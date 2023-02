Niinistö varoittaa Ukrainan sotaakin pahemmasta pilvestä: ”Täytyy ymmärtää, että me emme ole ylivertaisia”

Presidentti Sauli Niinistö varoittaa, että maailman jakautuminen kahteen riitaiseen leiriin tarkoittaisi helposti kriisejä tai pahempaakin.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan lännessä on ymmärrettävä, että emme ole ylivertaisia muuhun maailmaan nähden. Münchenin turvallisuuskokouksessa oltiin huolissaan siitä, näkeekö muu maailma Ukrainan sodan samalla tavalla kuin länsi.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tavoite on haastaa koko läntinen maailmanjärjestys ja jakaa maailma autoritäärisille johtajille sopivalla tavalla etupiireihin.

Presidentti Niinistö kertoo, mitä kulisseissa tapahtui, kun Venäjä iski: ”Järkyttävä yllätys”

Niinistö kuvaa tilannetta puhumalla Ukrainan sotaa ”vielä pahemmasta pilvestä”.

– Kyllä tässä on jo ihan tarpeeksi paha pilvi ollutkin. Kenellekään ei ole viime kädessä kovin paljon hyötyä, jos maailma jakautuisi tiiviisti kahteen kovin erimieliseen, jopa riitaiseen leiriin.

Läntiset demokratiat eivät ole silloin väkimäärältään voitolla.

– Kannattaa muistaa, että länsimaisessa traditiossa on arviolta kaksi miljardia ihmistä, kuusi miljardia on jossain muualla. Täytyy ymmärtää se, että emme ole ylivertaisia. Meillä on intressi välttää sitä, että maailma jyrkästi jakautuu. Jyrkkä jakautuminen tarkoittaa helposti kriisejä, ehkä pahempaakin.

Münchenissä puhuttiin paljon globaalista etelästä eli matalan ja keskitulotason maista Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.

Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping arvostelivat yhteisessä julkilausumassaan Yhdysvaltain roolia Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella viime vuonna Ukrainan sodan alla.

Tänä vuonna Münchenin turvallisuuskokouksessa Kiinan ulkopolitiikan ykkösedustaja Wang Yi kertoi maansa suunnitelmasta Ukrainan sodan rauhalle.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuomittu lännessä selkeästi. Ukrainan tukeminen on horjumatonta. Saman aikaan monet globaaliin etelään kuuluvat maat eivät ole ole olleet valmiita puhumaan Venäjään vastaan.