voittoon asti, Orpo kirjoittaa.

Koskettavan päivityksen on julkaissut myös vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

– Oikea ja väärä, valo ja pimeä. Niistä Venäjän hyökkäyssodassa on kyse. On kyse sodasta, jossa Venäjä iskee siviilien kimppuun ohjuksin ja sotilaskohteiden sijaan kohteena ovat koulut, sairaalat ja sähkövoimalat. Koittaa vielä päivä, kun koko Ukraina on vapaa, Ohisalo kirjoittaa.

Paljon huomiota on kerännyt Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreuzin päivitys, jossa tämä soittaa itse kauniin sävelmän Ukrainan kunniaksi.

– 365 päivää oikeudetonta aggressiota, useita sotarikoksia ja menetettyjä tulevaisuuksia – mutta myös rohkaisevaa menestystä. Ukraina taistelee itsenäisyydestään, mutta myös Euroopan itsenäisyydestä. Suomi seisoo rinnallasi tänään ja huomenna, Adlercreuz kirjoittaa jakamansa videon yhteydessä.

Myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah lähettää tukensa Ukrainalle.

– Vuosi sitten Ukraina joutui Venäjän brutaalin ja aggressiivisen hyökkäyksen kohteeksi. Olemme Ukrainan tukena kaikin mahdollisin keinoin ja rukoilemme sen kansan puolesta. We stand with Ukraine and pray for peace, Essayah kirjoittaa.