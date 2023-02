Kokoomuksen kansanedustaja esittää: Oligarkki Gennadi Timshenkolta on otettava Suomen kansalaisuus pois

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) esittää, että hallitus puuttuisi venäläisoligarkki Gennadi Timshenkon kaksoiskansalaisuuteen.

Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvalla Gennadi Timshenkolla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus. Kokoomusedustaja Timo Heinonen penää hallitukselta vastausta, aikooko se puuttua tapaukseen.

Venäläisoligarkki Gennadi Timshenko on ollut viime päivinä suomalaismedian otsikoissa kaksoiskansalaisuutensa ja yksityisarmeijansa tiimoilta.

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina, että sisäministeriö aikoo selvittää, miten koko Timshenkon perheen kansalaisuushakemukset käsiteltiin Suomessa.

Timshenko sai Suomen kansalaisuuden vuonna 1999. Hänen tyttärensä sai kansalaisuuden vuotta myöhemmin.

Nyt kaksoiskansalaisuus puhuttaa myös poliitikkoja.

Kokoomusedustaja Timo Heinonen penää hallitukselta vastausta, aikooko se puuttua Gennadi Timshenkon kaksoiskansalaisuuteen

Kokoomusedustaja Timo Heinonen jätti aiheesta keskiviikkona kirjallisen kysymyksen, jossa hän penää, onko hallitus valmis ryhtymään toimenpiteisiin, jotta sotarikoksiin ja muuhun rikolliseen toimintaan myös muissa maissa syyllistyneet kaksoiskansalaiset voisivat menettää Suomen kansalaisuuden.

Heinonen muistuttaa myös Timshenkon yksityisarmeijasta.

– Useilla Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvilla miehillä on nykyisin Venäjällä niin kutsuttuja yksityisarmeijoita. Suomen kannalta kiinnostavin tällainen palkkasotilaiden ryhmittymä on Redut, jonka rahoittajaksi ja johtajaksi on kerrottu useissa venäläislähteissä Timtshenko.

– Kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan viime vuoden helmikuussa, ryhtyi Redut värväämään riveihinsä uusia sotilaita. Sotilaiksi kelpasivat muun muassa rikollista taustaa omaavat ja heitä värvättiin jopa Venäjän vankileireiltä. Joukot ovat syyllistyneet Ukrainassa järkyttäviin sotarikoksiin, Heinonen kirjoittaa.

– Tapaus Timtshenko toimii esimerkkinä siitä, miten kaksoiskansalainen on yksityisarmeijan johtajan ja rahoittajan roolissa syyllistynyt rikoksiin, joita ei pitäisi katsoa läpi sormien. Tällaisissa tilanteissa kaksoiskansalaisen tulisi menettää Suomen kansalaisuus. Jos tämä ei nykyisellä lainsäädännöllä ole mahdollista, lainsäädäntöä tulee välittömästi muuttaa.

Suolelupoliisi on jo antanut sisäministeriölle selvityksen, mikä supon entisen työntekijän ja ulkomaalaisviraston johtajan Matti Saarelaisen rooli tapahtumien taustalla oli.

Saarelainen on kertonut, että Timshenkon tunteneen liikemies Kai Paanasen pyynnöstä Timshenkon kansalaisuushakemuksen käsittelyä nopeutettiin.