Perusuomalaisten eduskunta­ryhmän puheenjohtajan Ville Tavio sanoo HAAPALA-TV:n haastattelussa, että kokoomuslaistenkin kannattaa äänestää perussuomalaisia, jos he haluavat varmistaa maahan porvarihallituksen.

Käytännössä kokoomus on ainoa portti perussuomalaisille hallitukseen, kun Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät ovat torjuneet hallitusyhteistyön puolueen kanssa, ja Rkp suhtautuu ajatukseen vähintäänkin epäillen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kommentoi asetelmaa HAAPALA-TV:n vaalisarjassa, jossa käydään läpi eri eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Tavion haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan artikkelin yläosassa olevasta videoikkunasta.

Miltä Ville Tavio tuntuu, kun teitä kartellaan kuin spitaalitautisia?

– No heillä on oma tyylinsä vihervasemmistolaisilla ja meillä on oma tyylimme, ja se tyyli on olla yhteiskykyinen kaikkiin suuntiin.

Tavio epäilee, että jos kokoomus on suurin puolue, se haluaa mahdollisesti muodostaa hallituksen Sdp:n kanssa.

– Sen takia kokoomuksenkin kannattajat, joista useat varmaan haluavat jonkun muun kuin vasemmistolaisen hallituksen, niin kokoomuksenkin kannattajien kannattaa toivoa, että perussuomalaiset on suurin puolue, jolloin todennäköisemmin saadaan se niin sanotusti oikeistolaisempi hallitus.

Tavion mukaan vaalien voittajasta tulee joka tapauksessa hallitustunnustelija. Siitä säännöstä ei tule poiketa, tuli vaalien voittaja sitten oikeata tai vasemmalta.

Kokoomuksen kanssa perussuomalaisilla on yhteisiä tavoitteita, mutta monin paikoin linjat eroavat.

Ville Tavio huomauttaa, että vaalien voittajasta tulee joka tapauksessa hallitus­tunnustelija. Siitä ei tulla poikkeamaan.

Yksi on suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon.

– Voisi kysyä ennemmin kokoomukselta, miksi he haluaisivat maahan sellaista matalapalkkatyövoimaa, jotka ovat sosiaalitukien saajia eli nettoveronmaksajia ja jotka eivät siis kansantaloutta tule nostamaan? Tavio vastaa.

Eroa on myös suhtautumisessa työttömyysturvaan. Perussuomalaiset on valmis porrastukseen, mutta ei sen keston lyhentämiseen 200 vuorokauteen.

– Meillä on näytetty vihreää valoa, että porrastamista voitaisiin tehdä, mutta lyhentämistä ei ole kuitattu millään tavalla.

Yhtäläisyyksiä löytyy myös suhteessa Yleisradioon. Sekä kokoomus että perussuomalaiset haluavat leikata kolmanneksen Ylen rahoituksesta, perussuomalaiset yli 140 miljoonaa.

Luettele pahimmat Ylen ohjelmapolitiikasta, joka on vienyt teidän näin Yle-vastaiselle linjalle?

– Kyllä siihen on osalla varmaan sellaisia näkemyksiä, että jos eletään vapaassa valtiossa, niin haluaisi tavallaan olla rahoittamatta valtiollista uutistoimintaa.

– Minun mielestä se nuorille suunnattu Yle Kioski on puhtaan vihervasemmistolainen konsepti, eikä Ylellä ole harkittu mitään konservatiivi­uutisia nuorille. Ja siitähän nyt näkyy, että perussuomalaisten kannatus nuorissa on hyvin korkea eli nuoret itsekään eivät tykkää tästä propagandasta, Tavio sanoo, ja lisää, ettei Ylen uutisointi ole hänen mielestään objektiivista.